Comment le Parlement a réorganisé le funk pour les années 80

En 1980, les goûts ont commencé à changer rapidement dans le monde de la musique. Aussi vite que la discothèque était montée, il s’estompait rapidement. Le hip-hop avait émergé des rues de New York et faisait sa marque sur le grand public. Au cours de la décennie précédente, Parliament avait joui d’un règne sans précédent en tant que l’un des groupes les plus innovants et humoristiques de la musique populaire, mais alors que leur influence pèserait lourd sur le hip-hop, leur premier album de la décennie, Trombipulation des années 1980, serait également leur dernier – et leur dernier album depuis 38 ans.

Réaménagé pour une nouvelle décennie

Conçu par le grand George Clinton, chaque album de Parliament était une extension conceptuelle convaincante de la mythologie P-Funk, s’appuyant sur l’ambiance funk afrofuturiste et intergalactique qu’ils ont déchaînée sur l’univers. Après tous les éloges de la critique et la viabilité commerciale qu’ils avaient accumulés au cours des années 70, Trombipulation a trouvé le groupe en train de se rééquiper pour une nouvelle décennie.

Alors que la présence de Clinton se fait sentir tout au long du disque, il a permis à d’autres de donner leur tour au son P-Funk. Sans aucun doute, le mentoré vedette de Clinton et copilote de longue date du voyage P-Funk, le bassiste William « Bootsy » Collins, était à la hauteur de la tâche. Tout en travaillant également sur le matériel de l’unique album de son projet Sweat Band (après des années à la tête de Bootsy’s Rubber Band), Bootsy a joué de la basse, de la guitare et de la batterie sur le disque et s’est occupé des tâches de production. De plus, l’ancien Hollande-Dozier-Hollande le collaborateur Ron Dunbar – manager du projet parallèle féminin P-Funk Parlet – a prêté ses compétences de production à certains des morceaux.

Une classe à part

Sorti le 5 octobre 1980, Trombipulation s’ouvre sur le passionnant « Crush It », rappelant au monde qu’en matière de funking, le Parlement était dans une classe à part. Commençant par le commentaire d’ouverture habituel de Clinton, le morceau passe à la vitesse supérieure, emportant tout et n’importe quoi sur son passage.

Sorti en single en 1980, « Agony Of Defeet » produit par Ron Dunbar a culminé à la 7e place du classement R&B. C’est le Parlement vintage, déployant des jeux de mots, des messages ironiques, des doubles sens et des crochets accrocheurs qui ont rempli les pistes de danse. « Peek-A-Groove » est un autre morceau de qualité dans le canon du Parlement, avec l’appel et la réponse de « New Doo Review », qui accentue la carte de visite du groupe consistant à faire preuve de force sur « The One ».

Le vrai joyau de Trombipulation, cependant, est le funk doux et subtil de « Let’s Play House », un morceau sobre mais impeccable qui se classe parmi les meilleurs du groupe. Il trouverait une nouvelle vie après avoir été échantillonné par le groupe de hip-hop et les étudiants de P-Funk Digital Underground pour leur propre single à succès de 1989 « The Humpty Dance ».

Le modèle électro-funk

Bien qu’il ne soit pas aussi connu que La ville du chocolat, Mothership Connection, The Clones Of Dr. Funkenstein ou Funkentelechy vs The Placebo Syndrome, tous sortis pendant la période classique du Parlement 1975-77, Trombipulation est un ajout notable à leur illustre discographie. Le groupe a toujours repoussé les limites avec sa musicalité, et ici ils ont brillamment utilisé des synthétiseurs pour l’effet mélodique tout en injectant leurs harmonies doo-wop signature, créant le son électro-funk qui deviendrait l’une des marques de fabrique de pop des années 80. Le pont qui a conduit au classique magistral de George Clinton Jeux d’ordinateur, Trombipulation a également ouvert de nouvelles possibilités qui seraient développées par The Gap Band, Rick James, Prince et Midnight Star.

Assis vers la fin du vaste catalogue du Parlement, Trombipulation est souvent négligé. Pas aussi concis que ses prédécesseurs, il dépeint Clinton et son équipe adaptant leur son alors qu’ils se préparent pour de nouveaux horizons. L’album reste cependant une œuvre influente qui indique l’avenir de la musique funk. Pour cette seule raison, c’est essentiel.

