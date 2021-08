Comment le marketing d’influence jette une grande ombre sur les stratégies de marketing numérique des marques indiennes

Des produits de grande consommation à l’alimentation et la nutrition, à la beauté et au bien-être, à la mode et au style de vie, au divertissement et même aux entreprises BFSI, à celles opérant dans l’espace B2B, presque la plupart des secteurs et des entreprises ont utilisé le marketing d’influence.

Par Nitin Sabharwal

Que Covid a provoqué des niveaux de perturbation sans précédent pour les marques, les entreprises et les particuliers ne peut jamais être surestimé. Bien que cette perturbation ait stimulé un pivot total vers un « style de vie numérique » pour les particuliers, les marques se démènent également pour suivre le rythme et aligner leurs opérations ainsi que leur marketing et leurs ventes avec l’écosystème numérique complet émergent. En fait, le paysage de plus en plus numérisé s’est avéré être un point de rencontre plus pratique et plus opportun pour les entreprises et les consommateurs finaux. Il n’est pas étonnant que l’utilisation accrue des services de livraison et de paiement en ligne induite par Covid, et la consommation plus élevée d’OTT, de jeux et de divertissement vidéo, associés à la présence croissante des consommateurs finaux sur les réseaux sociaux, aient galvanisé l’avènement du marketing d’influence en tant que composante substantielle. dans la stratégie de marketing numérique d’une entreprise. Bien que le marketing d’influence soit en vogue depuis quelques années maintenant, ces derniers temps ont particulièrement vu une traction importante jeter une ombre sur les marques indiennes et leurs stratégies de marketing numérique.

La transformation numérique inévitable pour les entreprises et les marques indiennes

Il ne s’agit plus de savoir si les marques entreprendraient la numérisation mais quand elles le feraient. Plusieurs sondages et études ont témoigné de l’intention des marques et des entreprises d’emprunter la voie numérique à certains égards. Selon Dell Technologies Digital Transformation Index, jusqu’à 94,7 % des entreprises indiennes ont accéléré dans une certaine mesure la transformation numérique, 92,3 % d’entre elles déclarant avoir refondu leurs modèles commerciaux l’année dernière. Faisant écho à des sentiments similaires, dans une autre étude, plus de 50% des entreprises interrogées avaient déclaré avoir l’intention de faire avancer leur exercice de transformation numérique d’un à trois ans.

La plupart des secteurs adoptent le marketing d’influence : un choix facile pour les marques indiennes

Au cours de la dernière année et demie, il a été constaté que les marques indiennes de tous les secteurs et secteurs ont eu recours au marketing d’influence de manière majeure dans le cadre de leur boîte à outils de marketing numérique. Des FMCG à l’alimentation et à la nutrition, à la beauté et au bien-être, à la mode et au style de vie, au divertissement et même aux entreprises BFSI, à celles opérant dans l’espace B2B, presque la plupart des secteurs et des entreprises ont utilisé le marketing d’influence dans une certaine mesure. Poussé par les contraintes financières et les restrictions de mobilité liées à Covid, ainsi que par la confiance toujours plus faible des consommateurs finaux dans la voie traditionnelle de l’approbation des célébrités, il était également devenu un choix assez facile pour les marques indiennes. Selon une étude, 78% des leaders du marketing se sont tournés vers le marketing d’influence en 2020 et environ 13% d’entre eux se sont engagés dans une activité d’influence pour la première fois l’année dernière. Dans la même veine, selon eMarketer, 84% des marketeurs avaient envisagé de lancer au moins une campagne mettant en vedette un influenceur. Du point de vue des consommateurs, 71% des consommateurs ont déclaré avoir effectué des achats dérivés d’une recommandation sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux démocratisent l’espace : augmentation phénoménale du nombre de nouveaux influenceurs

Dans un passé récent pendant Covid, encore une fois en raison du fait que la plupart des Indiens étaient confinés à l’intérieur, il y a eu une prolifération phénoménale et presque spontanée de nouveaux influenceurs sur les réseaux sociaux dans le pays offrant aux marques et aux entreprises de nombreuses options tout en exécutant leur stratégie de marketing d’influence. Pratiquement du jour au lendemain, des milliers de personnes ordinaires mais avec une expérience et une expertise sur un sujet de niche sont devenues des influenceurs des médias sociaux et des leaders d’opinion numériques sur des sujets aussi variés que l’alimentation, la santé et le fitness, la beauté, la mode et le style de vie et plusieurs autres. Leur opinion et leurs conseils à travers leurs publications sur un produit ou une qualité de service ont commencé à être valorisés et respectés, ajoutant à leur profil ainsi que le nombre de leurs followers. Alors que pour les marques, l’arrivée des influenceurs n’était pas seulement opportune, elle était également facile pour leur budget par rapport au travail avec des célébrités traditionnelles tout en améliorant le retour sur investissement et les revenus. Nul doute que le caractère ouvert et démocratique des réseaux sociaux permettant à chacun de s’exprimer ou de partager son opinion a permis l’essor et l’épanouissement de ces influenceurs. De plus, le format permettant une connexion 24h/24 et 7j/7, la publication de vidéos, des sessions vidéo en direct et des conversations interactives bidirectionnelles ont catalysé la montée en puissance de nouveaux influenceurs. En fait, avec les marques utilisant le marketing d’influence, les médias sociaux ne sont plus restés simplement sociaux ; il est également devenu commercial.

Marketing d’influence : le pas si vieux de l’écosystème du marketing à la performance

Il n’y a pas si longtemps, les annonceurs dépensaient des millions pour obtenir la bonne approbation de marque de la part des célébrités et, en retour, avaient l’habitude de parler au public de ces célébrités. Avec les médias sociaux créant de nouvelles célébrités locales qui ont d’énormes à très peu de fans, l’approbation se déplace en territoire inexploré dans l’histoire des approbations de marque. Bien qu’il y ait eu des cas de succès du jour au lendemain pour certaines marques, beaucoup sont sous la pression de leurs pairs sans aucune plate-forme permettant de coordonner, rechercher, fournir et évaluer la mesurabilité en tant que solution à guichet unique. Le marketing à la performance prenant le pas sur la visibilité et les modèles basés sur les commissions remplissant désormais les poches des influenceurs, il devient une future plate-forme encourageante pour les marques pour tirer parti de la portée et obtenir un public plus actif avec des dépenses marketing plus rapides axées sur les résultats.

Les influenceurs font un pivot rapide tout en saisissant les opportunités

De leur côté, les influenceurs se sont rapidement adaptés à l’environnement tant physique que professionnel induit par le Covid. Larguant les tournages vidéo en extérieur avec de l’équipement lourd et de l’attirail, ils ont décidé de se contenter de simples caméras de téléphone depuis leur domicile. Plusieurs d’entre eux ont également fait un changement relatif en termes de contenu pour lequel ils étaient jusque-là connus. Par exemple, un chef expert populaire pour ses cuisines indiennes coutumières est passé à une cuisine occidentale, un artiste a commencé à travailler sur un genre différent par rapport à ses performances précédentes. Dans le même temps, ceux qui étaient dans l’entreprise depuis relativement plus longtemps, châtiés par l’annulation des voyages sponsorisés et des programmes basés sur des événements en plein air, ils étaient plus réalistes dans leurs négociations avec les marques et les entreprises compte tenu du ralentissement de l’économie dans son ensemble et de la pénurie qui en a résulté. d’opportunités. En tant que tel, cela avait été une situation gagnant-gagnant pour tout le monde dans l’entreprise. En fait, au cours de la deuxième vague, une section d’influenceurs était également apparue comme une sorte de bouée de sauvetage d’informations liées à Covid pour les gens ordinaires cherchant désespérément des informations et une aide médicale. Tout en partageant les demandes des personnes avec leurs abonnés, ils ont également monétisé dans le processus où les entreprises qui ont collecté des données sur les personnes ont parrainé leurs publications.

Par conséquent, même si le marketing d’influence est devenu très important pour les marques indiennes, une relation concrète basée sur la performance et davantage axée sur le retour sur investissement évoluerait dans un avenir proche. Les marques ne se contenteraient plus de simples impressions et likes, mais s’attendraient également à une conversion et à des ventes réelles tout en négociant leurs termes et conditions avec les influenceurs. Donc, un simple nombre d’adeptes ne signifierait pas grand-chose. Les taux d’activité et d’engagement seraient plus importants.

L’auteur est directeur de l’exploitation, India Operations, Optimize Media

