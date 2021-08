Comment le moment de sortie de Lloyd Spencer sur le pont inférieur explique beaucoup plus sur ce drame de bain à remous Lexi Wilson

in

Au milieu du drame du bain à remous sur Under Deck: Mediterranean, Lloyd Spencer avait à un moment donné dit à Lexi Wilson de “fermer la gueule”. Wilson a riposté en le traitant de « chatte » et, plus tard, en lui enfonçant les seins au visage. Elle a évidemment outrepassé la marque, mais à l’époque, il n’était pas tout à fait clair pourquoi les événements étaient très déclencheurs pour Spencer, qui a rapidement quitté le bain à remous par la suite. Le scénario a simplement suivi les dominos des explosions de Wilson avec d’autres.