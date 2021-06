Comment le New York Times a bâclé son envoi sur une explosion de guerre culturelle locale Local 10z viral

Ce qui suit est une transcription de mon radar de l’édition de mardi de “Rising” sur HillTV.

Dans quelques coins de ce pays, vous constaterez que le racisme n’est pas largement stigmatisé, encore moins dans un comté qui a préféré le premier président noir par une marge de neuf points. Wausau, Wisconsin est une ville ouvrière du Midwest, située dans un quartier classique des « hommes oubliés » – représenté par un démocrate pendant des décennies, ami d’Obama, ami du Tea Party, puis ami de Trump – une ville avec un revenu médian bien en dessous de la moyenne de l’État et une belle tranche de la rivière Wisconsin qui la traverse.

Le journaliste du New York Times Reid Epstein, qui travaillait auparavant pour le Milwaukee Journal Sentinel, a récemment été parachuté à Wausau pour mettre en évidence un débat local controversé pour son public national. Vous serez surpris d’apprendre qu’il a trouvé ce qu’il cherchait, une communauté arriérée pleine de réactionnaires ignorants et de leurs victimes.

« Une ‘communauté pour tous ?’ Pas si vite, dit ce comté du Wisconsin », s’est moqué le titre du New York Times. “La division raciale que le président Donald J. Trump a attisée au cours de ses quatre années à la Maison Blanche perdure dans la vie quotidienne de villes comme Wausau”, a écrit Epstein, rendant compte d’une réunion tendue du conseil d’administration du comté de Marathon le mois dernier.

Le problème était une résolution assez anodine déclarant le comté «Une communauté pour tous» qui a inspiré des réponses fortes des deux côtés, probablement parce qu’elle est parsemée d’un jargon chargé comme «l’équité» qui est de bon sens à gauche et marxiste à droite. Dans sa copie, Epstein était sûr d’inclure une conférence sur l’interprétation correcte et certifiée par Ivy-League de “l’équité”, écrivant que le mot “a servi de déclencheur pour beaucoup, qui ont fait la fausse déclaration que le mémoriser comme un objectif conduirait au comté qui prend des choses aux Blancs pour les donner aux gens de couleur. Vous pouvez le faire lorsque vous avez un diplôme en journalisme de Columbia, je suppose.

Selon Epstein, “Ceux qui s’opposent à la résolution ont fait des déclarations de grande envergure sur son impact potentiel”. Il n’avait aucune inquiétude similaire au sujet des affirmations des partisans du projet de loi selon lesquelles son échec précipiterait une « catastrophe économique ». L’article entier dépeint une scène de “Parks & Recreation”, avec des progressistes éclairés enfermés dans une bataille juste avec des rubes de droite complices de complot qui ont sauté sur “Hannity”. C’est du journalisme de mauvaise qualité parce que c’est une opinion blanchie dans le discours comme une information objective, mais aussi parce que c’est faux. Et c’est faux d’une manière très révélatrice.

Le comté de Marathon abritait une petite ville nommée Brokaw jusqu’en 2018. Brokaw n’existe plus. Ses 250 habitants ont été absorbés par une ville voisine après la fermeture de sa dernière papeterie en 2012, supprimant 450 emplois et mettant Brokaw en faillite. Certaines personnes, dont un ancien exécutif et coalition bipartite de sénateurs, blâment l’implication d’un hedge fund new-yorkais. « Est-ce qu’ils contrôlaient le moulin ? Absolument pas. Ont-ils dirigé les actions de l’entreprise? Absolument pas. Ont-ils créé les conditions qui ont conduit à la fermeture de l’usine ? Oui », a déclaré Hank Newell de Wausau Paper au Washington Post en 2018. Il a inspiré la « loi Brokaw » de la sénatrice démocrate du Wisconsin Tammy Baldwin, coparrainée par l’ancien sénateur républicain de Géorgie David Perdue.

Quel que soit le niveau d’implication que vous pensez que le fonds spéculatif a eu dans la mort de Brokaw, il y a également une concurrence croissante de la Chine et des changements technologiques rapides à blâmer pour le paysage économique changeant du comté de Marathon, qui produit presque tout le ginseng américain, bien que « la majeure partie de cette production ait perdu pour le Canada et la Chine », depuis les années 1990, selon la filiale locale de CBS.

Alors pourquoi le conseil d’administration du comté est-il embourbé dans une lutte pour la diversité et l’équité ? Pourquoi est-ce si émouvant pour les électeurs?

Le racisme est partout, même à Wausau, une ville à prédominance blanche qui a accueilli pendant des décennies des réfugiés Hmong fuyant la violence communiste après la guerre du Vietnam, au point où les Hmong représentent désormais environ 10 % de la population de Wausau. C’est vraiment une belle histoire américaine, pas parfaite, mais belle quand même.

L’extrait le plus poignant de la dépêche d’Epstein dans le Times était une citation. “Je n’ai plus le même type de confiance ou de foi dans la communauté qu’avant”, a déclaré au Times une femme de 39 ans d’origine hmong, qui a déclaré que son soutien à la résolution avait déclenché des menaces de mort. “Je suis né et j’ai grandi ici, et je ne reconnais pas la communauté dans laquelle j’ai grandi en ce moment.” C’est un partisan minoritaire et millénaire de la résolution qui dit la même chose que beaucoup de ses opposants blancs, les baby-boomers, diraient qu’elle ne reconnaît pas la communauté dans laquelle elle a grandi.

Je ne blâme pas le fonds spéculatif pour l’explosion du conseil de comté. Je reproche à nos dirigeants de normaliser une économie antipatriotique dans l’intérêt de leurs propres comptes bancaires et à la Silicon Valley de faciliter la gamification de notre discours, de s’enrichir de nos dépendances et de nos divisions. Et je blâme les médias traditionnels comme le New York Times d’avoir aggravé tout cela, d’avoir sali des personnes décentes qui ne sont pas d’accord avec l’opinion des élites, rendant le travail prédateur de la Silicon Valley encore plus facile.

La résolution, qui a finalement perdu, s’appelait initialement “Pas de place pour la haine”. Les lecteurs du New York Times comprennent-ils pourquoi un jargon universitaire étrange qui implique le comté dans le racisme pourrait offenser une communauté qui a ouvert ses bras et son cœur à un afflux massif de réfugiés et a aidé à élire le premier président noir ? Je comprends certainement pourquoi les jeunes résidents du comté à prédominance blanche conditionnés à voir des conflits raciaux partout commencent à se sentir ciblés alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. Et pourquoi le ressentiment monte maintenant des deux côtés. Nous avons différentes définitions des termes de base.

La voie du rétablissement ne passe pas par un journalisme parachutiste de mauvaise qualité et méprisant qui ne cesse de blâmer Trump pour les divisions raciales. Il s’agit d’admettre que les angoisses culturelles et économiques sont étroitement liées et, plus important encore, d’admettre que ces angoisses sont souvent raisonnables, pas catégoriquement réactionnaires. Trump est un symptôme, pas une cause. Si vous n’obtenez pas cela maintenant, vous n’avez aucun rapport d’activité sur tout cela.

Au fait, je vis ici à Washington parce que j’ai grandi dans le Wisconsin et que je détestais la façon dont nous étions décrits par les médias. Je voulais aider à changer cela comme je le pouvais. Donc, oui, c’est personnel, mais c’est aussi personnel pour beaucoup d’autres personnes.

Les élites du monde universitaire, des médias et des entreprises veulent plus de débats sur l’équité. Le reste d’entre nous veut juste nourrir nos familles et s’entendre. Ces deux objectifs ne sont pas compatibles dans ce climat culturel chargé.