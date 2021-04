Comment le nettoyage et l’entretien des véhicules à moteur et des vélos influencent-ils la sécurité routière?

12/04/2021 à 23:37 CEST

Le projet de sécurité routière «Con (vive) & rdquor;», créé par la plateforme de contenu inspirante «Où est la limite? (WITL), promu par BH Bikes et AutoBeltran – Mercedes-Benz, avec la collaboration de Grupo DAS et Garmin, et le soutien institutionnel de l’ACP, vient de lancer le troisième message qu’il adressera tout au long de l’année 2021: nettoyage et entretien des véhicules automobiles et vélos.

C’est une question beaucoup plus importante que les gens ne le pensent. Aujourd’hui, il y a deux raisons principales pour lesquelles nous nous inquiétons généralement de l’entretien d’un véhicule automobile:

Pour que nous n’ayons pas un ITV défavorable, pour essayer de faire durer notre véhicule le plus longtemps possible.

Cependant, nous ne connaissons généralement pas un troisième pilier: la sécurité. L’objectif principal des ITV n’est pas de collecter de l’argent, mais précisément d’assurer le bon état des véhicules pour la circulation et, grâce à cela, d’éviter les accidents.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES VÉHICULES À MOTEUR

Lorsqu’on parle d’entretien et de nettoyage des véhicules à moteur, il faut différencier les aspects directement liés à la sécurité des autres plus axés sur l’allongement de la durée de vie utile de la voiture.

Concernant la sécurité, Guillem Sánchez, AutoBeltran – conseiller de service Mercedes-Benz, nous rappelle que les éléments les plus importants sont:

Pneus: ils sont en contact direct avec la route, ils doivent donc avoir la bonne pression pour que la traction avec l’asphalte soit adéquate et que l’usure des pneus soit uniforme. La profondeur de la bande de roulement doit être contrôlée, car un pneu trop usé ne repousse pas l’eau et on peut souffrir de l’aquaplanification. Disques ou plaquettes de frein: peut-être l’élément de sécurité le plus important et qui s’use le plus souvent avec l’utilisation quotidienne du véhicule . Les avoir en bon état peut nous sauver la vie, tandis que leur usure peut provoquer un accident de la route. Il est également important de vérifier le liquide de frein et de le remplacer tous les deux ans, même si cela dépendra des kilomètres que nous parcourons. Direction: un mauvais état de la direction de notre véhicule peut provoquer une collision, il est donc conseillé de le vérifier périodiquement Ceintures de sécurité: elles doivent être en bon état pour remplir correctement leur fonction Essuie-glace: un mauvais état des pneus les essuie-glaces les rendra inutiles dans des conditions météorologiques défavorables et, par conséquent, nous aurons des problèmes de visibilité lors de la conduite sur route, provoquant une éventuelle collision Phares: avoir des phares cassés, sales ou à faible rendement lumineux entraînera une conduite de nuit ou par mauvais temps, notre visibilité est beaucoup plus faible et, par conséquent, augmente la probabilité de subir une collision.

Aujourd’hui, la technologie dans le secteur automobile a beaucoup évolué et ce sont les véhicules eux-mêmes qui avertissent leur conducteur, par la présence de boutons lumineux sur le tableau de bord, quand quelque chose ne va pas. Cependant, il est fortement recommandé de se rendre périodiquement dans les ateliers officiels pour effectuer un bon entretien de nos véhicules selon les recommandations de chaque constructeur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES VÉLOS

Dans le cas des bicyclettes, ce sont des véhicules sans moteur, qui ne sont pas tenus de passer un ITV. Cependant, la vie du cycliste est en jeu à chaque fois qu’il monte sur son vélo, il doit donc lui-même être suffisamment responsable pour effectuer un nettoyage et un entretien appropriés de son véhicule.

Ismael Esteban, cycliste VTT professionnel et représentant de BH Bikes, nous indique quels aspects doivent être vérifiés avant de rouler et lesquels au retour de l’itinéraire:

Que devriez-vous vérifier avant de faire du vélo?

Roues: que les verrous sont serrés, que les pressions sont correctes et qu’il n’y a pas de jeu Direction: vérifier le jeu de la direction (le cas échéant, serrer la direction jusqu’à ce qu’elle disparaisse) Transmission: doit être correctement graissée, lubrifiée et réglée. Freins: que ne frottez pas et qui ont une bonne sensation de freinage Pédales: vérifiez que les cales et les pédales adhèrent bien.

Que faut-il vérifier au retour d’une balade à vélo?

Pour effectuer un nettoyage correct du vélo, procédez comme suit:

Ajoutez du dégraissant à la transmission, pour que le produit fasse effet. Passez sur le cadre avec du savon et de l’eau, en évitant autant que possible l’eau sous pression, qui peut endommager le vélo. Nettoyez la transmission avec une brosse plus résistante et enlevez la saleté sur la chaîne avec du papier ou un chiffon autre que celui utilisé dans le cadre. Rincez bien tout en évitant d’utiliser de l’eau sous pression. Séchez bien l’ensemble du vélo, en particulier les trous et les boulons pour éviter l’oxydation. Lubrifiez la chaîne à sec. Ajustez bien les engrenages (si nécessaire) Répétez les disques avec des produits spécifiques et un papier ou un chiffon sec, pour éviter que les plaquettes ne soient contaminées et perdent leur efficacité de freinage.

Périodiquement, il est conseillé de revoir …

Serrer les boulons (s’assurer qu’ils sont bien serrés). Vérifier l’usure de la chaîne et de la transmission. Couvercles (et fluide tubeless). Plaquettes et disques de frein. Nettoyage et lubrification des roulements (si possible par des professionnels).

DÉFI VIRAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans le but de sensibiliser le grand public et de le faire participer, de manière ludique et conviviale, à l’importance de bien nettoyer et entretenir leurs véhicules, “Où est la limite?” a également lancé un Challenge via les réseaux sociaux, dans lequel ils défient les gens de réparer la crevaison d’un pneu de vélo dans les plus brefs délais. Parmi toutes les personnes qui participent à ce défi, WITL tirera au sort plusieurs produits.