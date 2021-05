Comment le Lenovo Legion Phone Duel 2 se compare-t-il à son prédécesseur?

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Tout le monde aime une grande suite, et Lenovo a enfin déployé son dernier téléphone de jeu pour le grand public. Il s’appelle Lenovo Legion Phone Duel 2 et apporte plus que quelques améliorations par rapport à l’original. Nous sommes ici pour fouiller dans les spécifications et notre vidéo de déballage pour voir comment le nouvel appareil s’empile.

Nous allons commencer quelques-uns des changements clés avant de lier cela à un tableau rapide des changements. Prêt à tout savoir sur la bête de jeu de Lenovo? Allons-y.

Les deux ventilateurs restent au frais sous la pression

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Si vous avez déjà mis un PC de jeu à l’épreuve, vous savez à quel point il est important de rester cool. Après tout, vous ne pouvez pas accumuler de points avec les meilleurs d’entre eux si votre machine ne peut pas suivre. Lenovo a repris cette même idée et l’a apportée au Legion Phone Duel 2 sous la forme de deux ventilateurs de refroidissement.

Cette puissante paire de ventilateurs fait passer le Legion Phone Duel 2 du système de refroidissement passif d’origine à un système actif. L’architecture ATA 2.0 de Lenovo permet également de gérer la chaleur générée en répartissant les composants internes clés dans le grand corps. Vous trouverez également une chambre à vapeur interne complétant les mises à niveau de refroidissement.

Plus de déclencheurs pour un meilleur contrôle

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Le Legion Phone Duel original était livré avec une paire de déclencheurs intégrés pour vous aider à vous libérer des commandes à l’écran. Bien qu’ils aient été un excellent ajout, Lenovo s’est rapidement rendu compte qu’il y avait souvent plus de deux commandes par jeu. Dans cet esprit, l’OEM a augmenté les commandes jusqu’à huit pour le Legion Phone Duel 2.

Vous trouverez maintenant quatre touches d’épaule à ultrasons au total, ainsi que deux points de contact capacitifs arrière. Le Legion Phone Duel 2 se complète avec une paire de points de contact intégrés et un nouveau moteur Dual HaptiX. Le système haptique est orienté pour un gameplay horizontal, ce qui est un must sur un appareil de jeu. Lenovo a soigneusement positionné les déclencheurs pour correspondre confortablement à votre position de jeu naturelle.

Des caméras plus nettes pour un affichage plus net

Crédit: Luke Pollack / Autorité Android

Si vous souhaitez augmenter l’affichage de près d’un demi-pouce, pourquoi ne pas tirer le meilleur parti de votre espace? Du moins, c’est l’idée avec le nouveau réglage de l’IA Pixelwork i6 de Lenovo. Le nouveau processeur élève la barre avec des couleurs plus riches et un taux de rafraîchissement vif de 144 Hz. Ne vous méprenez pas, le Legion Phone Duel original contient un écran 144 Hz net, mais le nouveau processeur va encore plus loin.

En plus du meilleur affichage, vous remarquerez immédiatement une caméra selfie beaucoup plus nette. Le Legion Phone Duel était déjà très puissant avec un objectif pop-up de 20MP, mais la suite passe à 44MP. Il s’agit toujours d’une unité contextuelle montée sur le côté, vous pouvez donc capturer facilement toutes vos meilleures réactions de jeu et les diffuser à vos amis ou fans.

The Legion Phone Duel 2 dans la vie de tous les jours

Tout le monde aime une bonne vidéo de déballage, et vous pouvez regarder Lahn en train de jouer avec le Legion Phone Duel 2 ci-dessus. Il fouille dans cet appareil impressionnant et donne une excellente explication de la façon dont toutes les améliorations de Lenovo fonctionnent ensemble.

La vidéo de Lahn aide à montrer comment garder les composants emballés au centre est beaucoup plus frais pour vos mains dans le feu de l’action. Il vous emmène même de près avec l’impressionnant éventail de déclencheurs de Lenovo et met en évidence les puissants haut-parleurs frontaux doubles. Dans l’ensemble, il ressemble à un appareil solide pour une utilisation quotidienne et des sessions de jeu intenses.

Legion Phone Duel contre Legion Phone Duel 2: juste les spécifications

Legion Phone DuelLegion Phone Duel 2Display6,65 pouces OLED

Résolution 1080 x 2340

Taux de rafraîchissement de 144 Hz OLED 6,92 pouces

Résolution 1080 x 2460

Taux de rafraîchissement de 144 Hz ProcesseurQualcomm Snapdragon 865Qualcomm Snapdragon 888RAM12 Go

16 Go 12 Go

16 GB

18 Go de stockage 128 Go

256 Go

512 Go 256 Go

Batterie de 512 Go

Charge rapide de 90 W en version 16 Go de RAM

Charge rapide de 65 W en version 12 Go de RAM Batterie de 5500 mAh

Charge rapide de 90 W avec deux ports USB-C

Charge rapide de 65 W avec un seul port USB-C

64MP de large

16MP ultra-large

De face:

Pop-up motorisé 20MP

Arrière:

64MP de large

16MP ultra-large

De face:

Pop-up motorisé 44MP avec mise au point automatique

Vidéo Avant et arrière:

4K à 30 ips Arrière:

8K à 24 ips

4K à 30 / 60fps

1080p à 30/60 / 240fps

De face:

4K à 30 / 60fps

1080p à 30/60 / 120fps

720p à 30/60/120 / 240fps

Haut-parleurs stéréo

Pas de prise casque

Pas de prise casque

Prise en charge Dual-SIM5G

Dual-SIMSécuritéCapteur d’empreintes digitales sous-écranCapteur d’empreintes digitales sous-écranLogicielAndroid 10

ZUI12 au lancement d’Android 11

ZUI12.5 au lancement

Lenovo a intégré une gamme impressionnante d’améliorations dans son deuxième produit phare du jeu. Bien que le Legion Phone Duel et le Legion Phone Duel 2 soient clairement des frères et sœurs, il y a de nombreuses raisons de faire confiance à la puissance du nouvel appareil.

Le Legion Phone Duel 2 est disponible dans certains marchés dès maintenant, avec une plus grande disponibilité à venir en mai. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus et prenez le vôtre maintenant.