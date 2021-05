Comment le LTCG et les autres taxes sont-ils calculés pour les fonds ELSS ?

Les investisseurs ont également l’option dividende dans ELSS, où ils reçoivent des dividendes même pendant la période de blocage.

Une majorité d’investisseurs considèrent maintenant les fonds communs de placement comme l’une des meilleures options d’investissement. Les MF sont considérés comme offrant des rendements plus élevés que les options d’investissement fixe. De plus, les experts fiscaux affirment que la plupart des gens se tournent vers les FM pour obtenir des avantages fiscaux. Les investissements dans les MF aident à réduire la dette fiscale et l’argent investi croît sur le long terme.

ELSS est l’un de ces fonds communs de placement dans le cadre desquels l’épargne est investie sur les marchés boursiers. ELSS est un fonds commun de placement d’actions diversifié, généralement recherché par les investisseurs pour économiser de l’impôt tout en investissant dans ce fonds.

Un plan d’épargne lié à des actions ou ELSS est un fonds commun de placement fiscal populaire qui investit au moins 65 pour cent des actifs du fonds en bourse. Les investissements dans le cadre de plans d’épargne liés à des actions sont diversifiés et investis dans tous les secteurs et industries, contrairement à d’autres options de fonds telles que les fonds sectoriels, les services financiers et les infrastructures.

L’investissement ELSS est éligible à une déduction fiscale d’un maximum de Rs 1,5 lakh par an en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique. ELSS est également livré avec la période de blocage la plus courte de 3 ans par rapport aux autres investissements permettant d’économiser de l’impôt en vertu de la section 80C.

Lors de la vente d’actions et d’instruments liés à des actions après une période de détention de plus d’un an, les investisseurs encourent un impôt LTCG (plus-values ​​à long terme) de 10 % sur les plus-values ​​supérieures à Rs 1 lakh sans l’avantage d’indexation. Cependant, les investisseurs encourent l’impôt LTCG sur les gains en capital supérieurs à Rs 1 lakh d’ELSS uniquement après la période de blocage de 3 ans.

Y a-t-il une autre taxe pour ELSS ?

Les investisseurs ont également l’option dividende dans ELSS, où ils reçoivent des dividendes même pendant la période de blocage. Il s’ajoute au revenu imposable de l’investisseur et est imposé selon sa tranche d’imposition.

Par exemple, si l’on est dans la tranche d’imposition de 30 pour cent, il devra payer 30 pour cent d’impôt sur les dividendes. Cependant, les experts affirment que l’option de croissance d’ELSS est fiscalement avantageuse, car les gains en capital supérieurs à Rs 1 lakh ne sont imposés qu’à 10 pour cent.

