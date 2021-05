Comment le légendaire annonceur Jim Ross a signé Brock Lesnar, The Rock, The Undertaker et John Cena à la WWE

Les fans de catch connaîtront Jim Ross comme l’un des plus grands annonceurs de tous les temps.

Cependant, la voix légendaire de la lutte a porté de nombreux chapeaux différents au cours de sa carrière et, à la WWE, a joué un rôle déterminant dans la signature de certaines des plus grandes stars qu’ils aient jamais acquises.

L’annonce de Ross restera dans l’histoire mais il était plus que cela aussi

Ces jours-ci, le bon vieux JR travaille à AEW où il appelle toujours à l’action, mais à la fin des années 1990 et au début des années 2000, il était responsable des relations avec les talents à la WWE et a recruté bon nombre de leurs désormais stars du Temple de la renommée.

Lorsque talkSPORT a eu la chance de lui parler, la première question a été : comment avez-vous réussi ?

« J’ai eu beaucoup de chance, expliqua-t-il. «Je me rapporte au talent parce qu’ils veulent être liés en tant qu’athlètes, pas en tant qu’artistes. C’est mon avis. Ce n’est pas l’évangile, c’est mon avis. Je les ai toujours traités comme des athlètes et des coéquipiers.

“Nous avons été très chanceux avec certains des gars que nous avons signés qui sont devenus des membres du Temple de la renommée, riches, en sécurité et je me sens bien de pouvoir faciliter cela.”

Le rocher

«Je savais que The Rock était le fils de Rocky Johnson et lui et Pat Patterson étaient des amis de l’époque du territoire de San Francisco. Pat était obsédé par le fait de parler de Dwayne. Alors bien sûr, je suis allé rencontrer Dwayne et j’ai parlé de contrat, de recrutement et de choses de cette nature.

« Donc, c’était un signe facile ; c’est un gars qui voulait être là, il voulait être une star. Il a bien fait [laughs]. Je pense qu’il a gagné 82 millions de dollars l’année dernière.

« Il n’a pas changé. Il prendra toujours un appel ou retournera un SMS. Il était quelque part en Europe en train de tourner un film le jour où ma femme a été tuée.

WWE

The Rock est 10 fois champion du monde de la WWE

«J’étais à l’hôpital assis avec elle alors qu’elle était sous assistance respiratoire et sa famille n’avait pas encore eu le temps de prendre l’avion depuis la Californie. Alors mon téléphone sonne et c’est Dwayne.

“C’est comme, je ne sais pas quelle heure il était là où il était, mais c’était au milieu de la nuit là où j’étais. Cela vous montre donc qu’il n’est pas trop gros pour tendre la main à un vieil ami et lui offrir ses condoléances.

«Il connaissait ma femme. Franchement, elle était une grande partie de l’administration ici.

Steve Austin

“J’ai convaincu [Vince] McMahon que Steve Austin était un joueur.

“Paul Heyman nous avait ouvert les yeux sur le discours de Steve [in ECW] mais je connaissais Steve depuis qu’il était à Dallas et je l’ai fait venir à la WCW.

Hulton Archives – .

On pense que le discours emblématique d’Austin au King of the Ring 1996 a lancé l’ère de l’attitude

L’entrepreneur

« Même chose avec The Undertaker. Il était The Punisher ou quelque chose comme ça. J’ai commencé à l’aimer, nous l’avons amené à Atlanta et puis quand est venu le temps de renouveler son contrat, Ole Anderson était le booker et Ole n’était pas vraiment haut sur Mark – ce que je n’ai jamais pu comprendre – c’était peut-être l’ancien truc de catch où si ce n’est pas leur idée…

“Je suis donc celui qui a encouragé Mark à accepter l’offre de McMahon et à quitter la WCW. Cela a plutôt bien fonctionné pour lui. »

WWE

L’Undertaker a pris sa retraite de la lutte l’année dernière

Brock Lesnar

« J’ai vu Brock Lesnar lutter à la télévision en tant qu’amateur. Gerald Brisco, mon bon ami de l’Oklahoma, avait toutes les relations amateurs et ironiquement, l’entraîneur universitaire de Lesnar était un coéquipier de Gerald Brisco à l’Oklahoma State University. C’était donc le destin.

«Nous aurions pu signer Brock un an à l’avance, mais nous avons conclu un accord avec son entraîneur selon lequel nous le laisserions tranquille. Il a lutté sa dernière année d’université, sa dernière année, et il a remporté le championnat national. Il était un All-American, il était le lutteur amateur numéro un en Amérique.

« Vous n’avez pas de gars qui mesurent six pieds quatre pouces et 270 livres avec ce genre d’expérience athlétique. Il avait déjà prouvé dans le monde amateur qu’il était le meilleur des poids lourds. J’avais rencontré sa mère et son père, nous essayons de recruter de la bonne manière.

Brock Lesnar est l’un des lutteurs les plus intimidants de tous les temps et à son apogée, il avait un physique comme personne d’autre

« Nous voulons connaître tout le monde. Pour que vous connaissiez notre famille, j’ai appris à connaître un peu votre famille. Son père était aussi grand que Brock. Il était agriculteur dans le Dakota du Sud. Un vrai bonhomme. Un être humain qui travaille dur, sel de la terre.

«Gerry Brisco et moi avons amené Brock Lesnar à un enregistrement télévisé à Minneapolis parce qu’il est allé à l’université là-bas. J’ai dit à McMahon ‘ce nouveau gamin que je recrute est ici ce soir. Si vous en avez l’occasion, j’aimerais que vous lui disiez bonjour.

«Alors McMahon se promène avec sa promenade M. McMahon et il lui arrive de jeter un coup d’œil et Gerry Brisco se tient à côté de ce monstre. Vince fit demi-tour et se dirigea droit vers Brock – il ne l’avait jamais vu. Je ne l’ai jamais regardé lutter.

WWE

Brock Lesnar travaille à temps partiel à la WWE depuis 2012

« Il savait que Gerry et moi avions beaucoup d’affection pour lui, mais Gerry ne rencontrait pas Vince régulièrement, je le rencontrais tous les jours. J’ai dit ‘nous avons ce gamin que nous allons signer et il va être extraordinaire. Vous allez l’aimer.

“Donc, quand Vince a posé les yeux sur lui, il a su que nous avions le gars. S’il avait quelque aptitude que ce soit – nous savions qu’il allait être génial sur le plan athlétique, il avait déjà fait ses preuves en tant qu’athlète – mais s’il pouvait avoir le côté showbiz et avoir les aptitudes pour être un lutteur professionnel, il allait être notre gars pendant un moment. Et ça a marché. »

Jean Cena

« John Cena était un autre gars. Quand j’ai interviewé John, il était très musclé. Il s’appelait le Prototype à l’époque et il ressemblait à un jeune Sting. Il a été braqué.

«Et il conduisait des limousines et déplaçait des meubles à Los Angeles en essayant de se faire découvrir par quelqu’un. Il allait se lancer dans la lutte et j’allais là-bas pour faire un peu plus de recrutement à l’école d’un gars nommé Rick Bassman, je pense que ça s’appelait UPW. Beaucoup d’initiales dans la lutte [laughs].

“Le look était là, mais je ne savais pas que Cena était si profondément enraciné dans l’histoire de la lutte et la nostalgie. Vous pourriez le mettre dans une émission télévisée comme Jeopardy et il effacerait le tableau sur les questions de lutte.

John Cena est 16 fois champion du monde

«Il avait un tel respect et une telle vénération pour ce que nous faisions dans la vie. J’ai dit que ce gamin allait être merveilleux.

«Je me souviens d’avoir ramené un œil rouge à la maison de LA au Connecticut à travers le pays et d’être allé directement à nos bureaux juste après le vol et j’ai rattrapé Vince.

“J’ai dit” vous savez, je viens de rentrer de LA ce matin, et je pense que j’ai signé notre événement principal dans cinq ans à WrestleMania “. Il m’a regardé d’un air incrédule comme si j’étais fou et m’a dit: «Tu dois rentrer à la maison et prendre une douche. Tu délires de ton vol ou quoi que ce soit.

«Mais, ça a marché. L’éthique de travail et l’amour de l’entreprise de John transparaissent chaque jour.

Angle de Kurt

« Kurt Angle, comment a-t-il pu manquer ! Il a remporté une médaille d’or dans la division des poids lourds, ou division de 220 livres, aux Jeux olympiques de 1996. C’était donc un autre gars que je pensais qu’il ne pouvait pas manquer si nous le gardions sain d’esprit, si nous lui donnions un bon entraînement et un bon enseignement.

« C’est ce qui est bien avec les vrais athlètes. Cena était un joueur de football américain. Lesnar était un lutteur amateur ; ils proviennent d’environnements d’équipe.

“Kurt Angle venait bien sûr d’une équipe de catch au plus haut niveau. Vous savez qu’ils peuvent bien réagir au coaching. Ils répondent à l’enseignement et à la motivation positive. Et c’est autour de cela que j’ai essayé de construire ma liste – une motivation positive. Honnêteté et positivité.

WWE

Kurt Angle est l’un des plus grands interprètes de l’histoire de la WWE

Jeff et Matt Hardy

« Je ne savais pas que les Hardy Boyz allaient devenir aussi bons qu’eux.

«Je les ai signés – je pense qu’ils m’ont menti sur leur âge – à 17 ou 18 ans, mais je ne savais pas qu’ils allaient être aussi bons.

«Je n’avais aucune idée que Jeff allait se transformer et devenir quelque chose de très, très spécial. Même si Matt était le gouvernail dans l’eau et gardait tout dans la bonne direction, Jeff était juste «ça». Vous avez ces gars.

Les Hardy Boyz sont l’une des équipes les plus appréciées de tous les temps

Edge et Christian

“Quand j’ai signé Edge et Christian, ils étaient maigres et maigres. Deux lutteurs indépendants qui n’avaient jamais gagné d’argent. Ils venaient de rebondir à la recherche de travail.

«Donc, quand ils sont montés à bord, ils étaient deux autres étudiants du jeu. Ils ont réinvesti dans le produit et ils voulaient en savoir plus. Et ainsi, ils sont devenus de grandes stars.

“Donc parfois, vous ne pouvez pas être sûr d’où viendront les superstars, mais le test du globe oculaire avec Lesnar, Angle et Cena – pas de prise de tête en regardant le 8×10. Mais il y a plus que cela.

WWE

Edge et Christian sont l’une des plus grandes équipes de tag de l’histoire de la WWE