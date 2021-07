Comment le modèle d’apprentissage des pédagogies progressives offre aux jeunes l’occasion de développer leurs compétences

Par Naman Jain,

À l’échelle mondiale, malgré la diversité des systèmes éducatifs et des modèles d’apprentissage, il existe un consensus tacite sur le fait que l’apprentissage par cœur n’est pas une méthode efficace pour la croissance holistique des élèves. Même s’il peut avoir des avantages limités et peut être utile pour la mémorisation, à long terme, il est considéré comme inefficace pour créer une courbe d’apprentissage qui est progressive et prend en compte les besoins et les capacités de l’élève.

Il y a un regain d’intérêt pour faire passer le processus d’apprentissage d’une orientation mémorisation à une orientation apprentissage. Ceci est important car l’éducation scolaire devrait viser à donner aux élèves un ensemble de compétences utiles tout au long de leur vie ainsi qu’une capacité à se perfectionner et à se perfectionner constamment.

Beaucoup supposent à tort que le développement des compétences s’apparente à la formation professionnelle – les deux étant mieux poursuivies après le cycle de l’enseignement secondaire. Cependant, étant donné la complexité du monde d’aujourd’hui où les carrières sont menacées par la montée de l’automatisation et les marchés du travail potentiels deviennent de plus en plus volatils, avoir une éducation scolaire dynamique est devenu essentiel. Un système d’apprentissage qui reflète les changements rapides permet aux étudiants de devenir également responsables de leur croissance et agiles dans l’acquisition de nouvelles compétences. Pour qu’un étudiant soit capable d’identifier les variations dans un système et d’étouffer le problème de la stagnation de la croissance dans l’œuf, il doit avoir étudié dans un système qui reconnaît plusieurs modèles d’apprentissage et divers besoins des étudiants.

La pandémie a accéléré le rythme de la numérisation et toutes les parties prenantes, des premiers utilisateurs aux plus hésitants, ont rejoint le mouvement de l’apprentissage en ligne. La pandémie est également un rappel brutal de ce à quoi ressemble un monde incertain et du type de défis qu’il pose. Enfants et adultes – tous deux se sont retrouvés incapables de faire face aux épreuves créées par une crise sanitaire mondiale. Ce que cela nous dit, c’est maintenant plus que jamais le bon moment pour inclure un mélange diversifié de méthodes dans notre bol d’outils pédagogiques.

Étant donné que les élèves passent plus d’une décennie – et les années les plus formatrices de leur vie – dans le système scolaire, il devient impératif d’inclure une formation professionnelle à ce stade. Les compétences peuvent être classées en quatre types : les compétences de vie, les compétences académiques, les compétences d’employabilité et les compétences entrepreneuriales. Le but de ce mélange est de s’assurer que chacun est préparé à chaque étape de sa vie et peut passer en douceur d’un rôle à l’autre en cas de crise ou d’urgence. Par exemple, la pandémie est encore une fois un excellent exemple d’une situation où l’on peut utiliser ces quatre types de compétences pour faire face efficacement. L’avantage d’avoir une telle compétence holistique est qu’elle permet d’anticiper les crises et de les devancer au lieu de se prendre au dépourvu en cas d’urgence.

L’apprentissage progressif est un excellent outil pédagogique pour permettre l’inculcation de ces compétences aux élèves. D’une manière générale, cette méthode consiste à apprendre par la pratique. Mais plus précisément, cela comprend l’identification des compétences et des capacités spécifiques à l’élève et la construction de celles-ci.

Par exemple, un étudiant s’avère bon avec les chiffres et peut probablement devenir analyste financier à l’avenir. Une fois que les enseignants observent le désir d’apprendre chez un élève, ils s’efforcent d’atteindre cet objectif en se concentrant sur l’amélioration de la capacité de l’élève à effectuer des calculs rapides et sans erreur. Cet accent mis sur le développement des compétences analytiques prépare non seulement les étudiants à certaines carrières, mais sert également de points de transition et de croissance utiles au cas où ils chercheraient à changer de trajectoire professionnelle. De plus, cela contribue également à réduire la confusion dans la prise de décision au niveau secondaire où l’on opte pour son choix de filière. Plus on est compétent dans une certaine discipline, plus il y a de chances de réussir dans la même et c’est une bonne raison d’opter pour ladite filière.

Un autre exemple de la façon dont les pratiques d’apprentissage progressives conduisent au développement des compétences et au renforcement des compétences de l’apprenant est celui des laboratoires de compétences qui proposent des activités innovantes de « sensibilisation à la communauté ». Cela permet aux étudiants de trouver des opportunités de pratique pratique dans l’application des connaissances dans l’apprentissage continu. Ils prennent l’initiative d’identifier les défis, de réfléchir à des solutions et de mettre en œuvre les idées, le tout sous la supervision d’enseignants et de mentors, mais avec un esprit indépendant.

Un mécanisme idéal pour appliquer cela avec succès est d’adopter le nouveau modèle STREAMS qui est une mise à niveau du modèle STEM conventionnel et comprend la recherche, les sciences sociales et une connexion avec la société. Ce modèle vise à créer des livrables et des résultats tangibles en termes de soutien communautaire et de redonner à la société tout en permettant aux étudiants de se replier sur eux-mêmes et de développer leurs compétences. Souvent, tant les enseignants que les parents comprennent à tort que le soutien signifie tenir les élèves par la main, ce qui ne leur permet pas de développer des compétences de pensée critique ou des compétences de vie qui peuvent les aider à faire face à des crises inattendues. Cependant, un cadre pédagogique efficace et solide est un cadre où les élèves ont la capacité de penser librement, de travailler de manière autonome et de planifier en utilisant les conseils de leurs enseignants tout en laissant une certaine marge de manœuvre pour les erreurs et l’apprentissage.

Le modèle d’apprentissage des pédagogies progressives emprunte certaines de ces meilleures pratiques idéales qui peuvent permettre aux élèves de faire pousser des ailes et de voler en toute confiance sans craindre les hauteurs ou s’inquiéter de la chute. Un système qui comprend des stratégies multidimensionnelles qui incluent des modèles d’intégration en avant et en arrière du développement des aptitudes et des compétences des apprenants aidera à créer les leaders de demain.

(L’auteur est expert en politique éducative et directeur de l’école Silver Line Prestige, Ghaziabad. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

