Ce sont les trois prochaines fonctionnalités qui vont tomber sur WhatsApp, et beaucoup d’entre elles assureront notre confidentialité.

De nombreux changements sont à venir pour l’application de messagerie la plus populaire du moment, WhatsApp, et en plus de la fonctionnalité tant vantée du support multi-appareils, deux nouveaux modes ont également été annoncés dont vous pourrez profiter dans une future mise à jour : le mode “disparaître” et le mode “voir une fois”.

Bien que les noms prédisent déjà en quoi consistent ces caractéristiques, grâce à Wabetainfo, qui a pu tant parler avec le PDG de WhatsApp, Sera cathcart, comme avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, nous connaissons l’existence de certaines caractéristiques qui sont à tomber.

Concernant le “mode disparition” transforme toutes nos conversations en éphémères.

En ayant ce mode activé, toutes nos conversations ont une date d’expiration de 7 jours, nous n’aurons donc pas à nous soucier de notre vie privée lorsque cette date passera car ils seront directement supprimés automatiquement.

L’autre façon est de “voir une fois”, comme vous pouvez l’imaginer c’est lorsque nous envoyons des photos ou des vidéos qui s’autodétruiront une fois que le destinataire les aura vues, tout à fait dans le style des origines de Snapchat.

Une autre des fonctionnalités, et que l’on connaissait déjà, est la prise en charge de plusieurs appareils. Grâce à cela, nous serons autorisés à connecter jusqu’à quatre appareils au même compte WhatsApp et, surtout, cela ne sacrifiera pas le cryptage de bout en bout. Cette fonctionnalité arrivera dans une version publique dans les prochains mois.