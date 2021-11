Comment le marketing par SMS continue d’évoluer via l’IA

Alors que les entreprises de commerce électronique se développent à un rythme impressionnant, les spécialistes du marketing par SMS recherchent les moyens les plus innovants d’acquérir des clients à un coût réduit.

Par Tushar Agarwal

Les SMS dépassent les différentes formes de communication marketing, y compris les messages sur les réseaux sociaux et les e-mails. C’est principalement parce que les consommateurs se tournent vers les achats mobiles avec des acheteurs en ligne en Inde qui devraient atteindre 220 millions d’ici 2025, selon les statistiques récentes. Pour saisir l’opportunité d’interagir et de se connecter avec les consommateurs, les marques exploitent le potentiel du service de messages courts (SMS).

Étant l’un des moyens les plus rapides d’interagir, les consommateurs interagissent avec les SMS beaucoup plus rapidement que tout autre canal, car il faut 90 secondes pour répondre à un SMS et 90 minutes ou plus pour répondre à un e-mail. Dans le monde actuel axé sur le numérique, le marketing par SMS a prouvé son efficacité pour atteindre les clients pour les lancements de nouveaux produits, les ventes et les offres saisonnières, etc.

Le marketing SMS de la nouvelle ère

Au fil des ans, le marketing par SMS a connu une évolution considérable en raison de l’adoption généralisée des avancées technologiques. Les dernières technologies telles que l’intelligence artificielle sont entrées en jeu pour transformer la façon dont les détaillants interagissent avec leurs clients. En termes simples, l’IA aide la marque à proposer les bons produits aux bons clients au bon moment. Cela augmente le retour sur investissement, améliore l’expérience client et améliore l’efficacité des ressources.

Avec l’inclusion de l’IA, les spécialistes du marketing peuvent améliorer le jeu de la stratégie de marketing par SMS de la manière la plus innovante. Ils peuvent tirer parti des capacités de l’IA pour analyser les données client et créer des textes promotionnels pour une expérience client plus personnalisée. De plus, grâce à la précision des prévisions du comportement des clients individuels, les marques sont en mesure de générer plus de bénéfices pour leur entreprise.

L’IA permet de mieux comprendre le comportement des consommateurs

L’IA avec Machine Learning détecte avec succès le comportement des consommateurs et fournit aux spécialistes du marketing des informations sur les préférences des consommateurs et leurs habitudes d’achat. Contrairement aux méthodes traditionnelles, l’IA s’améliore constamment et anticipe les tendances de consommation en fonction des données. Cela permet aux marques de hiérarchiser le contenu pertinent dans la rédaction de messages texte pour attirer le bon consommateur, améliorer le parcours client et augmenter les ventes. Cela fonctionne également comme une analyse prédictive qui se concentre sur la segmentation du contenu et des produits pour les consommateurs en fonction de leur comportement. Cela transforme finalement le marketing SMS en un outil pour individualiser les interactions avec les clients.

Permet une communication intelligente

La communication est en constante évolution. Cependant, la clé du succès est de pratiquer une communication intelligente avec les derniers outils technologiques. Par exemple – intégration de chatbots et de numéros virtuels pour engager les gens dans des conversations humaines. Cela automatise les services de messagerie en envoyant une réponse appropriée et prédéterminée à l’utilisateur. De plus en plus d’entreprises axées sur le numérique et en pleine évolution intègrent des chatbots alimentés par l’IA pour créer une stratégie de marketing par SMS impeccable. Selon un rapport, depuis 2019, l’utilisation des chatbots en tant que canal de communication de la marque a augmenté de près de 92% et 24% des acheteurs ont utilisé des chatbots pour communiquer avec les entreprises en 2020.

Optimisation des coûts et autres ressources

L’automatisation du marketing par SMS joue un rôle crucial dans la réduction des coûts opérationnels. Cela réduit les besoins en main-d’œuvre, ce qui signifie moins de dépendance vis-à-vis des ressources humaines – faibles dépenses salariales. Traditionnellement, les marques s’appuyaient sur le personnel marketing pour répondre aux clients. Cependant, le concept conventionnel comportait certaines limites et entraînait des réponses tardives. Avec l’inclusion de chatbots ou d’assistants virtuels basés sur l’IA, les marques peuvent être disponibles 24h/24 et 7j/7 sans interruption. Cela améliore non seulement la communication de la marque avec le client, mais réduit également les coûts inutiles tout en augmentant les revenus.

Intégration transparente

Traditionnellement, atteindre des milliers de clients n’était pas facile. Il a fallu énormément d’argent, de temps et d’efforts pour diffuser le message marketing pertinent. Cependant, la commodité de l’intégration de l’IA peut aider les marques à élaborer des stratégies de marketing en masse avec un temps et un coût réduits. De plus, il gère la réponse et résout les problèmes des clients en un minimum de temps en recueillant régulièrement des commentaires et des informations sur les questions des clients. En conséquence, les spécialistes du marketing peuvent automatiser la réponse en conséquence.

Alors que les entreprises de commerce électronique se développent à un rythme impressionnant, les spécialistes du marketing par SMS recherchent les moyens les plus innovants d’acquérir des clients à un coût réduit. Soutenue par l’IA, la stratégie de marketing par SMS continue d’évoluer et l’expérience client personnalisée deviendra la clé de la messagerie en 2021.

L’auteur est le directeur général de KYI Solutions. Les opinions exprimées sont personnelles.

