Comment le meurtre de JonBenét Ramsey est devenu une obsession nationale

John Mark Karr, enseignante en 1996, a été signalée aux enquêteurs en avril 2006 par Michael Tracey, un professeur de journalisme de l’Université du Colorado qui avait produit des documentaires sur l’affaire. Tracey a déclaré que Karr l’avait contacté en 2002 et qu’une histoire a lentement émergé d’une correspondance selon laquelle Karr avait tué « accidentellement » un enfant avec lequel il avait été sexuellement impliqué. Les autorités ont retracé les appels de Karr en Thaïlande, où il a été arrêté et a avoué avoir accidentellement tué JonBenét. La famille de Karr a fourni aux enquêteurs la preuve qu’il avait été avec eux en Géorgie la nuit de la mort de JonBenét, et aucune accusation n’a jamais été déposée après que les tests ADN ne l’aient pas lié au crime.

« C’est une autre bosse sur la route pour nous émotionnellement, mais je pense que nous avons vu Lady Justice poser son marteau aujourd’hui », a déclaré Pam Paugh, la sœur de Patsy Ramsey, à CNN en octobre 2006 après que Karr a été innocenté. « Je ne pense pas que cette histoire soit terminée, et je pense, encore une fois, que la patience est la chose prudente à désirer à ce stade. »

Gary Oliva a été nommé par 48 Hours Investigates en août 2002 comme quelqu’un qui avait fait l’objet d’une enquête après avoir appris qu’il se trouvait peut-être près de la maison de Ramsey la nuit du meurtre et a été repéré lors d’une veillée aux chandelles pour JonBenét à l’occasion du premier anniversaire du crime . L’émission a rapporté qu’il avait appelé un ami proche peu de temps après sa mort et a sangloté qu’il avait « fait quelque chose d’horrible ». Dans une interview en prison incluse dans l’émission, Oliva a nié être impliquée, déclarant: « Je pense qu’elle est venue me voir après avoir été tuée et s’est révélée à moi. J’aimerais voir un mémorial mis en place pour elle. Je n’ai pas vu ça, n’importe où. »

Oliva a été arrêtée pour possession de pornographie juvénile en juin 2016. Porte-parole de Boulder City Sarah Huntley a déclaré au Daily Camera : « Le service de police le connaît certainement très bien, à la fois en raison de l’enquête menée dans le cadre de l’affaire Ramsey, et en raison de ses antécédents criminels et du fait qu’il est un délinquant sexuel enregistré. »

Elle a poursuivi: « Le service de police a enquêté avec diligence sur ces allégations actuelles et pense qu’il y a une cause probable pour soutenir l’arrestation. Mais nous ne sommes actuellement pas à l’aise d’exclure quiconque en tant que suspect, ou d’exclure quiconque en tant que suspect, dans l’affaire Ramsey. «

Ollie Gray, un enquêteur engagé par les Ramsey qui a continué à enquêter seul sur l’affaire, est devenu convaincu que Michel Helgoth était le tueur. La famille de Helgoth possédait à l’époque un parc à ferraille à la périphérie de Boulder. John Kenady, qui travaillait avec Helgoth, avait déclaré à In Touch Weekly en avril 2016 qu’il avait entendu dire qu’il existait une cassette d’Helgoth disant qu’il avait tué JonBenét. Kenady a déclaré avoir contacté la police environ 20 fois au cours des mois qui ont suivi le meurtre pour leur parler d’Helgoth, mais n’a jamais obtenu de réponse substantielle.

« Vous devez chercher quelque chose pour trouver quelque chose, et malheureusement pour ce cas particulier, vous aviez un service de police totalement inexpérimenté », a déclaré Gray lors de l’émission Today en mai 2016. « Il y a probablement trois ou quatre personnes qui auraient dû faire l’objet d’une enquête plus tôt et qui doivent encore faire l’objet d’une enquête. Le dernier développement dans ce cas particulier en ce qui me concerne est Michael Helgoth. Il était fondamentalement un infernal. »