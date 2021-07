Comment le marketing conscient ouvre la voie aux marques

Selon un rapport de KPMG, plus de la moitié des consommateurs (56%) ont déclaré que les pratiques environnementales et sociales d’une entreprise ont une incidence sur leur décision d’achat.

Par Meghna Varma

Fini le temps où les marques ciblaient l’image « Tout bon et propre » tout en aspirant à devenir la « marque numéro 1 » pour gérer leur entreprise. Les réunions internes mensuelles constituaient littéralement un brainstorming autour d’idées pour sortir comme le « premier acteur », quoi qu’il arrive. Cependant, au cours des deux dernières années, les marques ont réalisé qu’une croissance authentique, empathique et sensible est la seule voie à suivre.

Attirer les regards, était le mantra pendant longtemps pour la traction de la marque – fils fabriqués, valeur de choc, contenu salace étant souvent la trajectoire – tout ce qu’il fallait pour arriver jusqu’au foyer du consommateur. Aujourd’hui, les marques sont beaucoup plus conscientes et consciencieuses de ce qu’elles approuvent. Dans l’environnement numérique hautement connecté, les marques ne peuvent tout simplement pas « parvenir » sans que leur authenticité soit intacte. à sa promesse. Ce que les consommateurs attendent avec impatience, ce n’est pas seulement un excellent service ou produit, c’est plutôt une expérience qui satisfait leur esprit et leur âme.

#ClientsFidèlesPourLaVie

La pandémie a pesé lourdement sur l’économie mondiale. Diverses grandes entreprises ont eu du mal à survivre, tandis que de nombreuses PME et petites entreprises ont dû fermer boutique. Il est devenu encore plus critique pour les entreprises de s’assurer que leurs clients existants restent fidèles. Les marques ont compris les changements de comportement en matière de dépenses en fonction des ressources limitées et ont réalisé qu’elles devaient placer le consommateur au cœur de tout ce qu’elles faisaient. Par exemple, le marketing traditionnel a parfois fait que les gens se sentent incomplets afin qu’ils achètent un produit ou un service, mais l’idée du marketing conscient est de les faire se sentir mieux dans leur peau. Les marques identifient désormais le meilleur intérêt du client, pour en faire un scénario gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. Cela a aidé de nombreuses marques à fidéliser et à fidéliser, tandis que les clients ont trouvé une véritable marque.

#DurableEtPropre

La durabilité va au-delà de la protection de l’environnement. Elle implique trois aspects majeurs – environnemental, économique et social, dont chacun doit être pris en considération pour une stratégie durable. Le défi aujourd’hui consiste à aider les entreprises à faire la transition vers une société durable, surtout si elles ne voient pas de retour sur investissement dans le développement durable. Cet obstacle doit d’abord être surmonté avant qu’une organisation dans son ensemble puisse s’engager dans la durabilité.

Selon un rapport de KPMG, plus de la moitié des consommateurs (56%) ont déclaré que les pratiques environnementales et sociales d’une entreprise ont une incidence sur leur décision d’achat. Cela reflète que les consommateurs ont développé un niveau élevé de notoriété lorsqu’il s’agit de choisir leur marque préférée, mais sans un message approprié pour atteindre vos consommateurs et leur montrer ce que fait votre marque, ils finiront par acheter auprès de vos concurrents. Certaines des questions qui sont courantes chez l’acheteur moderne sont les suivantes : la marque est-elle respectueuse de l’environnement ? La marque travaille-t-elle au recyclage des déchets ? Une marque responsable séduira les consommateurs, malgré une concurrence féroce de ses concurrents.

#Taille&LegacyDoesNotMatter

La façon dont les marques se présentent est de la plus haute importance pour gagner et fidéliser la clientèle. Aujourd’hui, bien plus que la taille ou l’héritage d’une entreprise peut être facilement dépassé par la façon dont la marque approuve ses produits sur le plan éthique. Qu’il s’agisse d’un grand conglomérat ou d’une startup en plein essor, la fidélité à la marque découle de la fiabilité du produit. Selon KPMG, 90 % des clients sont prêts à payer plus pour des détaillants éthiques. Cela démontre clairement que les clients ont plus d’inclination envers les joueurs éthiques et authentiques, malgré l’héritage. À mesure que les consommateurs mûrissent dans les villes, ils choisissent plus consciemment, même si cela coûte un peu plus cher. Notamment, les grandes chaînes de vente au détail ont également commencé à miser gros sur des labels privés/plus petits pour fournir des produits de qualité à leurs clients. Cette tendance a également créé des perspectives pour les petits acteurs privés d’entrer sur le terrain et de montrer leur véritable potentiel aux clients.

#Marche à suivre

Sincère, compatissant, signifiant dans son ADN avec une forte veine de communauté est la route de brique jaune pour les marques – conduites par la conscience des consommateurs, les marques doivent continuer à se rendre compte que “le respect se mérite, l’honnêteté est appréciée, la confiance est gagnée et alors seulement la loyauté est retourné’

L’auteur est directeur, marketing, IPM India Wholesale Trading Private Limited (filiale de Philip Morris International, Inc.). Les opinions exprimées sont personnelles.

