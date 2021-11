Comment le photographe Gordon Parks a inspiré de jeunes artistes

Dans l’une des photographies de Gordon Parks de 1942, une femme noire nommée Ella Watson se tient debout, regardant avec lassitude dans l’objectif. Watson, une veuve qui subvient à ses besoins et à ses deux petits-enfants, est photographiée sur son lieu de travail, où elle nettoie les bureaux. Elle tient un balai droit dans une main, une serpillière dans l’autre, dans une position faisant écho à la peinture « gothique américaine » de Grant Wood. Plutôt qu’une maison rurale derrière elle, offrant soutien et abri, elle se tient devant un drapeau américain – le symbole d’un pays qui l’a méprisée.

L’image, également intitulée «American Gothic», dégage le genre d’intimité entre le photographe et le sujet pour lequel Parks était connu. En tant que photographe pour le magazine « Life » de 1948 à 1972 – le premier photographe afro-américain de la publication – Les parcs ont traversé le pays, capturant des images qui ont mis en lumière le racisme, la pauvreté et les expériences inédites des Noirs en Amérique. Il a eu proche de ses sujets – qui comprenait Malcolm X et Mohamed Ali aussi bien que Les membres de gangs de Harlem et leurs familles dans le sud profond de l’ère Jim Crow – s’intégrant souvent avec eux pendant des semaines pour développer le type d’accès et de compréhension nuancée qui ont abouti à des images étonnamment franches et d’une honnêteté saisissante. Il marchait sur une ligne précaire, se connectant avec ses sujets tout en maintenant une distance photojournalistique.

« Il avait la capacité de se glisser entre la haute et la basse culture, les riches et les pauvres, de se faufiler dans et hors des espaces et de gagner la confiance des sujets », explique John Maggio, le réalisateur d’un nouveau documentaire sur les parcs. « Mais il a presque n’a jamais brisé le quatrième mur, il n’a presque jamais fait partie de l’histoire.

« A Choice of Weapons: Inspired by Gordon Parks » fait ses débuts sur HBO lundi soir, une date qui commémore l’anniversaire du photographe fin novembre. Le film est moins un récit chronologique de l’histoire de la vie de Parks (le documentaire HBO 2000 « Half Past Autumn: The Life and Works of Gordon Parks » détaille cela) et se concentre plutôt sur son héritage – en particulier sur la génération de photographes, d’activistes et d’artistes. qu’il a inspiré. L’auteur-compositeur-interprète Alicia Keys et le rappeur-producteur Swizz Beatz sont des producteurs exécutifs et des sommités dont Kareem Abdul-Jabbar, Bryan Stevenson, Ava DuVernay et Spike Lee font partie de ceux qui font des apparitions dans le film, expliquant comment Parks – qui était aussi un film réalisateur, compositeur, auteur et activiste — façonné leur corps de travail et le monde.

« A une époque et dans une société où on disait trop souvent aux Noirs que nous étions des criminels, que nous étions moches, que nous méritions moins d’être braqués sur nous pour quelque raison que ce soit », déclare DuVernay dans le film. , « Gordon nous a mis un objectif et une lumière sur nous-mêmes et nous a permis de voir l’élégance de la vie que nous vivons et des endroits où nous sommes. »

Portrait de Muhammad Ali par Gordon Parks, « Sans titre », Londres, Angleterre, 1966.

(De la Gordon Parks Foundation et HBO)

La photographie elle-même – en particulier la capacité du médium à provoquer un changement social — est un personnage central dans le film. En conceptualisant le documentaire, Maggio avait réfléchi à la façon dont presque tous les Américains ont un appareil photo dans leur téléphone ces jours-ci. La documentation socio-historique DIY axée sur les militants est désormais omniprésente dans notre culture, en particulier sur les réseaux sociaux, ce à quoi le travail de Parks était un précurseur.

« J’ai été frappé par la puissance de ces images documentant les abus et les meurtres de la police et tout ce qui se passe dans les rues, et par l’importance que ces images sont devenues pour notre histoire nationale », a déclaré Maggio. «Et Gordon semblait parfaitement correspondre à cela. Il a toujours dit que son appareil photo était une arme pour lutter contre l’injustice sociale. J’ai pensé : il y a tellement de gens qui font ça aujourd’hui. Et je voulais rencontrer les gens qui utilisaient la photographie de la même manière.

Trois photographes contemporains fournissent le tissu conjonctif de la structure du film : Devin Allen de Baltimore, LaToya Ruby Frazier de Chicago et Jamel Shabazz de New York. Leurs histoires personnelles et leurs idées sur les parcs ajoutent une autre couche d’intimité et d’immédiateté qui traverse le récit du documentaire.

Allen, 33 ans, a emprunté une voie inattendue pour devenir photographe. Il a grandi à West Baltimore, où il vendait de la drogue et où la mort d’amis proches était un occurrence. À 24 ans, il s’est tourné vers la co-animation de soirées de poésie avec un ami ; prendre des photos de ces événements en direct et les présenter sur Instagram était une évasion bienvenue.

Il a découvert Parks après avoir cherché sur Google « photographes noirs célèbres », se connecter instantanément à son travail. Suivant l’exemple de Parks, Allen a pris errant dans les rues, capturant des images des quartiers de Baltimore et des habitants de la ville.

« J’ai décidé que je voulais être Gordon Parks », dit Allen. « Et je me suis mis à le faire. »

En 2015, Allen s’est retrouvé à faire la chronique des manifestations volatiles de Baltimore contre l’arrestation et la mort subséquente en garde à vue de Freddie Gray, 25 ans. Les photos qu’il a téléchargées sur Twitter a attiré l’attention de la BBC, qui l’a interviewé pour une histoire mettant en vedette ses photos. Bientôt le magazine Time a appelé, mettant finalement une de ses images, tournée le 25 avril de la même année, sur sa couverture. Le travail d’Allen est maintenant dans la collection de le Smithsonian Musée national d’histoire et de culture afro-américaines.

« La brutalité policière fait partie de la culture à Baltimore, nous avons grandi avec elle », dit Allen. « C’était comme : ‘c’est la vie, c’est comme ça, on ne peut rien changer.’ Mais découvrir Gordon, étudier son travail, cela m’a aidé à comprendre que j’avais une voix. Et la caméra m’a permis d’amplifier cette voix.

« American Gothic » de Gordon Parks, prise à Washington, DC, en 1942.

(De la Gordon Parks Foundation et HBO)

Frazier, 39 ans, a toujours su qu’elle serait une artiste en grandissant dans la ville de Braddock, une aciérie en Pennsylvanie. Elle a étudié la photographie à l’Université d’Edinboro, mais a découvert Parks grâce à une femme sans-abri dont elle faisait des portraits dans un refuge voisin à l’époque.

« Je suis revenue avec le portrait que nous avons fait ensemble et quand je le lui ai remis, elle a dit: » cela me rappelle un homme que j’ai vu une fois sur PBS, Gordon Parks « », dit Frazier, ajoutant qu’elle a couru vers un Barnes & Noble par la suite et j’ai acheté un livre sur les parcs.

Le semestre suivant, elle en a appris davantage sur Parks dans un cours de photographie, qui a abordé son portrait «gothique américain» susmentionné, l’une de ses images les plus célèbres. Watson, la femme sur l’image, était une soi-disant « femme de ménage » ou concierge à l’époque. La photographie a été prise dans les bureaux de la Farm Security Administration à Washington, DC

« Cette photographie de Gordon m’a appris à parler à travers une photographie et à faire des commentaires sociaux sur les États-Unis », dit Frazier. « Cette image pose au spectateur une question, qui est : ‘quelle est la valeur de la vie d’une femme noire en Amérique ?' »

Frazier concentre maintenant son objectif sur les communautés de la classe ouvrière, les inégalités en matière de soins de santé et les problèmes de justice environnementale. Elle a passé cinq mois à vivre à Flint, dans le Michigan, en photographiant comment la crise de l’eau de la ville a affecté les résidents. L’année dernière, elle a photographié la famille de Breonna Taylor pour « Vanity Fair ». C’est un travail qui, selon elle, ferait la fierté de Parks.

«Je pense que les images que j’ai faites parlent de son esprit et de son influence», dit-elle.

Ayant grandi à Brooklyn, Shabazz, 61 ans, a commencé à prendre des photos d’amis à l’âge de 15 ans. Il a ensuite travaillé comme agent correctionnel à Rikers Island où il a vu de près comment l’épidémie de crack a dévasté la jeunesse noire de l’époque. Inspiré par Parks, il a entrepris de documenter les aspects dynamiques de la culture des jeunes à New York dans les années 1980, y compris la scène hip-hop.

Le travail de Shabazz a depuis été présenté dans des galeries et des musées du monde entier. Mais ces jours-ci, il se concentre autant sur l’enseignement de la prochaine génération de photographes en herbe – y compris avec le Teen Council du Bronx Museum of the Arts et le Studio Museum dans le projet Expanding the Walls de Harlem – partageant sa passion pour le médium en ce qui concerne la responsabilité sociale. Dans un sens, il est un conduit, canalisant la vision de Parks.

« Sans titre » de Gordon Parks, Shady Grove, Alabama, 1956.

(De la Gordon Parks Foundation et HBO)

Parks a également eu une influence sur Maggio, le réalisateur du film. Ayant grandi à Buffalo, NY, à la fin des années 70 et au début des années 80, fils d’un père artiste et d’une mère au foyer, Maggio était fasciné par ses parents. recueils des magazines Life. L’imagerie de Parks était « granuleuse, viscérale, courageuse », comme Maggio se souvient d’eux. Ils ont joué un rôle central dans la formation de l’appréciation du futur documentariste pour la narration visuelle. (Son « Mr. Saturday Night », un documentaire sur le manager des Bee Gees, Robert Stigwood, HBO 9 décembre.)

Maggio se souvient en particulier d’une image qui a fait forte impression lorsqu’il avait environ 8 ans. C’est tiré d’une série pour laquelle Parks a passé un mois à raconter la vie quotidienne d’une famille appauvrie de Harlem, les Fontenelles. Sur la photo, une apparence assiégée Bessie Fontenelle et quatre de ses enfants se blottissent dans un local bureau des services sociaux appelé le Conseil de la pauvreté.

« C’était tellement émouvant. C’était probablement l’une des photographies les plus intimes que j’aie jamais vues à cette époque, à cet âge », dit Maggio. « Vous pouviez simplement voir toute leur douleur alors qu’elle regardait le chef de l’agence, qui lui donnait clairement des informations qu’elle ne voulait pas entendre. »

Le travail de Parks résonne tout aussi puissamment aujourd’hui. La séquence de titre du film présente un montage d’images des manifestations de Black Lives Matter et d’autres événements d’actualité récents entrecoupés d’images de Parks issues des manifestations du mouvement des droits civiques. Les parallèles malheureux sont frappants.

« Ce que Gordon documentait, malheureusement, continue de se produire », dit Maggio. « Ces problèmes n’ont pas disparu. »

Parks a peut-être choisi la caméra comme arme pour lutter contre l’injustice sociale – et l’intimité comme munition – mais Maggio encouragerait les téléspectateurs à faire preuve de créativité en adoptant l’activisme et en provoquant le changement.

« C’est ce qu’il faut retenir – nous pouvons tous choisir nos armes pour combattre ces choses », dit Maggio. « Il n’est pas nécessaire que ce soit une caméra. Cela pourrait être un stylo, à travers le plaidoyer, le système juridique, la musique. C’est une idée très puissante. Et c’est une chose en laquelle Gordon croyait vraiment.