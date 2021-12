Comment le marché immobilier de Delhi-NCR a-t-il évolué ces dernières années ?

Delhi-NCR a évolué comme un atout précieux pour le marché immobilier pour plusieurs raisons.

Delhi-NCR, étant l’un des plus grands marchés immobiliers en Inde, offre un mélange varié. Au cours des dernières années, le marché immobilier de la RCN de Delhi a connu une transformation remarquable. En tant que capitale de la nation, Delhi a toujours été l’une des destinations préférées des migrants et des demandeurs d’emploi. Malgré une croissance plus lente ces derniers temps, il continue d’être attrayant pour les investisseurs ainsi que pour les utilisateurs finaux en raison de divers facteurs, notamment l’essor de l’industrie informatique, l’augmentation de la connectivité Metro, la montée du micro-marché abordable, pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec la demande croissante de propriétés résidentielles, certains changements ont été observés selon la dynamique de l’offre et de la demande. L’offre de logements à Delhi a été assez faible par rapport à ses homologues – Gurugram & Noida. La raison semble être une inadéquation entre la demande et l’offre. Malgré la demande massive de logements abordables dans la ville, les prix de l’immobilier dans la plupart des quartiers de la ville ont grimpé en flèche. En conséquence, certaines zones qui offrent des logements abordables ou des projets de segment intermédiaire ont réalisé des segments immobiliers relativement meilleurs et différents micro-marchés dans la région.

Gurugram a fait irruption sur la scène immobilière au début des années 2000, en ciblant principalement les couples DINK ou les personnes travaillant dans les multinationales. Le prix des propriétés, même à cette époque, était comparable aux prix de l’immobilier d’aujourd’hui à Delhi NCR. Il a apprécié et commercialisé de manière exponentielle pour sa proximité avec l’aéroport international. Cependant, au fil des ans, la ville s’est avérée être un marché immobilier complet avec des offres pour tous les segments de la population. Désormais, Gurugram dispose de pôles de logements abordables, de zones où des propriétés pour la classe moyenne sont disponibles ainsi que pour la classe haut de gamme. La demande croissante a également été poussée en raison de divers autres facteurs tels que la poussée des infrastructures, les opportunités d’emploi, les modifications de politique et bien d’autres.

Par conséquent, quelques zones sont devenues les hotspots de logement abordable les plus dynamiques de Delhi. Dwarka-L Zone, Uttam Nagar, Rohini, Gurugram, Sohna, Sector 65, Sector 68 ont été considérés comme des favoris émergents pour l’immobilier. Outre la croissance de l’immobilier résidentiel, la croissance commerciale a également été importante dans la région. La capacité des infrastructures et la disponibilité de la main-d’œuvre ont attiré l’intérêt des entreprises et des employeurs, qui continuent de renaître même après les effets de la pandémie, mais à un rythme plus lent.

Selon un rapport de Knight Frank India, les acheteurs ont été enclins à acheter des terrains, des propriétés en cours d’achèvement et des propriétés prêtes à déménager dans la région. La baisse des prix de l’immobilier et la baisse des taux des prêts immobiliers ont considérablement amélioré l’indice d’accessibilité. Une augmentation des lancements de projets dans les régions de Noida et Greater Noida a été évidente de la demande accrue.

Un aspect intéressant et fructueux du marché immobilier de la région a été une réduction du stock d’invendus, qui a diminué de 9% par rapport à 2019.

Les micro-marchés ont été considérés comme l’un des plus performants pour stimuler le marché immobilier. Le nouveau Gurugram, y compris la Dwarka Expressway & Golf Course Road, a attiré la plupart des acheteurs. Les acheteurs du segment intermédiaire, à la recherche de logements abordables, se sont tournés vers les zones proches de Greater Noida West. Les projets lancés dans ces zones ont reçu un bon accueil, ce qui est visible dans la façon dont ils s’élargissent du NH 24 et sont nouvellement vendus dans les jours suivant leur lancement.

Outre les segments de marché abordables et micro, un autre segment de l’immobilier, qui doit être observé en particulier pour la région de Delhi NCR, est la montée en puissance de l’immobilier de luxe. Avec le nombre croissant d’individus très fortunés, la gamme d’options résidentielles de luxe et d’ultra-luxe peut très bien répondre à la demande de demeures conçues et personnalisées, préférées par les HNI, les UHNI et les NRI évolue à un rythme plus rapide. . Les options de vie durable sont à la hausse, les maisons conçues et construites sur le modèle des équipements de bien-être et de santé attirent de plus en plus l’attention.

L’augmentation du nombre de primo-créateurs d’actifs ainsi que diverses autres conditions favorables devraient accélérer la croissance immobilière de la région dans les temps à venir. La RCN de Delhi est devenue un atout précieux pour le marché immobilier et continuera de l’être également.

(Par Aman Trehan, directeur exécutif, Trehan IRIS)

