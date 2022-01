Comment le «pays Bayou» a mis Creedence Clearwater Revival sur la carte

« De l’ouest vient Creedence Clearwater Revival, un groupe de San Francisco avec un son R&B croustillant, une voie envoûtante avec un répertoire de blues et de rock solide. C’est ainsi que le magazine Billboard a annoncé le premier album du groupe à la fin du mois de juin 1968. Deux semaines plus tard, il est sorti et, peu de temps après, l’album éponyme a fait ses débuts dans les charts américains. Il a grimpé au n ° 52, propulsé par le single « Suzie Q », qui a fait son propre voyage au n ° 11 du classement des célibataires. C’est dans ce contexte de succès limité mais encourageant que CCR a commencé à travailler sur leur suivi, Bayou Country, au studio d’enregistrement de RCA à Hollywood en octobre 1968.

L’album a été achevé avant la fin de l’année et est sorti dans les bacs le 5 janvier 1969. Avant la sortie de l’album, Fantasy Records a sorti le single « Proud Mary », soutenu par « Born on the Bayou » à la mi-janvier (pouvez-vous imaginer faire le dernière chanson une face B ?!). À la fin du mois, le single recto-verso s’était écrasé sur le palmarès des singles Billboard, où il avait culminé au n ° 2 pendant trois semaines en mars. Il a été gardé du haut par « Dizzy » de Tommy Roe.

Écoutez Bayou Country en ce moment.

Une semaine après la sortie de « Proud Mary » dans les magasins, Bayou Country est officiellement sorti. Avec l’élan généré par le single, le 8 février 1969, Bayou Country a commencé sa montée régulière dans les charts d’albums, et début avril, il a atteint le top 10, culminant à la 7e place en mai. Par coïncidence, c’est la même semaine que « Bad Moon Rising » est entré dans le classement des singles, préparant le troisième album du groupe, Green River, qui sortira deux semaines avant que le groupe ne se produise au festival de Woodstock en août.

« Born on the Bayou », avec sa sensation de marécage, est le morceau d’ouverture de l’album, et il établit l’ambiance pour toute la première face du long joueur. « Bootleg » et « Graveyard Train » continuent tous deux cette ambiance du vaudou, du mysticisme de la Nouvelle-Orléans et d’une Amérique totalement différente des villes du Nord et de la côte californienne. Cependant, tout le monde n’a pas pleinement apprécié la puissance et le potentiel de ces chansons. Les critiques étaient moins qu’effusives. Même Rolling Stone a écrit : « Les bonnes coupes sont très bonnes ; mais les mauvais n’y arrivent tout simplement pas. Bien sûr qu’ils auraient eu raison, s’il y avait eu une mauvaise coupe…

Avant que le groupe ne se lance dans l’album Bayou Country, John Fogerty avait déjà écrit de nombreuses chansons, dont « Proud Mary », pour laquelle il n’avait pas de titre. «Je reviens au livre du titre de la chanson et« Proud Mary »est assis là, et dang si cela ne ressemblait pas à une roue à aubes qui tourne. J’ai dit : « Mec, ça ressemble à un bateau fluvial ! » C’est la magie, le mythe, le vaudou de toute cette affaire. J’ai commencé à écrire la chanson – l’histoire – de ce bateau, Proud Mary. C’était le personnage central. C’est exactement comme ça que ça s’est passé; ce n’est pas plus mythique que ça.

Curieusement, peut-être, « Proud Mary » est classé sixième sur les sept pistes de l’album; la sagesse conventionnelle dirait que ce n’est pas l’endroit idéal pour mettre votre chanson la plus forte, pourtant cela fonctionne. La face deux s’ouvre avec un couvercle de Petit Richard‘s « Good Golly Miss Molly », mais ce n’est vraiment pas une reprise du tout; c’est une refonte totale du rock-and-roller classique qui reçoit le traitement CCR complet.

Le blues de « Penthouse Pauper » précède « Proud Mary » – c’est une autre excellente chanson qui a une guitare solo brûlante de John Fogerty contre la solide section rythmique de la batterie de Doug Clifford et de la basse de Stu Cook, servant de marque de fabrique du groupe et de cet album .

« Keep on Chooglin' » complète le tout avec son boogie à la Canned Heat, mais il a un chant Fogerty par excellence qui propulse le morceau, accompagné de sa guitare insistante. C’est un rapprochement parfait pour ce qui est un album presque parfait, mais qui a eu beaucoup moins d’attention qu’il ne le mérite, par rapport aux albums les plus réussis du groupe.

Au moment où CCR est monté sur scène à Woodstock, ils étaient à peu près le groupe le plus populaire d’Amérique grâce à « Proud Mary » et « Bad Moon Rising ». Au cours de leur set d’une heure au festival, ils ont joué les deux chansons, ainsi que « Bootleg » et « Keep on Chooglin' » de Bayou Country – et, conformément à son statut d’ouverture de l’album, ils ont commencé leur set avec « Born sur le Bayou.

Nous laissons John Fogerty avoir le dernier mot : « Au moment où nous sommes arrivés à Woodstock, j’ai senti que nous étions le groupe numéro un. En supposant que les Beatles étaient Dieu, je pensais que nous étions la prochaine chose sous eux. Il n’avait pas tort.

Le Bayou Country de Creedence Clearwater Revival peut être acheté ici.