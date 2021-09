Comment le pianiste Sonny Clark a élu domicile à Blue Note

Située à 37 km au sud-est de Pittsburgh, Herminie peut sembler être une petite communauté minière de charbon de Pennsylvanie sans prétention, mais elle a donné au monde Sonny Clark, un véritable géant du piano jazz. Né le vendredi 31 juillet 1931, il fut baptisé Conrad Yeatis Clark et, pendant quelques années éphémères, entre 1955 et 1961, il fut un artiste prolifique pour Blue Note Records à New York, enregistrant des albums classiques comme Sonny’s Crib, Cool Struttin’, et ma conception. Mais son temps sous les projecteurs a été douloureusement bref; le pianiste est décédé d’une overdose d’héroïne le dimanche 13 janvier 1963. Il avait 31 ans.

Attiré par le piano quand il était enfant et possédant une facilité naturelle pour l’instrument, Clark, qui était le plus jeune d’une famille de huit enfants, a commencé à jouer dans un hôtel local alors qu’il était encore à l’école primaire. Il a commencé sa carrière musicale professionnelle en 1951 après avoir rendu visite à une tante en Californie, où il a rejoint le groupe de saxophoniste Wardell Gray. Il a ensuite joué avec le célèbre bassiste Oscar Pettiford et a également travaillé comme sideman pour be-bop le clarinettiste Buddy DeFranco (avec qui il a enregistré cinq albums et fait une tournée en Europe) et a rejoint les rangs du groupe de la côte ouest du bassiste Howard Rumsey, Lighthouse All-Stars.

Après six ans en Californie, Clark retourna sur la côte Est au début de 1957, et fut rapidement demandé comme sideman, d’abord comme accompagnateur de chanteur. Dinah Washington, puis sur une session d’enregistrement pour Sonny Rollins. Distiller les innovations de Bud Powell et Moine Thélonious Pour créer son propre style influencé par le bebop, Clark a attiré l’attention du patron de Blue Note, Alfred Lion, après avoir impressionné lors d’une session de juin 57 pour le saxophoniste Hank Mobley. Lion a ensuite donné au pianiste sa première chance de diriger une session d’enregistrement sous son propre nom quelques semaines plus tard, en juillet de la même année, lorsqu’il a enregistré son premier album, Dial “S” For Sonny, qui a immédiatement fait de Clark un hard bop. pianiste de premier ordre.

Au moment où Clark est retourné dans le studio Hackensack de Rudy Van Gelder pour enregistrer son deuxième album pour Blue Note – le 1er septembre 1957, alors qu’il préparait les pistes de ce qui allait devenir Sonny’s Crib – le pianiste avait enchaîné plusieurs autres sessions de sideman pour le label, dont une autre pour Hank Mobley.

L’enregistrement de l’album

Sur Sonny’s Crib, Clark a choisi d’utiliser le format sextuor qui avait si bien fonctionné sur son premier album, bien que seul le tromboniste Curtis Fuller soit resté dans la formation de cette session. Entré Donald Byrd à la trompette, Jean Coltrane au saxophone ténor, Paul Chambers à la basse et Art Taylor à la batterie. Avec un Coltrane renaissant et revitalisé à bord, c’était une formation impressionnante (plus tôt dans l’année, Trane avait été licencié du Miles Davis Quintet pour manque de fiabilité en raison de la toxicomanie, mais, en septembre, avait arrêté l’héroïne pour de bon; à la fin de 57, cependant, il se rétablissait comme une force majeure du jazz).

Trois des cinq titres de l’album sont des standards. L’ouverture est une interprétation entraînante de “With A Song In My Heart” de Rodgers & Hart, tandis qu’une lecture désinvolte de “Speak Low” de Kurt Weill est propulsée par un groove latin contagieux, avec Coltrane prenant le premier solo et affichant sa maîtrise absolue de le saxophone ténor. Une interprétation mélancolique de la ballade lugubre de Harold Arlen et Johnny Mercer « Come Rain Or Come Shine » montre le sextet dans une ambiance réfléchie, avec le trombone résonnant de Fuller particulièrement efficace.

Pour la deuxième face de Sonny’s Crib, Clark a réservé deux longs morceaux auto-écrits. Le premier est la chanson titre, un morceau classique de hard bop pur où le thème « tête » s’inspire des cadences « amen » de la musique religieuse afro-américaine. Il se transforme ensuite en un groove swing midtempo qui permet aux solistes de s’étirer. Le premier en ligne est Coltrane, qui livre un solo typiquement robuste mais fluide de style « feuilles de son ».

La clôture du LP est “News For Lulu”, une autre pièce uptempo avec des inflexions latines qui se distingue par un travail d’ensemble adroit et des solos stellaires. À juste titre, Clark dirige le premier solo de ce dernier morceau, qui révèle son style mélodique maigre et ses mélodies pour la main droite qui ressemblent presque à du cor dans leur phrasé.

La réception et l’héritage de l’album

Après Sonny’s Crib, Sonny Clark a enregistré six autres sessions en tant que leader pour Blue Note, dont, un an plus tard, ce que de nombreux critiques perçoivent comme son album définitif : Cool Struttin’. Toujours en demande, Clark a également joué en tant que sideman sur une multitude de sessions pour le label, notamment des albums de Lee Morgan, Jackie McLean, Stanley Turrentine, Grant Green et Dexter Gordon.

Bien que petit en termes de taille (il ne mesurait que cinq pieds cinq pouces), Sonny Clark était sans aucun doute un homme de grande taille dans le monde du jazz. Il aurait peut-être accompli des choses encore plus grandes s’il avait vécu plus longtemps, mais en l’état, Sonny’s Crib est un album classique qui garantit que sa musique et son talent peuvent être appréciés par les générations futures.

