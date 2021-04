Comment le plan d’infrastructure de Biden pourrait laisser la garde d’enfants derrière

Le plan américain pour l’emploi du président Joe Biden est vaste et ambitieux, un paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars qui comprend de l’argent pour les routes et les ponts, des soins de santé à domicile pour les personnes âgées, des mesures de lutte contre le changement climatique, etc.

Cependant, il n’y a pas grand-chose à dire sur la garde d’enfants.

L’omission est notable étant donné que lors de la campagne électorale, Biden a souligné que la garde d’enfants est une infrastructure – et que la création de bons emplois dans ce secteur fait partie de la construction d’une économie forte.

«Lorsque nous parlons habituellement de packages d’emplois, il y a une forte pression sur les emplois prêts à l’emploi», a-t-il déclaré dans un discours en juillet dernier. «Mais c’est ce que sont les emplois de soins. … Les ouvriers sont prêts maintenant. Ces emplois peuvent être pourvus maintenant. Permettre à des millions de personnes, principalement des femmes, de retourner au travail maintenant. »

À ce moment-là, il a présenté un plan de grande envergure pour des soins préscolaires universels, abordables et accessibles pour les nourrissons et les tout-petits, et une augmentation des salaires des travailleurs en garderie, qui gagnent actuellement en moyenne environ 11 dollars de l’heure.

Rien de tout cela, cependant, ne figure dans le plan d’emploi annoncé par Biden cette semaine. Et certains législateurs et experts s’inquiètent de son omission.

«Alors que nous nous remettons d’une pandémie qui a pesé sur les femmes de manière disproportionnée, nous devons reconnaître que la garde d’enfants est une infrastructure essentielle qui rend notre main-d’œuvre et notre économie compétitives à l’échelle mondiale», a déclaré la représentante Katie Porter (D-CA) dans un communiqué à Vox . «Tout plan d’emploi américain doit inclure des politiques visant à réduire l’écart de rémunération entre les sexes, à prévoir des congés familiaux payés et à rendre les services de garde d’enfants plus abordables. Le président Biden a fait ces promesses, et l’Amérique devrait lui en tenir. »

Le plan américain pour l’emploi comprend des fonds pour l’amélioration des bâtiments de garde d’enfants et d’autres installations. Et la Maison Blanche a déclaré qu’une deuxième partie du plan d’infrastructure arriverait bientôt, qui comprendra probablement davantage de dispositions en matière de garde d’enfants. « Dans les semaines à venir, le président exposera sa vision d’un deuxième paquet qui se concentre carrément sur la création de la sécurité économique pour la classe moyenne grâce à des investissements dans la garde d’enfants, la santé, l’éducation et d’autres domaines », a déclaré un responsable de l’administration à Vox.

Mais certains s’inquiètent du fait qu’au moment où cette deuxième pièce sera présentée au Congrès, il n’y aura peut-être plus d’argent – ni de volonté politique – pour les réformes nécessaires pour vraiment résoudre les problèmes du système américain de garde d’enfants.

Ces problèmes incluent des problèmes d’infrastructure physique, comme des bâtiments endommagés ou dangereux, mais incluent également des problèmes de coût et d’accès. L’amélioration des installations «est extrêmement importante, et il y a certainement un besoin là-bas», a déclaré Mario Cardona, chef des politiques et des pratiques chez Child Care Aware of America, à Vox. Mais « il faut faire plus. »

Le plan américain pour l’emploi comprend de l’argent pour les routes et les ponts – mais pas pour les gardiens d’enfants

Le système de garde d’enfants américain – tel qu’il est – a été brisé bien avant que la pandémie ne frappe. Pour les familles, les soins sont souvent inabordables et coûtent plus cher que les frais de scolarité dans de nombreux États. Mais les travailleurs gagnent des salaires de pauvreté et manquent souvent d’avantages tels que l’assurance maladie et les congés payés. Pour les enfants, cela signifie un roulement élevé qui nuit à la qualité des soins qu’ils reçoivent.

Tout cela n’a fait qu’empirer avec la pandémie et la crise économique qui en a résulté, qui, ensemble, ont conduit à la fermeture définitive d’environ 20000 garderies, laissant les familles avec encore moins d’options et des coûts plus élevés qu’auparavant – et plus de 100000 travailleurs de la garde d’enfants sans emploi.

Le plan de sauvetage américain, le paquet de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars signé par Biden en mars, comprend 39 milliards de dollars indispensables pour aider le secteur des garderies à se redresser, mais ce n’est pas une solution à long terme, selon les experts. «Cela aide à réparer certains des dégâts de la pandémie, mais nous jouons vraiment un rattrapage», a déclaré Cardona. «Il faudra des investissements audacieux d’une année à l’autre» pour faire des services de garde d’enfants abordables et accessibles – et des emplois bien rémunérés en garderie – une réalité partout au pays aujourd’hui et à l’avenir.

Biden a proposé de faire des investissements à long terme l’été dernier, établissant un plan fédéral de soins qui comprendrait une école maternelle gratuite et universellement disponible pour les enfants de 3 et 4 ans, un système de subventions et de crédits d’impôt pour rendre les soins aux nourrissons et aux tout-petits abordables pour les familles et une augmentation de salaire pour les éducateurs afin qu’ils gagnent autant que les enseignants du primaire.

Mais rien de tout cela ne faisait partie du plan américain pour l’emploi présenté plus tôt cette semaine. Le plan comprend 25 milliards de dollars pour construire et moderniser des garderies, selon une fiche d’information publiée par la Maison Blanche. Le financement irait aux États qui se concentrent sur la construction, la réparation et la modernisation des établissements de soins pour nourrissons et enfants en bas âge dans les zones à besoins élevés.

Cet argent est certainement le bienvenu, disent les experts, d’autant plus que les garderies à travers le pays, comme les écoles K-12, ont un besoin urgent de réparation. Une enquête pré-pandémique menée dans 10 États a révélé que 96% des garderies recevant des dollars fédéraux avaient au moins une condition potentiellement dangereuse, comme des portes cassées ou des dégâts d’eau.

Mais «quand nous parlons d’infrastructure», a déclaré Cardona, «il est vraiment important de noter que pour la garde d’enfants en particulier, cela va au-delà de l’amélioration des installations.» Construire une infrastructure de garde d’enfants durable pour l’avenir impliquerait de s’assurer que les travailleurs reçoivent un salaire décent, d’assurer des soins de haute qualité pour tous les enfants et de s’assurer que les soins sont accessibles et abordables pour les familles, a-t-il expliqué.

Et cela coûtera beaucoup plus de 25 milliards de dollars. La loi sur la garde d’enfants pour les familles qui travaillent, par exemple, un projet de loi présenté par la sénatrice Patty Murray (D-WA) et le représentant Bobby Scott (D-VA) qui comprend bon nombre des réformes présentées par Biden dans son plan de soins, pourrait coûter 60 milliards de dollars par an – ou plus.

L’argent dans le plan américain pour l’emploi est important, a déclaré Cardona, mais «il est insuffisant pour répondre à l’éventail des besoins qui existent dans ce pays et que la pandémie a mis à nu».

Cela pourrait être une occasion manquée

La Maison Blanche a déclaré que le plan américain pour l’emploi n’est que la première partie d’un ensemble d’infrastructures plus vaste, avec d’autres à venir dans les prochaines semaines. Les experts espèrent que le plan comprendra davantage de dispositions en matière de garde d’enfants, comme des augmentations du salaire des travailleurs et des subventions ou d’autres soutiens pour rendre les soins plus abordables pour les familles.

« Je ne pense pas qu’il y ait aucun doute que ce président et cette administration considèrent la garde d’enfants sur un pied d’égalité comme tout autre élément de ce paquet d’infrastructure », a déclaré Charlie Joughin, directeur des communications au First Five Years Fund, un groupe de défense de l’éducation de la petite enfance. Vox.

Mais certains craignent que la séparation des services de garde d’enfants du reste du paquet d’infrastructure du président signifie qu’elle pourrait être laissée pour compte. «On craint toujours qu’en séparant quelque chose comme ça», la Maison Blanche pourrait dire que la garde d’enfants est moins importante ou simplement rendre la législation sur la question plus difficile à adopter, Caitlin McLean, spécialiste de recherche senior au Center for the Study of Emploi de garde d’enfants à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré à Vox.

La Maison Blanche affirme que la garde d’enfants reste une priorité absolue dans son programme d’infrastructure, le responsable de l’administration appelant le plan américain pour l’emploi et le deuxième plan à venir «deux paquets tout aussi essentiels pour reconstruire notre économie et créer des emplois mieux rémunérés pour les travailleurs américains».

Mais Porter, une mère célibataire qui a défendu les congés payés et d’autres politiques familiales, a sonné l’alarme lors d’un sommet CNBC mardi. Elle a souligné qu’au moment où la partie de la garde d’enfants parvient au Congrès, les membres peuvent ne pas être disposés à allouer plus de fonds. Un moment pourrait survenir lorsque, « Bon sang, il n’y a plus d’argent pour aider les femmes à se remettre économiquement. » Porter a déclaré au sommet.

Cependant, «la garde d’enfants est tout aussi essentielle pour que les gens puissent faire leur travail comme une route ou un pont pour les y amener», a-t-elle déclaré. «Les personnes qui font le travail important de prodiguer des soins, que ce soit aux personnes âgées dans les maisons de retraite ou aux fournisseurs de services de garde d’enfants, ce sont autant des travailleurs des infrastructures que des travailleurs de la construction.

À ce stade, la Maison Blanche a déjà raté sa chance d’inclure une réforme générale des services de garde d’enfants le long des routes et des ponts dans son premier paquet d’infrastructure majeur. Mais le président peut toujours envoyer le message que les services de garde d’enfants – et les travailleurs qui les fournissent – sont essentiels à l’économie en mettant ces travailleurs au premier plan dans les déclarations publiques, disent les experts. «J’aimerais voir un langage plus fort autour du soutien aux travailleurs eux-mêmes dans les soins et l’éducation de la petite enfance», a déclaré McLean, «et en pensant vraiment au fait que ce sont des femmes, de nombreuses femmes de couleur, qui ont essentiellement risqué leur vie et leur vie. de leurs familles depuis un an.

Et finalement, la proposition de Biden n’est qu’un moyen de signaler les priorités: ce sera le travail du Congrès de traduire les plans de Biden en législation et de les adopter. C’est particulièrement risqué au Sénat, où des démocrates modérés comme Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale ont rejeté d’autres priorités progressistes comme un salaire minimum de 15 $.

Certains modérés des deux côtés de l’allée, comme Sinema et la sénatrice Susan Collins (R-ME), ont soutenu dans le passé une augmentation du financement des services de garde d’enfants, a noté Joughin. L’année dernière, Manchin a également rejoint un groupe bipartite de sénateurs pour demander plus d’aide à la garde d’enfants dans le cadre des programmes de secours Covid-19. Pourtant, il sera probablement difficile d’obtenir les 10 sénateurs républicains nécessaires pour adopter une législation dans le cadre des règles législatives normales – aucun, par exemple, n’a voté pour le plan de sauvetage américain, ce qui a conduit à son adoption par le processus de réconciliation. Tout plan de garde d’enfants devrait probablement de la même manière passer par la réconciliation, un processus qui ne sera peut-être utilisable qu’une fois de plus cette année.

Quelle que soit la façon dont le Congrès aborde le passage de l’aide à la garde d’enfants, la question a toujours été controversée en Amérique, les conservateurs au fil des ans décrivant tout soutien à la garde d’enfants comme anti-famille. En envoyant le message que la garde d’enfants fait partie de l’infrastructure américaine, Biden et ses substituts au cours de la campagne ont commencé à réinitialiser les termes du débat, en définissant ce qui était nécessaire pour remettre l’économie sur les rails.

Mais en laissant de côté la réforme majeure des services de garde d’enfants du plan américain pour l’emploi, ils ont peut-être raté une occasion de cimenter leur message.