Comment le marketing omnicanal est devenu la nouvelle norme

Malgré le besoin croissant de marketing omnicanal, la plupart des marques n’ont pas réussi à formuler une stratégie efficace.

Par Vaibhav Lall

L’expérience numérique, face à la pandémie, est devenue une partie intégrante du shopping. Les marques axées sur la réponse aux attentes croissantes d’une présence numérique transparente et intuitive sur diverses plateformes enregistrent de meilleurs rendements. Il est donc essentiel de subir une transformation numérique majeure. La mise en œuvre d’une expérience client transparente sur diverses plates-formes et appareils amplifie la valeur à vie des clients.

Défis dans la mise en œuvre d’initiatives de marketing omnicanal

Les stratégies de marketing omnicanal aident les consommateurs à vivre une expérience plus personnelle et rationalisée en termes de conception ou de commerce électronique. Cependant, la mise en œuvre d’initiatives de marketing omnicanal en Inde pose encore de nombreux problèmes.

Plateformes technologiques disparates : L’adoption de plates-formes disparates pour les communications, le suivi du temps, la gestion du travail, le stockage et le suivi des performances peut être coûteuse. Cela crée également de la confusion, car il est difficile de trouver des informations dispersées à plusieurs endroits. Cela intensifie le besoin d’une plate-forme unique.Données incomplètes sur tous les canaux : La création d’une expérience client omnicanal nécessite des données provenant de différents canaux. Cependant, les données existantes sont souvent obsolètes, dupliquées, contradictoires, inexactes ou incomplètes. Pour garantir son exactitude, les entreprises doivent adopter un système de collecte de données unifié.Absence de stratégie marketing omnicanal : Malgré le besoin croissant de marketing omnicanal, la plupart des marques n’ont pas réussi à formuler une stratégie efficace. Pour une stratégie omnicanale robuste, une connaissance critique du public cible est nécessaire. Les marques doivent savoir où le public passe son temps et comment il interagit avec ses marques préférées. Une expérience personnalisée est une stratégie marketing omnicanale intégrale.

Limites technologiques ou logicielles : Pour une expérience de vente au détail omnicanal idéale, les marques doivent tirer parti de technologies telles que l’IoT, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et les chatbots. Cependant, la plupart des marques ont une infrastructure informatique non agile. La refonte de l’ensemble du système informatique et la formation de l’équipe aux nouvelles technologies nécessitent un investissement hors de portée des startups et des MPME.Incapacité à agir sur les données en temps réel : Le marketing omnicanal exige des marques qu’elles fournissent une assistance agile et personnalisée aux clients en temps réel. De nombreuses marques sont aux prises avec cet aspect, provoquant une expérience utilisateur défavorable en raison de la déconnexion de la marque. Cela nécessite une plate-forme solide capable de gérer plusieurs canaux et d’unifier les données client pour une expérience utilisateur personnalisée en temps réel.

Que devez-vous faire en 2021 pour faire évoluer votre stratégie omnicanale ?

Plus de 74% des personnes interrogées, dans une étude Target Marketing, ont déclaré qu’une expérience omnicanale cohérente fait partie intégrante de l’achat d’un produit ou d’un service. Selon Google, environ 85% des utilisateurs en ligne commencent leurs achats sur un appareil et terminent l’action sur un autre.

Il est nécessaire pour les commerçants de surfer sur cette tendance en rendant leur expérience en ligne intégrée et conviviale. Pour profiter du boom du commerce électronique et battre la concurrence, les marques doivent optimiser le commerce sur des canaux tels que les marchés en ligne, les médias sociaux, les communautés en ligne, ainsi que les magasins physiques.

Unifiez vos données clients et produits

Les marques ont besoin d’une plate-forme unique pour tous leurs canaux de vente et leur inventaire. Le principal défi pour un omni-canal est de réconcilier les données entre différents canaux pour créer une vue unique de la progression d’un visiteur. Cela peut paraître simple, mais 92 % des entreprises rencontrent encore des difficultés pour accéder, unifier ou analyser leurs données. Les données sur les produits et les stocks de la marque doivent être mises à jour avec précision en temps réel.Privilégiez les expériences d’achat sur mobile

Avec 50 % des ventes mondiales de commerce électronique réalisées sur des appareils mobiles, les marques doivent créer une expérience mobile ultra-rapide. Aujourd’hui, la réactivité dans les applications Web et mobiles est la clé pour augmenter les consommateurs. Avec un contenu croissant centré sur les smartphones et les tablettes, l’expérience client doit être fluide et engageante.Adoptez l’architecture de commerce Headless

La structure du commerce sans tête sépare clairement le front-end de la boutique en ligne du reste des fonctions du site Web. Il permet à cette architecture d’être considérée comme des parties séparées plutôt que comme un système centralisé commun. Les livrables, gérés avec des API, constituent une interface utilisateur frontale commune qui s’adapte intelligemment à toutes les plateformes. L’adoption de l’architecture sans tête facilite l’intégration transparente avec des outils et services tiers, en personnalisant l’expérience frontale.Améliorez le clic et la collecte

Les marques devraient proposer des options d’achat telles que l’achat en ligne, le retrait en magasin (BOPIS) et la réservation en ligne, le retrait en magasin (ROPIS). Alors que le client paie l’achat en ligne avant de le retirer en magasin dans le premier cas, il réserve le produit en ligne et le paie en magasin, dans le second. Ces services offrent la possibilité de réaliser des ventes supplémentaires en magasin. Conformément au concept de cross-selling et up-selling, des produits complémentaires ou un produit de gamme supérieure à celui choisi en ligne par le client peuvent être proposés.Créer des expériences interactives

Aujourd’hui, grâce à la puissance de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de l’IoT, les marques peuvent offrir une expérience fluide et singulière. Ils peuvent tirer parti de ces technologies émergentes pour augmenter les achats en magasin. Les espaces interactifs améliorent l’expérience utilisateur tout au long du parcours client, aident à l’identification des marques, augmentent l’efficacité.

Priorités pour les trois prochaines années

Pour exécuter efficacement une stratégie omnicanal, les marques doivent prioriser les investissements dans trois outils différents, à savoir un outil d’automatisation du marketing intégré, des outils d’intégration de données et de meilleurs outils d’analyse. L’automatisation du marketing n’est pas une simple stratégie ou technologie. Il se compose également d’un ensemble de processus/outils qui permettent aux entreprises de simplifier, d’automatiser et de mesurer le marketing et d’augmenter leur efficacité opérationnelle. Cela augmente leurs revenus et consolide les relations avec les clients. L’intégration des données est le processus de combinaison, de nettoyage et de présentation des données sous une forme unifiée. Cela comprend l’agrégation des données d’une grande variété de systèmes sources avec des formats disparates, la suppression des doublons et le nettoyage des données pour les transformer au format requis.

Les outils d’analyse de données aident à inspecter, nettoyer, transformer et modéliser les données dans le but de découvrir des informations utiles, de suggérer des conclusions et de soutenir la prise de décision.

Avec l’évolution des temps, le comportement des consommateurs a changé. Ils veulent découvrir les produits à travers plusieurs canaux avant d’acheter. L’incertitude actuelle a amplifié le besoin de flexibilité, de praticité et de cohérence. Pour offrir une expérience utilisateur irréprochable, les marques doivent s’appuyer sur un marketing omnicanal.

L’auteur est le fondateur de Khojdeal. Les opinions exprimées sont personnelles.

