Comment le Michigan a battu l’Ohio State pour la première fois en une décennie

La première victoire du Michigan contre l’Ohio State en une décennie enverra les Wolverines au match de championnat Big Ten avec une place pour les éliminatoires du football universitaire en jeu.

L’arrêt de la séquence de défaites a une signification énorme au-delà du fait que le Michigan pourrait jouer pour le premier championnat national du programme depuis 1997. Pour les Wolverines, il s’agit d’un moment cathartique et narratif chargé de ramifications qui résonneront jusqu’à ce que les deux rivaux se rencontrent à nouveau en novembre prochain. .

Et pour l’entraîneur Jim Harbaugh, la victoire écrase ses échecs répétés contre les Buckeyes, qui avaient été l’aspect déterminant d’un mandat d’entraîneur qui semblait en danger de s’effondrer au lendemain d’une saison pandémique décevante.

Voici comment les Wolverines ont remporté l’une des plus grandes victoires de l’histoire de cette rivalité :

Avec énergie et agressivité

Le Michigan a été l’agresseur dès le début, avec une marche dans la zone des buts lors de la première possession du match, rapidement suivie d’une position défensive clé pour établir un rythme qui durerait jusqu’au coup de sifflet final. Pour la première fois sous Harbaugh, les Wolverines ont fait jouer l’OSU à leur jeu – forçant la bataille à se produire au point d’attaque des deux côtés. Le Michigan a remporté ces batailles haut la main.

La ligne offensive a rasé les sept premiers des Buckeyes et a ouvert la voie à 297 verges au sol et six scores en 41 courses. Le front défensif de l’Ohio State s’est terminé avec zéro sac et aucun tacle pour perte.

Pour mettre cela en perspective, la distance parcourue au sol est de 45 de plus que le total des Wolverines lors des deux dernières rencontres de cette série. Une seule fois au cours des cinq rencontres précédentes, le Michigan avait parcouru plus de 100 mètres. La dernière fois que le Michigan a amassé plus de 200 verges contre les Buckeyes, c’était en 2011, la dernière victoire du programme avant samedi.

La ligne défensive du Michigan a pu atteindre le quart-arrière CJ Stroud avec seulement quatre rushers, obligeant même OSU à apporter parfois un bloqueur supplémentaire pour aider à former une poche propre. Ce groupe a également aidé à maintenir les Buckeyes à seulement 64 verges en 30 courses, le moins de verges OSU et la moyenne de verges par course la plus basse du programme depuis qu’il a gagné 35 verges sur 0,9 verge par course contre Michigan State en 2011.

En arrêtant le jeu de course des Buckeyes et en faisant pression sur la passe, les Wolverines ont limité Stroud à seulement 8,04 verges par lancer, sa deuxième moyenne la plus basse dans le jeu Big Ten.

En jouant au football plus intelligemment

Le Michigan a eu le seul chiffre d’affaires du match, ce n’était donc pas une performance sans faille. Mais l’avantage du terrain est clairement entré en jeu pour la ligne offensive des Buckeyes, qui a été signalée à plusieurs reprises pour faux départs, et la pression constante des Wolverines a presque sans aucun doute contribué à un énorme écart de pénalités : OSU a commis 10 pour 66 yards tandis que Michigan juste un paire pour 20 mètres.

À cause d’Aidan Hutchinson

L’ailier défensif du Michigan Aidan Hutchinson a récolté trois sacs contre Ohio State.

Malgré tous les éloges adressés au plaqueur défensif de Géorgie Jordan Davis, les Wolverines ont le défenseur le plus influent du pays : l’ailier senior Aidan Hutchinson, qui a choisi de revenir pour une saison dernière et a fait la différence d’innombrables fois dans le championnat de division de son équipe.

Il avait trois sacs et était constamment au centre de l’action, mâchant une série de joueurs de ligne offensive de haut niveau et faisant un cas tardif pour être l’un des meilleurs prétendants au trophée Heisman au cours d’une année où aucun favori clair n’a émergé. Compte tenu de la façon dont il a dominé le match et mené le Michigan à la victoire, Hutchinson doit être considéré comme un meilleur choix que Stroud, qui était le favori après la victoire de la semaine dernière contre Michigan State.

En s’en tenant au script

Le Michigan avait un plan de match et n’a jamais dévié de ce plan. Le résultat final a été un bain de sang en deuxième mi-temps : cinq disques et cinq touchés pour clore le match et renvoyer l’OSU en boitant à Columbus. Le dernier de ces cinq disques, un backbreaker à cinq jeux et 63 verges composé entièrement de jeux de course pour prendre une avance de 42-27, trouvera sûrement sa place dans la bobine historique du programme.

Et c’est ainsi que les Wolverines ont joué tout l’après-midi. Le quart-arrière Cade McNamara n’a effectué que 20 tentatives de passes. À la place, le gros du travail a été fait par le porteur de ballon Hassan Haskins, qui a porté le ballon 28 fois pour 169 verges et cinq scores.

Et à cause de Harbaugh

Si motivée par des dollars et des cents autant que par le sentiment sous-jacent de foi qu’il était la meilleure option pour diriger le programme, la décision du Michigan de ramener Harbaugh après une douloureuse saison 2020 – si avec un contrat retravaillé et adapté à l’école – a ouvert la voie pour la victoire de samedi. Harbaugh a présenté son plan lors des journées médiatiques Big Ten cet été: le Michigan allait battre l’Ohio State et jouer pour le championnat de la conférence « ou mourir en essayant ».

Cette motivation s’est imposée contre les Buckeyes. Ce n’est peut-être pas l’équipe la plus talentueuse du mandat de Harbaugh; c’est maintenant une équipe offensivement douée, bien que le coordinateur offensif Josh Gattis ait clairement grandi dans le travail, et il y a eu des équipes précédentes sous Harbaugh avec autant sinon plus de talents prêts pour la NFL.

Pourtant, Harbaugh a tiré un championnat Big Ten East de ce groupe, ne laissant aucun doute sur le fait qu’il devrait être l’entraîneur de la conférence de l’année et en lice pour les distinctions nationales après avoir finalement percé à son alma mater.

