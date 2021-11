Comment le marketing et les festivals se complètent

Festivals et marketing ne peuvent pas faire grand-chose l’un sans l’autre, l’économie et notre bien-être non plus.

Par Ranjan Das

Le marketing consiste à identifier, créer, maintenir et accroître la demande pour un produit ou un service parmi les consommateurs ou les non-consommateurs sur un marché existant ou inexistant sur une courte ou longue période de temps. Et dans ce contexte, les festivals sont envoyés par Dieu au marketing et littéralement, car peut-être plus de 85% des festivals dans le monde sont de nature religieuse. C’est comme si toute la civilisation et notre mode de vie se développaient progressivement à partir d’un certain livre de règles marketing. Ces festivals, ainsi que d’autres non religieux, injectent et créent l’espace mental et l’enthousiasme dont nous avons tous besoin, rendant l’environnement global propice à la création de la demande. Notre mécanisme de défense naturel contre le fait d’être « attiré » par les « offres » des consommateurs et « excité » par le rôle des produits et services dans nos vies est à son plus bas niveau. En fait, les festivals sont le moment où le consommateur attend avec impatience des offres de consommation lucratives, des remises importantes et d’autres avantages étendus, ce qui facilite beaucoup le travail des spécialistes du marketing. Pendant les festivals, il y a toujours de l’excitation dans l’air, la demande monte en flèche et les chiffres des ventes montent en flèche, contribuant à un pourcentage élevé de l’objectif de vente annuel. Mais ce trafic n’est pas à sens unique. L’excitation du marché et de nos vies est également due aux nouveaux achats qui se produisent pendant ces jours, laissant un impact immédiat et positif, perçu ou fonctionnel dans nos vies, créant ainsi plus de demandes.

Tout cela ne semble-t-il pas très soigneusement conçu, naturel et cultivé dès l’avènement de notre civilisation où le cycle de vie de la demande et de l’offre a été doté de peu de pics et de poussées de la demande en créant peu de « festivals » dans le calendrier annuel ? Oui. C’est plus évident avec les « festivals » modernes comme l’Oktoberfest, La Tomatina, la Saint-Valentin, Burning Man et toute une série de « jours » comme la fête des mères, la fête des pères, etc. commerçants d’aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à la façon dont les festivals créent la demande et comment ces demandes, lorsqu’elles sont suffisamment suivies par les marques, rendent les festivals festifs.

Créer une demande devient facile car les consommateurs sont prêts à écouter. Le « besoin » de célébrer les fêtes religieuses et non religieuses est ancré dans le fait de porter quelque chose de nouveau (Holi, Diwali, Noël, Eid), d’acheter quelque chose de bon augure (Dhanteras), d’offrir quelque chose à vos proches (Diwali, Noël, Raksha Bandhan, Karwa Chauth) ou fêter le moment en famille ou entre amis (Réveillon, Carnaval de Rio, Mardi Gras).

Définir le rôle de votre marque/de vos produits dans la vie de votre TG devient plus facile car les consommateurs eux-mêmes recherchent la solution adaptée à leurs besoins lors de ces festivals. Alors que les marques de style de vie de voitures, bijoux, mode aident les consommateurs à satisfaire leur alter ego, en s’élevant au mieux de leurs aspirations ; les produits utilitaires comme les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver trouvent leur place dans les paramètres fonctionnels du consommateur.

Le message de la marque a une portée considérable car les décibels de communication sont élevés, aidant votre marque à atteindre les oreilles des consommateurs disposés à écouter, offrant aux marques des opportunités appropriées de construire autour de la valeur perçue de votre marque et de la promesse de marque que le consommateur rapporte à la maison.

Les grosses affaires et les remises importantes pendant les festivals créent et répondent à des demandes exagérées. C’est le moment de la fête tant pour les marques que pour le consommateur car d’un côté les marques atteignent leurs objectifs de vente, de l’autre, les consommateurs comblent leurs besoins et leurs envies en tirant le meilleur parti des offres festives. Amazon Big India Festival, Big Billion Days de Flipkart, Black Friday Sale, Diwali Sales ne sont que quelques exemples de ces événements festifs qui rendent les marques et les consommateurs heureux, extrêmement heureux !

Les marques concurrentes tirent le meilleur parti les unes des autres pendant les festivals, ce qui profite au consommateur à la fin. Cette compétition n’efface pas seulement le nuage autour de ce que veulent les consommateurs, mais aussi quelle marque est leur préférée ou celle qui se rapproche de leurs attentes, donnant aux marques de grandes informations pour corriger leur trajectoire.

La croissance de l’économie est un résultat évident car le nombre de transactions augmente de manière exponentielle pendant ces festivals, faisant changer de main d’argent, gagnant chacun dans ce système ses marges bénéficiaires. Tout le monde en profite, tout le monde est heureux de célébrer la vie même au-delà des festivals, de donner un coup de pouce à l’économie, d’augmenter les transactions et de faire grandir beaucoup d’argent.

Plus de croissance peut signifier plus de RSE par les entreprises et de meilleures possibilités de plans et de politiques socialement responsables par le gouvernement, contribuant à une croissance inclusive à un niveau plus large. Plus la croissance est importante, plus l’argent circule sur le marché, aidant l’économie à se développer davantage dans une boucle transparente.

Voilà à quel point les festivals et le marketing sont profondément enracinés dans notre économie et le bien-être des gens. C’est pourquoi je dis que toute la civilisation et notre mode de vie parsemé de festivals se sont progressivement développés au fil des siècles à partir d’un certain livre de règles marketing. Dans l’ensemble, festivals et marketing ne peuvent pas faire grand-chose l’un sans l’autre et l’économie et notre bien-être non plus. Continuons à célébrer la vie et les fêtes et continuons à donner à nous-mêmes, à notre mode de vie et au bien-être de notre économie le coup de pouce dont elle a besoin.

L’auteur est directeur général d’Apppl Combine. Les opinions exprimées sont personnelles.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.