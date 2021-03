Comment le navire coincé dans le canal de Suez pourrait affecter les produits

Mardi matin, un porte-conteneurs de 220 000 tonnes métriques et de 1 312 pieds s’est coincé sur le côté, bloquant le canal de Suez en Égypte. Ce canal est responsable de 12% du commerce mondial, et un nouveau rapport de NBC News explique quel effet cela pourrait avoir sur la logistique maritime dans le monde.

Un navire coincé dans le canal de Suez pourrait avoir des impacts de grande ampleur

L’histoire ici est qu’une violente tempête de poussière et une mauvaise visibilité ont fait que le porte-conteneurs, appelé Ever Given, s’est coincé sur le côté dans le canal de Suez. L’Ever Given en particulier contient plus de 20 000 conteneurs maritimes, ce canal permet généralement à une cinquantaine de cargos de passer quotidiennement.

Jusqu’à présent, toutes les tentatives pour faire bouger à nouveau l’Ever Given ont échoué, il est donc toujours là et bloque l’accès pour d’autres conteneurs. Les experts en logistique d’expédition cités par NBC News craignent désormais que cet embouteillage ait un effet d’entraînement sur les industries du monde entier.

Lars Jensen, un expert indépendant du transport de conteneurs cité par NBC News, craint que «essentiellement tout ce que vous voyez dans les magasins» soit affecté par ce retard dans le transport des marchandises. Cela va de «la nourriture, les meubles, les vêtements, les chaussures, l’équipement d’exercice, l’électronique, les pièces automobiles et les tapis».

David Fyfe, de la société d’études de marché Argus Media, affirme que le meilleur des cas est que le blocage est bientôt résolu et ne retarde l’expédition que de quelques jours. Il y a déjà des centaines de navires touchés par l’embouteillage.

Déjà, des centaines de navires sont bloqués dans un schéma d’attente, selon les traqueurs d’expédition. Éliminer le blocage dans un délai d’un jour environ peut signifier seulement quelques jours supplémentaires pour la livraison de marchandises d’Asie vers les États-Unis. Mais si l’Ever Given reste bloqué pendant une semaine ou plus, cela pourrait ajouter au moins 10 jours de temps supplémentaire car les navires sont redirigés vers des voyages plus longs, a déclaré Fyfe.

Un autre expert a également pesé:

Le carnet de commandes «aura un impact sur les produits qui sont en pénurie et qui n’ont pas de stock de sécurité», a déclaré Glenn Koepke, vice-président senior du succès client chez FourKites, une société de logiciels de logistique, dans un e-mail. « En règle générale, les acheteurs prévoient au moins 2 à 5 jours de tampon de sécurité avec le fret maritime entrant en raison de retards pouvant survenir à l’origine ou lors du processus de dédouanement. » «S’ils sont capables de dégager le chenal ou de tirer le navire sur le côté pour permettre au trafic de passer, alors l’impact sur les consommateurs devrait être minime. Si le navire reste bloqué pendant une semaine ou plus, cela pourrait avoir des implications massives », a déclaré Koepke.

On ne sait pas si les retards d’expédition affectent Apple ou non, mais l’objectif principal ici est l’effet d’entraînement que le blocage pourrait avoir. Par exemple, si les entreprises sont obligées d’utiliser d’autres méthodes d’expédition pour éviter la situation, cela pourrait entraîner des retards et une demande accrue de capacité de fret sur les vols de passagers.

Un rapport publié le mois dernier par l’Information a également exploré les longueurs extrêmes auxquelles Apple est prêt à aller pour éviter les retards, en particulier pendant la pandémie. Historiquement, Apple s’est appuyé sur l’achat de capacité de fret sur les vols passagers pour s’assurer que les produits arrivent dans le bon pays au bon moment. Pendant la pandémie, cependant, il a également augmenté son utilisation des navires porte-conteneurs express.

Enfin, la situation des cargos du canal de Suez survient également dans un contexte de pénurie de puces dans l’industrie électronique. Bien qu’Apple lui-même ne soit probablement pas directement affecté par les pénuries de puces, des rapports ont déjà indiqué que les pénuries pourraient indirectement toucher la production d’iPhone.

🔎 Blocage du canal de Suez vu de l’espace 🛰

Pléiades haute résolution fabriquées par Airbus. image satellite prise ce matin, montrant un porte-conteneurs coincé dans le canal. pic.twitter.com/YOuz1NEXk8 – Airbus Space (@AirbusSpace) 25 mars 2021

