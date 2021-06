Comment le licenciement de mon patron a sauvé ma vie noire .

(Photo : Adobe Stock)

Les professionnels noirs sont souvent confrontés à l’un des deux choix lorsqu’ils se lancent dans une carrière en entreprise : s’adapter ou mourir. Bien que je dise cela métaphoriquement, il existe une possibilité très réelle que ces choix se manifestent littéralement par diverses atteintes à notre santé mentale, à notre identité, à nos revenus et à nos aspirations.

En février, j’ai tweeté : « Le trait toxique de l’Amérique corporative vous culpabilise de vouloir plus pour vous-même tout en vous faisant croire que vos compétences, vos talents et vos expériences valent moins que ce que vous méritez.

Ce tweet est né de la frustration au travail. C’est devenu un fil conducteur auquel j’ajoutais chaque fois que quelque chose se produisait qui me faisait me sentir impuissant, invisible, inaudible et sans importance. Bientôt, je verrais le tweet faire surface sur d’autres plateformes de médias sociaux alors que moi et d’autres partagerions et discuterions de nos expériences avec l’éclairage au gaz et les sentiments de culpabilité qui nous gardent la tête baissée et l’esprit oisif alors que nous continuons à enterrer nos rêves, nos talents et notre identité qui existe en dehors d’une structure d’entreprise.

Enfin, le 28 mai, j’ai quitté mon emploi sans préavis, avec effet immédiat, et j’ai tweeté à ce sujet dans ce qui est devenu mon tweet le plus viral à ce jour.

Je viens de quitter mon travail… et honnêtement, j’en avais besoin pour ma santé mentale. — 🟣J’ai viré mon patron ! (@RahkimSabree) 28 mai 2021

Ce qui m’a le plus surpris dans la réponse au tweet, c’est le nombre de personnes qui m’ont félicité et m’ont dit à quel point elles étaient fières de moi de la façon dont elles féliciteraient quelqu’un pour commencer un nouvel emploi ou obtenir cette promotion très médiatisée. J’ai rapidement réalisé que j’étais célébré pour avoir réalisé quelque chose que beaucoup de gens rêvent de faire chaque jour. En réfléchissant à ma propre expérience, mes sentiments et mes pensées, j’ai réalisé que j’étais célébré pour m’être libéré d’une relation toxique ; J’étais célébré pour m’avoir choisi.

Identité

(Photo : Adobe)

J’ai passé une décennie dans Corporate America et à bien des égards, j’y ai grandi. J’étais fier d’avoir appris à « jouer le jeu » et j’encourageais les autres à faire de même. J’ai réfléchi à qui j’étais devenu un jour pendant la pandémie lorsqu’une connaissance a fait la remarque « pourquoi me parlez-vous comme si vous aviez une réunion Zoom ».

En utilisant des mots à la mode et des déclarations que j’avais maîtrisées dans la salle de réunion, mélangées à la phrase ebonics occasionnelle que j’avais utilisée en grandissant, les frontières entre qui j’étais à l’intérieur et à l’extérieur du bureau sont devenues de plus en plus floues. Je me souviens qu’on m’a dit que porter des boucles d’oreilles au travail n’était pas professionnel ; Je me souviens avoir caché consciemment mes bras tatoués avec des manches longues pendant l’été. Je me souviens aussi avoir dit aux gens que j’étais plus âgée que moi et que je me sentais comme si je ne pouvais pas être moi et les soupirs que je poussais en entrant au bureau et la grande expiration que je faisais en partant parce que je pouvais enfin enlever ce masque et marcher en moi – jusqu’au jour où, bien sûr, je devrais tout recommencer.

Je suis devenu un maître du changement de code en écoutant la hauteur et le ton de ma voix changer en compagnie de mes pairs et de mes supérieurs. Je me souviens avoir été très performant parce que je savais que je devais travailler deux fois plus pour être considéré comme aussi bon, jusqu’à ce qu’un jour je ne le fasse pas. J’étais épuisé, j’étais anxieux et j’en avais fini.

Santé mentale

(Photo : Adobe Stock)

La pandémie a accru la sensibilisation à la santé mentale et à l’épuisement professionnel des employés, en particulier pour les professionnels noirs. Entre justice sociale, isolement et se présenter chaque jour comme si nos propres mondes n’étaient pas en feu, nous avons été encouragés à prendre PTO et à participer à nos programmes d’aide aux employés tout en étant censés produire et participer (points bonus si vous avez participé à Mois de l’histoire des Noirs ou discussions sur la diversité et l’inclusion sans paraître fâchés ou menaçants).

En supposant qu’il n’y ait pas de chaos externe, nous devons toujours faire face aux micro-agressions quotidiennes qui nous disent que nous « parlons si bien » ou à quel point nous sommes intelligents ou remettent en question notre crédibilité chaque jour sur les raisons pour lesquelles nous méritons d’être là de toute façon. Dans ma propre expérience, j’ai commencé à remarquer des tentatives de surveillance et des actions déguisées en ayant une intention mais en ayant en réalité une autre, ou des tentatives de déclencher une conversation pour apprendre certaines choses qui pourraient ensuite être discutées et disséquées en dehors de ma présence.

J’ai été invité à des réunions avec un résultat prédéterminé sous le couvert de « brainstorming » et de « collaboration » seulement pour me rendre compte à mi-chemin de la réunion que c’était la réunion après la réunion. Luttant non seulement contre l’anxiété et les tentatives de conserver mon estime de moi-même, je me suis souvent retrouvé à être l’affiche de l’engagement des employés encourageant mes pairs à «apprendre à jouer le jeu» tout en perpétuant sans le savoir les traumatismes que j’ai subis avec les autres . J’ai souvent été récompensé pour mes efforts.

Revenu

(Colin Watts pour UnSpash)

Je gagnais près de six chiffres par an, ce qui dans nos communautés est un accomplissement en soi, mais certain que je ne gagnais pas autant que mes pairs non noirs. Les titres et l’argent m’ont motivé à continuer de me présenter et j’ai donc été mis à contribution pour garder mon intérêt tout en étant encouragé à me concentrer sur le fait d’être une bonne entreprise citoyenne. « Vous entrez dans vos années de revenus maximaux », m’a-t-on dit, « Il est maintenant temps de réseauter et de maximiser votre potentiel de gains. »

J’ai ensuite été encouragé à accepter des « missions étendues » au nom de la diversification de mon expérience au cas où une opportunité se présenterait. Si je suis connu comme la personne qui lève également la main pour aider, je pourrais être sollicité pour une nouvelle opportunité passionnante. Cette opportunité ne s’est jamais présentée.

Aspirations

On m’a toujours appris à «faire pour moi-même» et donc la citoyenneté d’entreprise n’a jamais été mon but ultime, mais je devais jouer comme ça l’était. Je n’ai jamais été quelqu’un qui a abandonné son destin à quelqu’un d’autre, pas financièrement ou autrement, alors j’ai commencé à construire. J’ai écrit deux livres, donné une conférence TED et commencé à construire ma marque. Au fur et à mesure que mes talents en dehors du travail se sont développés et rendus plus visibles, la qualité de mon travail est soudainement remise en question.

Comment ai-je pu créer des entreprises, écrire des livres et faire toutes ces choses tout en travaillant à temps plein ? Quelle était mon intention ? Où allais-je ? On m’a souvent demandé : « Quel est votre engagement envers l’entreprise ? » C’est alors que j’ai réalisé que bientôt j’allais être expulsé. L’éclairage au gaz ne fonctionnait pas, le salaire n’était pas suffisant et ma santé mentale comptait, alors je suis parti selon mes propres conditions avec ma dignité intacte. Avec le recul, j’aurais aimé partir plus tôt.

La démission m’a sauvé la vie. L’impact d’années d’agression qui m’a laissé avec une réponse de SSPT absente de l’environnement est quelque chose que je peux regarder avec dégoût. Heureusement, j’ai pu utiliser mon temps pour constituer des réserves de liquidités et de crédit qui me retiendront temporairement pendant que j’explore l’entrepreneuriat à temps plein. Bien que je ne conseille à personne de quitter son travail sans préparation, je ne l’encouragerai pas non plus à rester insatisfait.

Rahkim Sabree est un auteur double, un conférencier TED et un coach financier qui se concentre sur l’autonomisation financière et son lien avec tous les aspects de notre expérience. Visitez son site Web à RahkimSabree.com/links

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !

Partager