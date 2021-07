Comment le méchant de Loki révèle dans la finale était une référence involontaire à Se7en de David Fincher

C’est tellement bizarre, non ? Parce que pour moi, Se7en a eu une telle influence au début de la série. Et c’est bizarre, comme avec He Who Remains, on a toujours su qu’ils allaient rencontrer He Who Remains et que le Multivers allait être libéré. Mais comment c’est arrivé, nous l’avons toujours regardé et travaillé [it] en dehors. Et comme, je ne sais pas si c’était peut-être comme moi dans mon esprit, et dans l’esprit des écrivains, et cela a juste trouvé son chemin dans cette situation. [Laughs.] Pour moi. Je ne pense pas que c’était une référence consciente, mais je pense que c’était tellement dans l’ADN de la série, je veux dire, ça devait l’être. Parce que c’est drôle, non ? Quand vous faites quelque chose, les gens se disent : « Oh, c’est ça », et vous dites : « Oh, oui, vous avez raison, je suppose que cela fait référence à cela. » Parce que je veux dire, c’était définitivement une référence lourde pour nous.