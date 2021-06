Comment le marketing des nano-influenceurs a affecté le marketing numérique global

Chaque nano-influenceur produit un certain type de contenu et dispose donc d’un groupe d’audience dédié qui permet aux marques de trouver facilement leur public cible.

Par Aaradhya Khanna

L’espace des médias numériques et des promotions de marques a connu une augmentation remarquable au cours des dernières années en raison d’un niveau exceptionnellement élevé de consommation de médias numériques par le public de presque tous les groupes d’âge et secteurs socio-économiques. La demande rapide de médias numériques a également donné naissance à un grand nombre de créateurs de contenu qui ont le pouvoir d’influencer leurs abonnés sur divers réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn pour n’en nommer que quelques-uns.

Alors que le concept d’influenceurs semble être une notion soudainement en vogue et nouvelle, cela fait partie et pratique depuis des siècles. Cela remonte aux années 1760, Josiah Wedgwood, le pionnier du marketing d’influence, a produit des céramiques pour la famille royale britannique afin d’influencer les gens et leurs pensées. Puis vint l’ère du Web 2.0 où le concept de marketing de bouche à oreille fut fortement implanté. Maintenant, avec la disponibilité d’un large public sur les réseaux sociaux, le marketing d’influence est devenu la nouvelle norme, où les marques investissent une énorme partie de leur budget marketing dans les promotions de marque par le biais du marketing d’influence.

Raisons de l’essor du marketing des nano-influenceurs

Les nano-influenceurs sont des influenceurs qui ont une audience limitée. Il ne s’agit pas de célébrités comptant plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais de certaines personnes ordinaires qui ont su capter l’attention du public grâce à leur contenu unique et engageant. Ces influenceurs peuvent avoir environ 1 000 à 10 000 abonnés qui se concentrent sur un créneau particulier en fonction du type de contenu qu’ils produisent. Les marques consacrent environ 10% de leur budget de promotion de marque au marketing d’influence et se concentrent principalement sur les nano-influenceurs qui peuvent atteindre leur groupe cible.

Les principales raisons de l’essor du marketing des nano-influenceurs sont-

Augmentation de la consommation de médias numériques : De 2012 à 2018, un pic d’utilisation des réseaux sociaux a été enregistré de 5 h 37 min à 6 h 45 min par personne. Ce taux de consommation augmente encore plus pour la génération Z qui appartient à la tranche d’âge des 16-24 ans. La consommation moyenne de ces jeunes individus serait de 7 h 44 min pour une journée type. Ces chiffres suggèrent l’investissement en temps croissant de personnes de tous horizons sur les réseaux sociaux. Par conséquent, les marques s’efforcent également de tirer le meilleur parti de ce bassin d’audience facilement accessible. Les nano-influenceurs ont un créneau : Chaque nano-influenceur produit un certain type de contenu et dispose donc d’un groupe d’audience dédié qui permet aux marques de trouver facilement leur public cible. Cette audience rationalisée est utile pour les marques de manière à ce qu’elles puissent obtenir des rendements plus élevés avec un investissement minimal.Un public cible qui fait confiance à l’ambassadeur de la marque : Les nano-influenceurs ont un groupe très proche de personnes avec lesquelles ils interagissent quotidiennement et cherchent à créer un lien en ligne basé sur l’admiration et la confiance. C’est là que les marques profitent de l’opportunité de développer un bouche-à-oreille fort. Le public croit aux influenceurs et vice versa, les influenceurs ne promeuvent principalement que les marques en lesquelles ils croient.Rentable: Les nano-influenceurs sont très rentables et ne facturent pas autant qu’une célébrité ou un visage renommé. Cependant, avec leur portée dédiée, ils atteignent les masses et sont plus étroitement liés à leur public qu’une célébrité avec des millions d’adeptes, ce qui constitue un atout majeur pour la marque dans la conversion des prospects en ventes.

Effets du marketing nano-influenceur sur le marketing numérique

Alors que le marketing des nano-influenceurs fait des merveilles pour les petites et les grandes entreprises, il a également ses avantages et ses inconvénients pour l’industrie du marketing numérique. Le marketing numérique n’est pas seulement centré sur le marketing d’influence, mais a plusieurs autres facettes. Cependant, avec l’augmentation soudaine du marketing des nano-influenceurs, il y a eu un recul sur d’autres parties du marketing numérique telles que les publicités payantes, les promotions payantes sur les pages Web, etc. Le marketing des nano-influenceurs deviendra lentement et progressivement le secteur le plus investi. en termes de marketing numérique. C’est le sens de la personnalisation qui manque à d’autres types de plans de marketing numérique que le marketing des nano-influenceurs couvre très fortement. Avec l’augmentation de la génération de revenus et de l’engagement sur les médias sociaux via les nano-influenceurs, les plateformes numériques investissent de plus en plus dans le développement. des applications qui fournissent une plate-forme à tous les influenceurs pour mettre en valeur leur talent.

Par conséquent, le marketing des nano-influenceurs est l’avenir qui vient de commencer et ceux qui investissent dans cette pratique sont sûrs d’avoir d’énormes gains. Le fait que certaines marques recrutent également des nano-influenceurs sur une base contractuelle est une preuve suffisante pour savoir que c’est aussi un métier reconnu et en plein essor.

L’auteur est CMO de Gem Selections. Les opinions exprimées sont personnelles.

