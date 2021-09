Comment le nouveau stablecoin Djed de Cardano réduira-t-il les frais d’essence pour les transactions cryptographiques ?

Avec l’aimable autorisation : COTI

Le nouveau stablecoin Djed de Cardano facilitera l’exécution des projets DeFi.

Après la mise à jour d’Alonzo qui permet à Cardano de prendre en charge les contrats intelligents, un nouveau stablecoin Djed (prononcé Jed avec un D silencieux) arrive dans la blockchain Cardano. Djed sera émis par la plateforme de paiement décentralisée, COTI.

Les investisseurs sur le marché ont de fortes attentes vis-à-vis des plateformes DeFi en plein essor et Djed peut faciliter l’exécution de projets DeFi sur la blockchain.

Voici ce que vous devez savoir sur la pièce Djed :

Sur son site Web, Djed dit qu’il s’agit « d’un stablecoin algorithmique crypté agissant comme une banque autonome, développé par IOG et émis par COTI.

COTI est une plate-forme de paiement décentralisée que les organisations peuvent utiliser pour créer leurs propres solutions de paiement numérique. COTI agit déjà comme une plate-forme de paiement pour ADA Pay de Cardano.

Djed est basé sur une conception algorithmique qui utilise des contrats intelligents pour assurer la stabilité des prix. La planification intelligente des contrats est également utilisée pour garantir que stablecoin fonctionne efficacement pour les transactions financières décentralisées (DeFi).

Les pièces stables sont liées à une variété d’actifs, du fiat à l’or ou à une autre crypto-monnaie pour maintenir une valeur stable par rapport à un indice de référence. Les pièces stables populaires incluent l’USDT, qui est indexé sur les monnaies fiduciaires, PAX Gold (PAXG) et Digix Gold (DGX), qui est indexé sur l’or. Le rôle des pièces stables est d’offrir un moyen facile d’entrer et de sortir d’un marché volatil.

Djed opère en maintenant une réserve de devises de base, tout en frappant et en brûlant divers autres actifs stables et devises de réserve. Il est conçu pour être utilisé pour payer les frais de transaction sur le réseau Cardano. L’un des avantages est de rendre les coûts de transaction plus prévisibles, évitant ainsi des frais de gaz exorbitants et volatils pour les utilisateurs.

La valeur de Djed est maintenue stable par une conception algorithmique, garantissant que sa valeur est aussi proche que possible de 1 $.

Selon son livre blanc,

Djed se comporte comme une banque autonome qui achète et vend des pièces stables pour un prix dans une fourchette liée à un prix cible. Il est adossé à des crypto-monnaies dans le sens où la banque garde en réserve une crypto-monnaie volatile. La réserve est utilisée pour acheter des pièces stables aux utilisateurs qui souhaitent les vendre. Et les revenus des ventes de pièces stables aux utilisateurs sont stockés dans la réserve. En plus des pièces stables, la banque échange également des devises de réserve pour capitaliser et maintenir un ratio de réserve nettement supérieur à un.

Le livre blanc mentionne en outre qu’il y aura deux versions de Djed :

ongle. Au moins un , conçu principalement pour servir de moyen d’échange,

B. Un étendu, dont le contrat intelligent utilise un modèle de tarification continue et des tarifs dynamiques pour réagir plus rapidement aux événements externes, garantir un niveau optimal de réservations et offrir encore plus de sécurité lors de l’exécution d’opérations complexes telles que celles effectuées dans les transactions du protocole DeFi.

Dans le monde des crypto-monnaies, les frais de transaction ont été un problème constant pour les investisseurs. À mesure que le prix des crypto-monnaies augmente, les coûts de transaction augmentent également.

Les détenteurs d’ETH ont critiqué Ethereum pour ses frais de gaz extrêmement élevés et Djed pourrait être une solution possible.

Le stablecoin a des mécanismes intégrés pour éliminer la volatilité tout en fonctionnant en maintenant une réserve de devises de base tout en frappant et en brûlant des pièces stables et de réserve.

Djed est conçu pour payer des frais de transaction sur le réseau Cardano et rendre le coût de transaction prévisible, évitant ainsi des frais de gaz exorbitants ou volatils pour les utilisateurs.

Coti est un partenaire de longue date de Cardano et il est intéressant de voir cette synergie se développer dans un futur proche.

Shahaf Bar-Geffen, PDG du groupe COTI, a déclaré :

«L’écosystème stablecoin a énormément mûri ces dernières années. Les participants à la blockchain utilisent des pièces stables pour participer aux transactions quotidiennes, car ils permettent d’échanger des valeurs monétaires en douceur, quel que soit l’emplacement de l’expéditeur et du destinataire. Je pense que l’ajout du Djed stablecoin à la blockchain Cardano améliorera considérablement la façon dont les transactions sont réglées sur la plateforme. »

Le PDG d’IO Global, Charles Hoskinson, a déclaré :

«Le Djed stablecoin pourrait changer la donne dans l’espace crypto, attirant un tout nouveau public à un moment où l’industrie connaît déjà une croissance astronomique. Djed partage notre engagement envers la vérification formelle, démontrant une méthode robuste pour lutter contre la volatilité des prix sur les marchés de la cryptographie. ”

Que pensez-vous du nouveau stablecoin de Cardano, Djed ? Laissez vos commentaires ci-dessous :