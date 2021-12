Comment le nouveau monde de la narration en réalité virtuelle transforme les festivals de cinéma

Les grands festivals de films internationaux accueillent une vague d’œuvres d’art en réalité virtuelle (VR) accélérée par la pandémie de coronavirus

Un ensemble de cabines impeccables affichant des affiches sur leurs panneaux élégamment construits accueille les visiteurs à Hayy Jameel, un complexe artistique et un centre créatif dans la ville portuaire historique de Djeddah en Arabie saoudite. Les cabines de Hayy Jameel sont l’équivalent des salles de cinéma à quelques exceptions près. Chaque personne ici reçoit une petite salle de cinéma dédiée qui est livrée avec un casque, un casque et un contrôleur. Il existe également de nombreuses options à regarder, contrairement à une seule offerte dans un cinéma traditionnel. Bienvenue dans le nouveau monde de la narration en réalité virtuelle (VR) qui fait de plus en plus partie intégrante des festivals de cinéma du monde entier.

Lors de l’édition inaugurale du Festival international du film de la mer Rouge à Djeddah, qui s’est tenue du 6 au 15 décembre, 21 œuvres d’art en réalité virtuelle du monde entier ont été présentées dans deux sections distinctes et hors compétition. Intitulé Red Sea Immersive, le segment VR du festival a représenté un changement radical dans la programmation du festival sur plusieurs continents. Au moins cinq grands festivals – Venise, Sundance, South by Southwest, Tribeca et le festival de la mer Rouge – ont ajouté une catégorie VR ces dernières années pour engager le public qui cherche à découvrir l’art avec une technologie de pointe.

Repousser les limites

« C’est un art qui est si complémentaire du programme principal du festival, mais qui se présente également de manière indépendante en tant que sélection d’œuvres révolutionnaire et repoussant les limites », a déclaré le directeur artistique du festival de la mer Rouge, Edouard Waintrop, qui dirigeait auparavant le comité de direction. Quinzaine de programmation parallèle à Cannes, autour des œuvres VR en sélection officielle. Parmi les œuvres VR en compétition à Djeddah figurent Kusunda, une œuvre interactive sur la langue kusunda en voie de disparition au Népal, Goliath: Playing with Reality, l’histoire vraie d’un homme dont les parents sont diagnostiqués schizophrènes, et Glimpse, l’histoire d’un illustrateur talentueux qui vient de rompre douloureusement avec sa petite amie, une biche gracieuse qui rêve de devenir musicienne.

La plupart des œuvres VR produites aujourd’hui sont soutenues par des équipes internationales dotées d’une expérience et d’un talent énormes. Goliath met en vedette l’actrice britannique Tilda Swinton tandis que l’acteur gallois Taron Egerton, qui a joué Elton John dans Rocketman, est l’illustrateur Herbie Turner dans Glimpse. Glimpse est créé par le réalisateur irlandais Benjamin Cleary qui a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’action en direct pour Stutterer en 2016. les premiers artistes de rue saoudiens, décideront du gagnant des 13 œuvres VR à Djeddah.

« La pandémie a suscité beaucoup d’intérêt pour les œuvres en réalité virtuelle », a déclaré Liz Rosenthal, conservatrice de Red Sea Immersive. « La sélection à Djeddah est vraiment l’une des présentations les plus excitantes d’expériences virtuelles à avoir honoré le circuit du festival à ce jour », ajoute Rosenthal, également conservateur de Venice VR au Festival international du film de Venise. Selon une étude récente, 70 % de tous les utilisateurs de réalité virtuelle ont acheté un appareil au cours des 12 derniers mois. Un énorme 10,7 millions de casques VR ont été vendus jusqu’à présent cette année et le nombre devrait être de 70,1 millions d’ici 2025.

Une œuvre VR faisait partie de la sélection officielle du festival de Cannes pour la première fois il y a quatre ans lorsque le réalisateur mexicain acclamé Alejandro Iñárritu présentait son installation VR, Carne y Arena, sur le sort des réfugiés. Dans un geste rare, le réalisateur de Birdman and The Revenant a reçu un Oscar spécial pour son travail VR en 2017. La même année, Iñárritu a montré Carne y Arena à Cannes, l’un des premiers films VR à être tourné en Inde, faisait partie de la sélection VR de cinq films du festival de Toronto, encore une fois une première. D’une durée de cinq minutes, Right to Pray, réalisé par Khushboo Ranka et produit par Anand Gandhi, a exploré les protestations des femmes contre une longue tradition qui leur refusait l’entrée dans un temple à Trimbakeshwar dans le Maharashtra.

Sensibilités artistiques

Au festival de Sundance aux États-Unis en janvier de cette année, 14 projets VR faisaient partie du programme New Frontier du festival tandis que Venice VR Expanded, une programmation dédiée à la réalité virtuelle lancée il y a cinq ans par le plus ancien festival de cinéma au monde, offre même son célèbre Lion d’or pour la meilleure histoire VR. End of Night, une œuvre en réalité virtuelle danoise sur un Danois fuyant en bateau vers la Suède pour échapper à l’occupation nazie, a remporté le Lion d’or à Venise en septembre. End of Night, qui fait partie de la sélection Red Sea Immersive, a remporté des éloges à Venise et à Djeddah pour son expérience interactive à couper le souffle.

« Les premiers projets de réalité virtuelle étaient des démos guidées par la technologie et non par la narration. Cela a changé et il y a une explosion de contenu aujourd’hui. Les œuvres de réalité virtuelle d’aujourd’hui ne sont pas des démos, mais des œuvres d’art légitimes », explique Michael Salmon, le producteur de Red Sea Immersive. Les projets VR d’aujourd’hui ne sont pas dirigés par une seule personne, mais par une équipe de cinéastes, développeurs, joueurs et animateurs. « C’est une équipe similaire si vous développez un jeu, mais la sensibilité artistique vient avec », ajoute le londonien Salmon.

« Avec la réalité virtuelle, il est possible pour une communauté comme les Kusunda de représenter leur culture et leur histoire dans un format spatial », explique Gayatri Parameswaran, co-créatrice de Kusunda, qui fait partie de la section compétition à Djeddah. « Les œuvres en réalité virtuelle sont un excellent outil pour archiver des histoires afin que les générations successives puissent découvrir le passé de leurs ancêtres d’une manière très spéciale », ajoute le cinéaste basé à Berlin, qui est né et a grandi dans la banlieue de Dombivli à Mumbai.

Depuis les premiers jours de la réalité virtuelle, lorsque les téléspectateurs devaient insérer un gros téléphone portable dans un casque pour le visionner, l’expérience de la réalité virtuelle a parcouru un long chemin. Les projets VR d’aujourd’hui sont visualisés sur des casques Oculus Quest 2 fabriqués par Facebook (Facebook, maintenant Metaverse, a acheté Oculus en 2016) qui offrent une expérience conviviale sans aucune distraction ni désorientation. « Les casques VR d’aujourd’hui sont des équipements autonomes qui ne sont pas connectés à un ordinateur comme auparavant », explique Marc Lopato, co-fondateur de Diversion Cinema, une agence événementielle en réalité virtuelle située à Paris. Grâce à la technologie révolutionnaire disponible aujourd’hui, de plus en plus de festivals de films présentent des projets VR dans le cadre de leur sélection officielle.

Faizal Khan est indépendant

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.