Comment le plan de Hamilton pour retarder son arrêt au stand s’est retourné contre lui · .

Lewis Hamilton a joué un rôle décisif dans l’appel stratégique qui lui a probablement coûté une position finale plus élevée dans le Grand Prix de Turquie.

Après avoir atteint la cinquième place sur une piste humide au début de la course, Hamilton a exhorté son équipe à ne pas l’amener dans les stands lorsque les pilotes devant lui ont commencé à passer aux pneus intermédiaires neufs à partir du 36e tour.

Comme Hamilton l’a expliqué, il s’attendait à ce que la piste se dessèche suffisamment pour que tout le monde ait besoin de s’arrêter pour des slicks plus tard dans la course. Il espérait garder ses intermédiaires en vie jusque-là.

Ceux qui sont passés à l’intermédiaire frais ont d’abord connu une longue période de grainage qui les a ralentis. Après cela, les pneus sont devenus bons et leurs temps au tour ont commencé à chuter.

Mais une fois que Max Verstappen, Sergio Perez et d’autres ont traversé cette phase, il est vite devenu clair que la décision de Hamilton n’allait pas porter ses fruits.

Les communications radio complètes de Hamilton depuis le 32e tour

GenouxVoixUn message32BonningtonSo Alonso sort des stands maintenant. Il va avoir cinq secondes d’avance.32HamiltonEst-ce que nous courons Alonso ?32BonningtonNégatif.32Hamilton Avec quel pneu est-il ?32BonningtonAlonso a pris un nouvel inter. Nous vous tiendrons au courant à quoi cela ressemble.

Fernando Alonso, un tour en retard suite à une paire d’incidents au départ, a été l’un des premiers pilotes à passer au stand pour un deuxième train de pneus intermédiaires. Il est sorti des stands une courte distance devant Hamilton.

Alors que Hamilton affrontait Perez, il perdait du temps face à Verstappen. Une fois que cette situation avait été expliquée à Hamilton, sa radio se tut pendant les tours suivants alors qu’il se rapprochait de Sergio Perez. Il a tenté de dépasser la Red Bull, mais en vain, et a perdu environ cinq secondes aux voitures devant.

Cela signifiait qu’il était tombé par la fenêtre des stands de Verstappen – c’est-à-dire suffisamment loin derrière pour que son rival au championnat puisse s’arrêter et prendre l’avantage. Red Bull a rapidement fait appel à Verstappen pour le placer sur un nouvel ensemble d’intermédiaires et garder sa position devant Hamilton sur la piste.

Hamilton a dit à son équipe de le faire venir avant Perez pour le « saper », mais cela s’est avéré impossible, car le pilote Red Bull est entré la prochaine fois qu’il a atteint l’entrée de la voie des stands. Hamilton était donc toujours sur ses intermédiaires d’origine alors que les deux pilotes Red Bull avaient pris de nouvelles gommes.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

37BonningtonDonc le trafic à la sortie de la voie des stands, Verstappen quittant les stands, nouvel inter.37BonningtonSo Verstappen deux secondes d’avance.37HamiltonComment est-il sorti en tête ? ?37BonningtonNous avons du trafic dans notre fenêtre des stands.38HamiltonTyre est correct.38BonningtonCopier ça Lewis. Nous avons Vettel au médium, il a du mal.38HamiltonOuais, nous sommes dans un moment.38BonningtonDonc, la voiture de Vettel est devant au médium, il a du mal.38HamiltonJe ne peux pas voir mon arrière droit, alors vérifiez-le.38BonningtonCopier, nous’ Je vais jeter un coup d’œil. L’arrière droit semble correct d’après les photos.

Ne sachant pas si la piste s’assécherait suffisamment pour les slicks, Mercedes était maintenant dans une position où il semblait que le seul moyen de gagner un avantage stratégique sur Red Bull était de rester en dehors.

« La piste séchait, nous ne savions pas quand elle sécherait ou si elle ne le ferait pas », a déclaré Hamilton. « Nous [didn’t] savoir s’il allait sécher ou non, mais il devenait lentement plus sec.

« Nous aurions peut-être pu nous arrêter plus tôt », a-t-il ajouté, « peut-être que lorsque j’ai attrapé Perez, nous aurions peut-être pu nous arrêter. Mais à ce stade, vous ne saviez simplement pas si cela aurait été sec ou non. »

40BonningtonDrapeaux bleus pour Alonso. Verstappen la voiture devant lui. Verstappen fait un 35.0.40HamiltonC’est difficile de garder la température dans ceux-là.40BonningtonOk copy40BonningtonDonc Leclerc actuellement P1, il n’a pas arrêté. Il a 15 secondes d’avance sur la route et va essayer de courir jusqu’au bout.40HamiltonQui est-ce ?40BonningtonLeclerc.

Le leader de la course, Valtteri Bottas, s’est également arrêté à peu près au même moment. Cela a temporairement promu Charles Leclerc en tête.

Mercedes a appelé Hamilton trois tours après son coéquipier, mais il était impatient de continuer dans l’espoir d’obtenir un avantage stratégique en restant à l’écart. Il restait convaincu que les conditions de piste s’amélioreraient suffisamment pour que les slicks soient une option.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

41BonningtonLeclerc au 34.6. Valtteri 34.0.41BonningtonBox, boîte. Box, box.41HamiltonPourquoi ?41BonningtonNew inter est la voie à suivre. Sous la menace de Gasly…41HamiltonJe ne pense pas, mec.42HamiltonEst-ce que c’est beaucoup plus rapide ?42BonningtonNous avons Ricciardo 33.5.42BonningtonNous avons aussi Gasly qui entre dans notre fenêtre au milieu des années 33.42HamiltonOn a l’impression que nous devrions rester dehors,man.42BonningtonD’accord, nous va rester un tour de plus. Donnez-nous un peu plus de temps pour réfléchir.43HamiltonPas loin de sécher.43BonningtonOk copie Lewis, nous ne réagirons pas encore. Gardez juste à l’esprit que Gasly est à cinq secondes de notre fenêtre des stands.43HamiltonNous allons juste perdre beaucoup de temps.43BonningtonCopier. Nous restons dehors, restons dehors. Donc Perez 15 secondes derrière, il est à 34,8 donc aucune menace pour le moment.44HamiltonOk. C’est sûr que l’adhérence n’est pas excellente, mais elle se dessèche.

Au 46e tour, Bottas a dépassé Leclerc et le pilote Ferrari a succombé à l’inévitable, s’opposant à de nouveaux intermédiaires. Cela a placé Hamilton troisième, mais Mercedes commençait à se rendre compte que cela ne pouvait pas durer.

« J’étais troisième à un moment donné et j’espérais rater un arrêt », a expliqué Hamilton. « [When] tout le monde a fait cet interchange, j’espérais que s’il y en avait un autre pour les slicks, cela me ferait gagner des positions.

45BonningtonIl nous reste donc 14 tours.45BonningtonLe dernier tour de Perez était de 34,9. Gazeux 34 [unclear].45HamiltonEst-ce que ces pneus dureront jusqu’à la fin ?46HamiltonIl se dessèche.46BonningtonCopier Lewis, ouais, nous débattons juste pour savoir s’ils dureront sur le sec.46BonningtonLeclerc a 35,5, on dirait qu’il commence à avoir un peu de mal.46BonningtonTsunoda est devant le trafic.46BonningtonPerez était un 34,5, Gasly 35,0.

Peut-être que Mercedes espérait qu’Esteban Ocon, le seul autre pilote fonctionnant encore sur son ensemble d’origine d’intermédiaires, plongerait pour les stands, monterait des slicks et commencerait à enregistrer des temps au tour rapides. Mais il est resté dehors jusqu’à la fin.

L’arrêt au stand de Hamilton l’a empêché de perdre plus de positions. Finalement, Mercedes a réalisé que les pneus de Hamilton diminuaient à un rythme qui menaçait de le faire tomber encore plus bas que la cinquième place qu’il occupait avant le ravitaillement des pilotes Red Bull. Au 50e tour, on lui annonce que le seuil crucial a été atteint.

« Soudain, nous voyions que ces places que nous perdions en faisant l’arrêt, nous allions de toute façon perdre sur la piste, à Perez et à Charles », a expliqué le chef des opérations en piste de l’équipe Andrew Shovlin. «Et il y avait même un risque qui augmentait par derrière si vous abandonniez vraiment la courbe.

«Il s’agissait donc vraiment de réduire nos pertes et de ne pas devenir trop gourmand. Avant tout cela, nous étions cinquièmes, à la fin nous étions cinquièmes parce que ces deux scénarios de « ça passe au sec » ou « vous pouvez arriver à la fin » ne semblaient pas réalistes. »

48BonningtonAlors Leclerc a piqué, Leclerc a piqué. Donc maintenant P3, 11 tours restants.48BonningtonDonc Perez a 13,5 de retard, le dernier tour était un 33.7.49BonningtonEt Lewis si vous pouviez nous mettre à jour sur les pneus.49HamiltonJe veux dire, je glisse mais ça va jusqu’à présent. nous surveillons juste les écarts, nous avons Gasly faisant 33,6, nous sommes toujours à trois secondes de lui. . Nous avons huit tours à faire.50HamiltonÊtes-vous sûr ? D’accord.50BonningtonD’accord, copie, boîte, nous avons la confirmation des stands.50HamiltonCe tour est plutôt bon.51BonningtonD’accord, attention avec la ligne blanche à la sortie.51BonningtonSo Gasly à trois derrière, trois derrière, six devant Perez.

Ayant eu Verstappen dans sa ligne de mire à un moment donné, Hamilton était évidemment frustré de reculer à nouveau. Il avait été impatient de rester sur ses pneus d’origine. « C’était frustrant à l’époque parce qu’évidemment je pouvais voir deuxième et puis tout d’un coup je suis de retour en cinquième », a-t-il admis.

51Hamilton Merde, pourquoi as-tu abandonné cet espace ?51Bonnington On dirait que nous allions perdre la position de toute façon. C’est juste six secondes d’avance sur Perez et Leclerc.51BonningtonSo 34,6. Le tour le plus rapide est un 31.9.52BonningtonNous pensons que ce sera un bon tour pour le tour le plus rapide, donc vous pouvez prendre la strat cinq si vous en avez besoin.53HamiltonDans quelle position suis-je, mec ?53BonningtonActuellement P5. Leclerc était un 36.0 dans le dernier tour.53HamiltonNous n’aurions pas dû entrer, mec.53HamiltonJ’ai un gros grain, mec. Je te l’ai dit.54BonningtonD’accord, Lewis. On perdait du temps avec Perez mais on en reparlera plus tard. J’ai la voiture Gasly derrière 1.7.54BonningtonGasly à une seconde.54HamiltonLaisse ça tranquille, mec.58BonningtonOk Lewis donc un tour de plus, ce sera le mode strat 5.59BonningtonC’est donc P5. Désolé, mais nous aurons une discussion avec vous, vous parlerons pendant l’appel. Strat mode one please.Grand Prix de Turquie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Turquie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :