Comment le marketing numérique hyperlocal ouvre la voie à un succès marketing mondial

La publication de contenu local qui semble plus personnel pour le public cible contribuera grandement à aider les entreprises à acquérir des clients et à diffuser leur message de marque parmi eux.

Par Amol Roy

Avec l’avènement de la technologie et le développement de nouveaux canaux de communication, l’ancienne approche du marketing au niveau local a subi un changement de paradigme. Dès le moment où l’on considère les encarts, les petites annonces et les bannières pour attirer l’attention, nous avons aujourd’hui la possibilité de sélectionner le ciblage géographique précis à l’aide de techniques de marketing bien définies connues sous le nom de marketing hyperlocal.

Le marketing hyperlocal est défini comme le processus de ciblage de clients potentiels dans une zone très spécifique et géographiquement limitée, parfois à quelques pâtés de maisons ou rues, souvent dans le but de cibler les personnes effectuant des recherches “ à proximité ” sur leurs smartphones.

Avantages du marketing hyperlocal

La publicité hyperlocale permet aux consommateurs de rechercher des produits et services sur leurs téléphones mobiles, leur permettant de visiter ou d’appeler via un appel à une annonce orientée vers l’action qui apparaît avec leur numéro de téléphone respectif et une carte avec leur emplacement actuel. L’emplacement est ensuite envoyé aux réseaux publicitaires qui vendent l’espace publicitaire avec les informations de localisation à d’autres canaux similaires. Cela aide les annonceurs à toucher plus efficacement le public concerné.

En fonction de leur budget, les entreprises peuvent opter pour le mix de canaux idéal pour elles-mêmes. Il peut s’agir d’une fusion de canaux conventionnels et hyperlocaux, de petites annonces dans la presse écrite, de télévision, de radio, de journaux, de brochures, entre autres, où les petites entreprises peuvent faire de la publicité pour toucher autant de personnes que possible pour elles dans et autour de leur emplacement commercial.

Outre la portée, le marketing hyperlocal offre un retour sur investissement incroyable. En parrainant des événements locaux ou en utilisant des influenceurs locaux dans leur contenu de médias sociaux, les marques peuvent faire connaître leur nom directement à leur public cible – aux personnes qui peuvent se rendre dans leurs magasins le jour même. En outre, le marketing numérique hyperlocal aide à recueillir des critiques en ligne qui peuvent améliorer encore le classement local de la marque.

Cette forme de marketing exploite également la puissance absolue de l’effet d’entraînement. Cela aide à renforcer la reconnaissance de la marque dans la région et à proximité de l’endroit où l’entreprise est basée. Les gens savent quel est le nom de la marque et ce qu’ils vendent.

Recherche: La force motrice de l’hyperlocal

L’écosystème numérique dynamique créé par Google, les annuaires en ligne localisés, les médias sociaux et le marketing mobile – tous permettent aux entreprises de se connecter facilement avec les consommateurs dans des domaines spécifiques et permettent aux consommateurs de se connecter avec les entreprises locales à un niveau jamais vu auparavant.

Autrefois, lorsque les gens avaient besoin d’appeler une entreprise mais ne pouvaient pas obtenir le numéro de téléphone, ils le recherchaient dans les pages blanches. Pour rechercher un type d’entreprise, ils effectuaient une recherche dans les Pages Jaunes. Cependant, les choses sont très différentes dans le monde numérique d’aujourd’hui, car la recherche est désormais reine. Si une entreprise locale cible un marché local mais ne bénéficie pas d’une reconnaissance de nom massive, il est essentiel qu’elle soit trouvée par les moteurs de recherche en ligne.

Des services tels que Bing Places et Google My Business ont permis aux entreprises et aux entreprises locales d’être trouvées beaucoup plus facilement par les moteurs de recherche. Google My Business permet aux fiches d’entreprises locales d’apparaître à trois endroits dans les recherches basées sur l’emplacement sur la première page des résultats de recherche Google: dans Google Maps, Google+ et dans les résultats de recherche naturels de Google.

Comment le marketing numérique hyperlocal change le marketing mondial

Le marketing numérique hyperlocal a certaines bonnes pratiques qui doivent être gardées à l’esprit afin de créer une publicité en ligne efficace. Ceux-ci sont:

SEO: Les entreprises doivent mettre en place leur référencement hyperlocal en utilisant les mots clés pertinents dans leurs annonces. Par exemple, une startup d’aliments santé peut utiliser des mots clés tels que santé, hypocalorique, fitness, sans gluten, entre autres. Les entreprises doivent insérer leur adresse officielle, leur nom et leurs numéros de téléphone dans plusieurs répertoires tels que Trip advisor, Google+, Bing Places, etc. Selon Google, les gens ont besoin de la plupart des informations à moins d’un kilomètre. Récemment, Google a lancé Neighbourly, son application de questions-réponses hyperlocale qui organise efficacement les données disponibles sur la base des informations recherchées par les internautes.

Contenu: La publication de contenu local qui semble plus personnel au public cible contribuera grandement à aider les entreprises à acquérir des clients et à diffuser leur message de marque parmi eux. Il faut profiter des stéréotypes locaux qui peuvent être inclus dans les campagnes de marketing pour le rendre plus personnalisé. Par exemple, les étés sont frustrants en raison de la chaleur excessive. Ainsi, les marques de produits diététiques peuvent créer une campagne autour de ce fait et lancer une offre spéciale pour les étés centrée sur les aliments frais et sains.

Reciblage: Les clients qui ont manifesté de l’intérêt pour les produits de la marque et qui ont peut-être même visité le point de vente à un moment donné peuvent ensuite être reciblés via des campagnes SMS / e-mail régulières qui comportent des offres promotionnelles convaincantes pour les remettre dans le giron. Cette forme de ciblage d’audience peut également être définie en termes de données démographiques et psychographiques qui incluent le sexe, l’âge, les intérêts, les loisirs, entre autres.

Géo-clôture: Cela permet aux entreprises de sélectionner une zone spécifique et cette technologie permet de cibler uniquement leurs annonces sur les personnes qui se trouvent dans cette zone en temps réel. La zone cible peut être aussi étroite que 500 mètres et aller plus loin sur n’importe quelle longueur.

Influence des médias sociaux: Twitter et Facebook ont ​​tous deux une division pour les petites entreprises, mais les deux plates-formes offrent des approches différentes pour aider les entreprises locales à atteindre leurs clients cibles. Mais en général, ils montrent tous les deux aux entreprises la valeur de l’utilisation des médias sociaux pour les entreprises, comment créer des stratégies de contenu percutantes, développer une communauté en ligne, engager les utilisateurs et stimuler les ventes des entreprises.

Résumer

Dans l’ensemble, ces stratégies locales, une fois mises en œuvre, peuvent aider les entreprises locales à trouver les bons clients et prospects qui peuvent faire passer l’entreprise au niveau supérieur. Le marketing hyperlocal promet donc d’être l’avenir de nombreuses entreprises et marques. Et ceux qui reconnaissent son potentiel à un stade précoce resteront en avance sur la courbe.

L’auteur est le fondateur, Shutter Cast

