Comment le plan d’infrastructure de Biden pourrait être adopté par le Congrès

Avec la publication officielle de la première partie du plan d’emplois et d’infrastructure de 2 billions de dollars du président Joe Biden, le Congrès s’est fixé une énorme priorité pour le reste de l’été.

Alors que le plan de relance Covid-19 de 1,9 billion de dollars de Biden a évolué relativement rapidement grâce au contrôle démocratique Congrès, obtenir les infrastructures et le plan fiscal qui l’accompagne proposé par la Maison-Blanche à la Chambre et au Sénat ne sera pas une mince affaire. La vaste liste de priorités – des centaines de milliards pour les routes, les ponts, les ports et le rail; 300 milliards de dollars pour renforcer la fabrication; plus de l’argent pour la recherche et le développement, l’énergie propre et la résilience climatique, le logement abordable, et plus encore – pourraient transformer la société américaine si elle passe par le Congrès.

Le consensus parmi beaucoup de gens à Capitol Hill est que le leadership démocrate et l’administration Biden utiliseront à nouveau la réconciliation budgétaire pour adopter un grand projet de loi avec 51 voix au Sénat étroitement divisé, en raison de l’opposition croissante des républicains à leur projet de plan fiscal pour payer les infrastructures.

«Ce paquet qu’ils mettent en place maintenant, autant que nous aimerions aborder l’infrastructure, ne recevra pas de soutien de notre part. Parce que je pense que la dernière chose dont l’économie a besoin en ce moment est une énorme et énorme augmentation des impôts », a déclaré cette semaine le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY).

Biden a eu une réponse courageuse à McConnell vendredi, déclarant aux journalistes que «demander aux entreprises américaines de payer leur juste part ne ralentira pas l’économie; cela améliorera le fonctionnement de l’économie. »

« Si les républicains décident que nous en avons besoin mais qu’ils ne paieront pas pour cela, cela ne fera qu’augmenter le déficit », a déclaré Biden. «Je pense que les électeurs républicains auront beaucoup à dire sur la question de savoir si nous en faisons beaucoup.»

Même si les démocrates espèrent utiliser la réconciliation budgétaire, certains législateurs comme le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale, comme le vote swing clé, espèrent un effort bipartisan – l’une des deux autres possibilités.

À l’avenir, il existe trois scénarios principaux sur la manière dont les démocrates pourraient de manière plausible adopter un paquet infrastructure et emplois, y compris le plan américain pour l’emploi de 2 billions de dollars publié cette semaine et un deuxième plan à venir axé sur les soins aux enfants, les soins de santé et d’autres priorités. Traversons-les.

Les trois scénarios pour passer le plan d’infrastructure de Biden, expliqués

En haut, il convient de noter qu’il est encore très tôt et que beaucoup de choses pourraient – et vont probablement – changer d’ici le moment où le plan de Biden sera officiellement présenté à la Chambre des États-Unis sous forme de projet de loi. Ensuite, il y aura des séries de négociations entre la Chambre et le Sénat pour arriver à un produit final.

Mais jusqu’à ce que nous en sachions plus, voici les scénarios approximatifs de la façon dont les factures d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden pourraient devenir loi.

Scénario 1

Les démocrates regroupent tout dans un seul projet de loi de réconciliation budgétaire. Le rapprochement budgétaire, un outil procédural obscur au Sénat, permet au parti majoritaire de contourner le seuil de 60 voix de l’obstruction au Sénat et d’adopter certains types de projets de loi à la majorité simple.

Comme son nom l’indique, le rapprochement budgétaire ne peut être utilisé que pour les choses qui ont un impact sur le budget fédéral. Comme Dylan Scott de Vox l’a déjà expliqué, chaque résolution budgétaire est capable de mettre en place trois projets de loi, bien qu’ils soient généralement regroupés dans un grand paquet, ce qui signifie que les législateurs ont généralement une chance d’utiliser le rapprochement budgétaire chaque année fiscale:

La résolution budgétaire peut, en théorie, mettre en place trois projets de loi de réconciliation distincts: un pour les impôts, un pour les dépenses et un pour le plafond de la dette fédérale. Cependant, dans la pratique, la plupart des projets de loi de conciliation combinent les impôts et les dépenses en un seul texte législatif. C’est la raison pour laquelle, historiquement, le Sénat s’est généralement limité à adopter un seul projet de loi de réconciliation budgétaire au cours d’un exercice donné.

Étant donné que les démocrates ont déjà utilisé le projet de loi de réconciliation budgétaire de l’exercice 2021 pour adopter le projet de loi de secours Covid-19 de Biden, le plan de sauvetage américain, celui-ci serait pour l’exercice 2022.

Dans ce scénario, les démocrates devront encore attendre que le deuxième plan proposé par Biden concernant la garde des enfants et les soins de santé abandonne, et voir quelle part des deux projets de loi ils peuvent inscrire dans un plan de réconciliation budgétaire pour l’exercice 2022. Bien sûr, pas tout. qui est dans la proposition initiale de Biden sera en mesure de passer par le rapprochement budgétaire, donc les choses sont sujettes à changement. Tout comme elle l’a fait au moment de décider du salaire minimum, la parlementaire du Sénat Elizabeth MacDonough peut déterminer exactement ce qui peut être contenu dans un projet de loi de réconciliation budgétaire et ce qui ne le peut pas.

N’oubliez pas que seules les choses qui affectent les dépenses et les revenus fédéraux peuvent être transmises par rapprochement. Ainsi, alors que les démocrates pourraient certainement adopter des changements fiscaux et de gros morceaux d’un projet de loi sur les infrastructures via la réconciliation, des éléments du paquet proposé comme une énergie propre et une norme d’électricité peuvent être plus difficiles à dépasser le parlementaire.

Scénario 2

Dans ce scénario, les démocrates pourraient théoriquement être en mesure d’adopter plusieurs projets de loi de réconciliation budgétaire – se donnant ainsi plus d’options pour adopter le plan massif d’emplois de Biden en partie, ou regrouper plus de choses dans le rapprochement budgétaire.

Se disputant devant le parlementaire, l’équipe du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, tente de faire valoir que les démocrates devraient pouvoir adopter jusqu’à trois projets de loi de réconciliation budgétaire ce calendrier. an. Plus précisément, les aides font pression pour un deuxième projet de loi lié à l’exercice 2021 en citant une règle obscure qui n’a pas été utilisée auparavant – l’article 304 de la loi sur le budget du Congrès de 1974.

Comme Li Zhou de Vox et moi l’avons rapporté récemment:

Selon l’article 304 de la loi sur le budget du Congrès de 1974, les résolutions budgétaires peuvent être révisées si elles sont mises à jour avant la fin de l’année fiscale qu’elles couvrent: si l’argument des démocrates tient, par exemple, ils pourraient revenir en arrière et amender la résolution pour l’exercice 2021 et inclure des instructions pour un autre projet de loi de rapprochement. Toute nouvelle législation pourrait théoriquement se concentrer sur les priorités démocratiques que le projet de loi original – qui contenait 1,9 billion de dollars d’aide aux coronavirus – n’a pas inclus.

Le parlementaire du Sénat pourrait statuer à ce sujet dès vendredi. Si MacDonough accepte et les laisse modifier la résolution du budget de l’exercice 2021, les démocrates pourraient théoriquement diviser le plan d’infrastructure de Biden et son prochain plan de garde d’enfants et de soins de santé en deux projets de loi de réconciliation différents – en en collant un dans la résolution amendée de 2021 et en plaçant le reste dans le 2022. résolution. Cela leur donne plus d’options et de chances d’utiliser la réconciliation pour passer leurs priorités avec 51 voix.

Scénario 3

Dans ce scénario, les démocrates et les républicains travailleraient ensemble pour au moins adopter un projet de loi bipartisan sur la réautorisation des transports de surface, qui revient tous les cinq ans. Les comités compétents de la Chambre et du Sénat travaillent actuellement sur ce projet de loi de réautorisation, ainsi que sur un projet de loi sur l’infrastructure de l’eau.

Ensuite, les démocrates pourraient toujours utiliser la réconciliation pour adopter les éléments restants du plan d’infrastructure et d’emploi de Biden.

Le comité des transports et des infrastructures de la Chambre a proposé un projet de loi de réautorisation d’environ 500 milliards de dollars, et bien que le comité sénatorial de l’environnement et de la santé travaille toujours à son chiffre supérieur, il devrait être proche de ce chiffre de la Chambre. Les projets de loi de réautorisation de cinq ans traitent assez étroitement de la réparation des routes et des ponts, et les républicains des comités pensent que le projet de loi de réautorisation devrait être élaboré et adopté de manière bipartisane.

«Notre comité a rendu compte à l’unanimité d’une loi visant à reconstruire les systèmes d’approvisionnement en eau de notre pays. Cela prouve que l’infrastructure peut et doit être réalisée sur une base bipartisane », a déclaré la sénatrice Shelley Moore Capito (R-WV), membre de premier plan du Comité sénatorial de l’environnement et de la santé, dans un récent communiqué.

Cependant, il convient de noter que la Maison-Blanche considère son plan comme étant adopté en plus de tout ce que le Congrès fait à lui seul en matière d’infrastructure. Biden a proposé 621 milliards de dollars pour les dépenses sur les routes et les ponts du pays, le rail et les transports en commun, les aéroports et les ports.

«Tous les éléments du plan reflètent un investissement supplémentaire en plus des programmes et des autorités existants», a déclaré un responsable de l’administration à Vox. «En ce qui concerne les infrastructures de transport, le plan comprend un montant supplémentaire d’environ 600 milliards de dollars au-dessus du budget de référence quinquennal, en supposant une extension directe des niveaux de financement FAST-Act pour les programmes de transport de surface.»

Ainsi, les démocrates et les républicains pourraient adopter une réautorisation de transport de surface bipartisane, puis réduire le montant réservé au transport de surface dans leur projet de loi de réconciliation, ou ils pourraient passer environ 1 billion de dollars pour les infrastructures de transport de surface.

Attendez-vous à des mois à venir chargés sur l’infrastructure

Après que le deuxième élément de son plan global pour l’emploi de Biden tombe dans les semaines à venir, le Congrès se mettra au travail en le transformant en un projet de loi réel. Le processus de rédaction d’un projet de loi de dépenses commence à la Chambre des États-Unis, avant qu’il ne soit envoyé au Sénat et à la conférence des deux chambres pour proposer un projet de loi sur lequel ils peuvent s’entendre.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et Schumer, ont déjà du pain sur la planche. Les progressistes de la Chambre disent que le paquet d’infrastructure devrait être plus grand, et les modérés exigent une facture fiscale d’accompagnement pour rétablir la déduction fiscale de l’État et locale en échange de leurs votes (ce que Pelosi a déclaré aux journalistes qu’elle était d’accord lors de sa conférence de presse de jeudi).

Pendant ce temps, les républicains disent le plan de Biden devrait être plus petit et ne pas s’accompagner d’une augmentation de l’impôt sur les sociétés. Obtenir le soutien républicain pour le plan américain pour l’emploi semble de plus en plus difficile, et la Maison Blanche semble déjà préparer un argument similaire à celui qu’elle avait pour le projet de loi de secours Covid-19: l’infrastructure est bipartisane, même si les républicains du Congrès ne le soutiennent pas. . Et tandis que les démocrates ont la possibilité de passer un projet de loi sur les infrastructures avec uniquement des votes démocrates, il pourrait y avoir une ride sous la forme du sénateur Joe Manchin, qui insiste pour qu’un projet de loi sur les infrastructures soit bipartisan.

« Ce plan commence avec un soutien énorme parmi le public américain, un soutien 2-1 parmi tous les groupes, tous les secteurs », a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, à Ryan Lizza de Politico, faisant référence à un récent sondage Politico / Morning Consult. «Et ce type de soutien a été le moteur de l’adoption du plan de sauvetage américain, et je pense que c’est ce soutien qui va conduire ce plan à adopter.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce qui sera dans le projet de loi final sur l’infrastructure ou sur la façon dont il passera au Congrès. Mais il semble de plus en plus probable que cela se produise sans le soutien républicain du Congrès.