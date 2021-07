Comment le Lenovo Legion Phone Duel 2 reste-t-il au frais sous pression ?

in

Luke Pollack / Autorité Android

Nous savons tous à quel point la chaleur de la bataille de jeu peut être intense. Pousser des graphismes intenses et une action à grande vitesse est un travail difficile, que vous soyez sur un PC ou que vous jouiez sur votre téléphone. Si vous voulez trouver un moyen de rester en tête des classements plus longtemps, vous devrez trouver un moyen fiable de rester cool. Heureusement, le Lenovo Legion Phone Duel 2 a trouvé un moyen de combattre la chaleur, et voici comment cela fonctionne.

Tout sur l’ATA 2.0

Le dernier téléphone de jeu de Lenovo est doté de composants internes haut de gamme comme le processeur Snapdragon 888. En conséquence, il a besoin d’une solution de refroidissement assez haut de gamme pour vous garder en action. La société a conçu un nouveau cycle d’architecture technologique avancée, baptisée 2.0, pour gérer son refroidissement avec une disposition interne soignée. Lenovo s’est engagé sur sa disposition horizontale, et les résultats semblent parler d’eux-mêmes.

L’objectif de la conception de Lenovo est de maximiser l’efficacité de refroidissement dans tout le Legion Phone Duel 2. Vous pouvez confortablement tenir les côtés du téléphone comme vous le feriez avec n’importe quel contrôleur pendant que les composants centraux font tout le gros du travail.

Deux ventilateurs pour le Duel 2

Vous ne remettriez pas en question l’importance des ventilateurs dans le refroidissement de votre PC, alors pourquoi ne pas apporter la même technologie à votre téléphone ? Le Legion Phone Duel 2 intègre une paire de ventilateurs dans un système push-pull pour maintenir le pompage de l’air à travers le noyau. Lenovo a même connecté les deux via une élégante soufflerie en cuivre pour une efficacité maximale. N’aie pas peur ; la société a effectué des tests pour s’assurer que la poussière et l’eau n’affecteront pas les ventilateurs.

Vous vous souvenez de la soufflerie en cuivre dont nous avons parlé ? Il est soutenu par des piliers en cuivre supplémentaires et une chambre à vapeur massive pour donner à l’air frais encore plus d’espace pour circuler. Ces composants travaillant ensemble peuvent faire baisser la température de l’air jusqu’à 22 degrés Celsius de l’admission à l’échappement.

Un système unifié

Tout comme votre ordinateur fonctionne comme un seul système, le Lenovo Legion Phone Duel 2 rassemble les composants de refroidissement en harmonie. La structure ATA 2.0 soigneusement planifiée sert de colonne vertébrale à la configuration à double ventilateur de Lenovo. Ces ventilateurs pompent ensuite de l’air dans et hors de la chambre à vapeur en cuivre et du tunnel pour compléter le système thermique One Complete.

Comme vous pouvez le voir sur l’image thermique de Lenovo, le matériel de refroidissement clé fait baisser la température là où vous placez vos mains, vous ne devriez donc avoir aucun problème à atteindre votre nouveau score élevé. La seule question qui reste est de savoir quel jeu vous allez essayer en premier.