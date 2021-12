Comment le marketing OTT s’est avéré avantageux pour les spécialistes du marketing

Tirant parti du concept séculaire du marketing intégré, les marques se sont également positionnées dans des films ou des séries dont l’audience est soit énorme, soit correspond à leur public cible.

Par Amit Gheji

Le marketing OTT s’était développé progressivement jusqu’à ce que la pandémie se produise, puis il a éclaté. De nombreuses marques connaissaient l’espace OTT mais ne l’envisageaient pas pour elles-mêmes. Avec le large public que les plateformes OTT ont accumulé, elles sont désormais considérées par les marques comme un terrain fertile pour se positionner et générer de la notoriété et de la familiarité.

L’utilisation de l’espace OTT par les marques ne se limite pas à rester à jour. Sur OTT, les marques peuvent soit faire de la publicité, soit s’intégrer dans des contenus populaires. Bien que certaines plates-formes n’autorisent pas les publicités, d’autres autorisent leur diffusion à ceux qui consomment des parties de contenu gratuites. Tirant parti du concept séculaire du marketing intégré, les marques se sont également positionnées dans des films ou des séries dont l’audience est soit énorme, soit correspond à leur public cible.

Cependant, les marques ont plus de raisons de passer à l’OTT que son énorme audience. Il y a des avantages évidents à cela.

Presque tout le monde est sur OTT

Les plateformes OTT fournissent un plateau plein de plans d’abonnement. Dedans, il y en a pour tous les goûts. Contenu pour ceux qui ne peuvent regarder que sur leur mobile ou leur smart TV, contenu pour ceux qui peuvent regarder en voyage ou à la maison, pour ceux qui regardent en famille ou en solo, pour ceux qui regardent sur leur propre abonnement versus celui emprunté par un ami et la liste continue. La diversité des contenus est également immense. Une gamme aussi large garantit aux marques que leur groupe cible existe non seulement dans l’espace OTT, mais peut également être atteint en ciblant des films, des séries ou des émissions qu’elles sont les plus susceptibles de regarder et avec lesquelles elles s’engagent.

OTT est partout

Le contenu voyage loin sur OTT. Le marketing sur OTT transcende le clivage urbain-rural. Grâce à un accès plus large à Internet, aux smartphones et, par conséquent, à l’OTT, les marques peuvent atteindre même les clients qui ne pouvaient pas être ciblés auparavant en raison du manque d’accès aux salles de cinéma et aux téléviseurs.

Si ce n’est pas des publicités, alors quoi?

La plupart d’entre nous sautent, coupent ou ignorent simplement les publicités. Pour ajouter de la valeur à leurs plateformes et débarrasser les clients de la gêne causée par les publicités, les points de vente OTT fournissent du contenu sans publicité aux abonnés payants. Bien qu’une aubaine pour les téléspectateurs, c’est un fléau pour les marques. Alors, comment les marques peuvent-elles utiliser l’espace OTT dans une telle situation ? La réponse réside dans le marketing intégré dans les espaces OTT.

Le marketing intégré assimile de manière transparente une marque dans un contenu qui la fait connaître sans perturber l’expérience de visionnage. Il intègre naturellement la marque dans l’intrigue et crée une association positive avec elle en l’alignant sur les personnages, les thèmes ou les décors du film, de la série ou de l’émission.

Depuis 1927, date à laquelle une barre de chocolat a été présentée dans un film muet, le marketing intégré ou ce que l’on appelle également le placement de produit est à la hausse. Depuis que le monde s’est tourné vers l’OTT, les marques ont suivi avec des techniques nouvelles et anciennes.

Le contenu sur OTT traverse librement les frontières, tout comme les marques qui s’y associent. Si un modeste bonbon Dalgona, omniprésent dans les rues de Corée du Sud mais inconnu du reste du monde, peut atteindre une renommée mondiale, grâce à une série appréciée dans le monde entier, imaginez l’impact qu’il peut avoir sur une marque.

La portée de l’OTT est massive mais aussi spécifique. Les marques comprennent que bien que le contenu soit disponible dans le monde entier, il peut ou non être regardé par tout le monde. Comprendre les comportements et les modes de consommation de leurs clients aide les marques à cibler le bon type de contenu pour atteindre leur public. Et, s’ils ont de la chance, une renommée mondiale les attend. Après tout, Internet a la capacité de faire passer une marque de l’obscurité à la popularité en un rien de temps.

Le marketing sur OTT, comme toutes les autres avenues, peut être délicat. Les marques doivent toujours se méfier des associations problématiques ou qui ajoutent à la fatigue publicitaire. Même dans l’intégration, les marques doivent s’assurer que l’intégration est pertinente et ne semble pas étrange ou déplacée aux yeux du spectateur.

Étant donné que les gens se sont habitués à profiter du contenu de leur préférence dans le luxe de leur maison ou où qu’ils se trouvent, la voie du marketing OTT n’est que vers le haut à partir d’ici. La portée des méthodes innovantes de marketing dans l’espace OTT est également énorme si un seul est prêt à essayer.

L’auteur est responsable marketing de Gulf Oil India. Les opinions exprimées sont personnelles.

