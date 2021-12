Comment le marché baissier de novembre a protégé l’industrie de la cryptographie

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW décompose le récapitulatif de l’investisseur Travis Kling des plus grands événements de la cryptographie du mois de novembre. Il dit que deux tendances sont d’énormes augmentations de capital et une concentration sur les NFT et le métaverse. Les deux, suggère-t-il, rendent les marchés de la cryptographie plus résistants aux futurs ralentissements.

