Comment le “ petit combattant ” Fara Williams est passé de sans-abri à l’international anglais le plus capé alors que le milieu de terrain de Reading annonce sa retraite à 37 ans

“Je ne voulais pas que ce soit un gros problème”, a déclaré Fara Williams à talkSPORT lundi après avoir annoncé sa retraite du football professionnel.

Telle est la nature humble et terre-à-terre du milieu de terrain de Reading, elle ne voulait pas faire un accord massif sur le fait de consacrer du temps à son illustre carrière de 20 ans.

La légende anglaise Williams a été récompensée à juste titre par un MBE en 2016

Williams a servi son pays avec distinction, totalisant 172 apparitions depuis ses débuts seniors en 2002

Mais la détentrice du record d’apparitions en Angleterre mérite une reconnaissance – et beaucoup – pour ce qu’elle a accompli dans le match.

Kelly Smith, qui a joué avec Williams pour l’Angleterre et Arsenal, a rendu un hommage approprié à son ancienne collègue sur Sky Sports en disant que sa décision de prendre sa retraite était un “ triste jour pour le football féminin ”.

Et ça l’était. Williams est l’un des joueurs les plus décorés à porter le maillot des Three Lions après avoir fait 172 apparitions, avec trois Coupes du monde dans le processus.

Elle a également aidé les Lionnes à une troisième place à la Coupe du monde 2015 et à un gong finaliste à l’Euro 2009, tout en jouant également pour la Grande-Bretagne lors des Jeux olympiques de Londres 2012.

Le milieu de terrain a représenté la Grande-Bretagne lors des Jeux olympiques de Londres 2012

Ses honneurs au niveau du club incluent la victoire de deux titres de Super League féminine avec Liverpool et la FA Cup avec Everton et Arsenal.

Et bien que toutes ces distinctions aient fière allure sur le papier, les obstacles qu’elle a surmontés en cours de route font que ces réalisations sont encore plus grandes.

Une rupture familiale l’a amenée à devenir sans-abri et à se séparer de sa mère Tanya – qu’elle qualifie d’inspiration – au début de sa carrière.

S’adressant à talkSPORT en 2019, Williams a déclaré à propos de ses difficultés: «Le parcours que j’ai vécu dans le football n’a pas été facile, mais je pense vraiment que cela a fait de moi la personne et le joueur que je suis aujourd’hui.

«J’ai eu des difficultés dans mes premières années lorsque le jeu n’était pas professionnel.

«J’étais sans-abri il y a quelques années quand j’avais 18 ans. Je ne pense pas que cela se produirait dans notre jeu maintenant car je pense qu’il y a du soutien pour les joueurs dans le besoin.

«Je ne peux pas dire l’éloge de Mo Marley et Hope Powell à l’époque qui étaient mes entraîneurs d’Everton et d’Angleterre à l’époque – ils m’ont vraiment aidé.

Mais cela n’a pas été une course facile pour l’ancien joueur d’Arsenal

«J’ai eu une nuit où j’ai dormi dur, j’ai marché dans les rues et je ne savais pas vraiment quoi faire. C’est en fait Hope Powell qui m’a emmené dans une unité pour sans-abri pour m’introduire dans une auberge de jeunesse.

«J’avais le football, donc c’était quelque chose sur lequel je pouvais me concentrer. Les gens avec qui je vivais dans des auberges n’avaient pas ce style de vie, alors j’ai été très chanceux.

À propos de l’influence de maman Tanya, elle a ajouté: «C’est quelqu’un qui m’a inspiré depuis que je suis toute petite.

«Les moments difficiles qu’elle a vécus dont j’ai été témoin. Elle a réussi à briser n’importe quelle barrière qui se trouvait devant elle.

«Grandir sur un domaine dans une cage où vous savez que c’était en mode survie.

«Si vous vouliez être footballeur, vous deviez pouvoir y survivre, sinon vous étiez hors de la cage – et j’étais un peu combattant.

Elle insiste sur le fait qu’elle n’a aucun regret d’avoir suspendu ses bottes

Est-ce que Williams, qui a fait 15 apparitions dans la WSL cette saison, pense-t-elle qu’elle aura des réserves quant à l’appeler un jour à l’âge de 37 ans?

“Je ne pense pas que je regretterai cette décision parce que je pense certainement que le moment est bien choisi pour ce que je ressens”, a-t-elle déclaré à Faye Carruthers sur Women’s Football Weekly.

«Mais je sais que ça va me manquer car le match m’a donné tant d’occasions.

«Les gens parlent de rêver d’être footballeur en tant que petite fille; Je n’ai pas vraiment eu ce rêve. Je suis juste allé là-bas et j’ai apprécié chaque instant de jouer au football.

Et qu’elle a. Mais Williams a décidé que le moment était venu de raccrocher ses bottes, en grande partie en raison de l’impact d’un problème de santé préexistant.

Williams sera à juste titre l’un des plus grands de tous les temps en Angleterre

Le monde de Williams a été secoué l’année dernière après avoir été diagnostiqué avec une maladie rénale appelée syndrome néphrotique.

Ceci est causé par une fuite excessive de protéines du sang dans l’urine et peut entraîner un gonflement des jambes et des chevilles.

Et dans une interview exclusive avec talkSPORT le jour où elle a annoncé sa retraite, Williams a admis que la maladie avait fait des ravages sur elle – physiquement et émotionnellement.

«C’est quelque chose auquel je pense depuis que j’ai reçu le diagnostic de la maladie en mai de l’année dernière», a-t-elle révélé.

«Je ne voulais pas que la maladie me batte alors j’ai essayé de continuer à me battre et de jouer.

«Je pense que cela a joué un rôle important dans ma décision, en pensant à ma santé, alors je pense simplement que le moment est venu de raccrocher les bottes et de voir ce qu’il y a pour moi ensuite.

Alors, qu’attend-on d’autre pour Williams?

«J’ai un long chemin à parcourir avec mes badges d’entraîneur à la minute, mais je me sens certainement prête à entraîner», a-t-elle conclu.

«Je suis loin de la direction pour le moment, mais en termes de coaching dans un environnement de première équipe au sein de la WSL, c’est quelque chose que j’aimerais faire.

«On m’a donné encore dix mois avec la FA pour travailler avec les moins de 17 ans en tant que deuxième entraîneur de cette équipe, donc c’est quelque chose que j’ai hâte de faire et de compléter mes badges.

«Et s’il y a des opportunités médiatiques pour moi de parler du jeu qui m’a tant donné et que j’aime tant, alors bien sûr c’est quelque chose que je considérerai.

Surveillez cet endroit.