Comment le multivers DC pourrait fonctionner et pourquoi il est mauvais pour le SnyderVerse

Une série de mauvaises nouvelles a frappé les fils cette semaine pour les personnes qui attendent avec impatience les projets DC de James Wan et Ava DuVernay. Alors que Warner Bros.disposait son plan pour les prochaines années, le a laissé tomber le marteau sur The Trench, une retombée sur le thème de l’horreur de l’histoire d’origine Aquaman de Wan. De plus, le film New Gods de DuVernay, qu’elle avait écrit avec le célèbre écrivain de DC Comics, Tom King, a appris qu’il ne faisait plus partie des plans à long terme du studio. Les fans se sont immédiatement demandé pourquoi, et la réponse se trouve en quelque sorte dans le multivers… peut-être.