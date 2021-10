Comment le plan économique de Biden se compare à la Great Society et au New Deal

Anna Moneymaker | . Actualités | .

Le programme économique de 3 500 milliards de dollars du président Joe Biden – et les dépenses sociales qu’il introduirait – a peu de parallèles dans l’histoire moderne des États-Unis.

L’ère du New Deal des années 1930 et la Grande Société des années 1960 sont ses comparaisons les plus proches, selon les économistes et les historiens.

Ces périodes de vaste expansion sociale – organisées respectivement par les présidents Franklin D. Roosevelt et Lyndon B. Johnson – ont vu la création de certains des programmes les plus populaires de notre pays, tels que la sécurité sociale, l’assurance-maladie, Medicaid et l’assurance-chômage.

Les réformes Build Back Better de Biden – qui augmenteraient les dépenses dans des domaines tels que la garde d’enfants, les soins de santé, les congés payés et l’éducation – partagent des traits avec ces époques passées mais divergent de manière significative, ont déclaré les experts.

“Ils sont tous importants”, a déclaré Stephen Marglin, économiste à l’Université Harvard, à propos des volets du programme de Biden. “Ils font tous partie de ce que nous devrions considérer comme une infrastructure nécessaire, une infrastructure sociale, qui est importante pour une économie du 21e siècle.”

La naissance des dépenses sociales

Le gouvernement national était petit lorsque la Grande Dépression a frappé en 1929. À l’époque, la plupart des programmes de protection sociale étaient financés et administrés par le gouvernement local, selon John Joseph Wallis, historien de l’économie et professeur à l’Université du Maryland.

Mais la série de programmes du New Deal de FDR dans les années 1930 a fondamentalement changé les attentes du public vis-à-vis de Washington et le rôle du gouvernement dans leur vie.

Les prestations de retraite de la sécurité sociale et l’assurance-chômage ont été les réformes les plus conséquentes et les plus durables de cette période, selon les économistes. Certains programmes modernes – comme le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (bons alimentaires) et l’assistance temporaire aux familles nécessiteuses (également appelée aide sociale) – ont leurs racines dans les réformes du New Deal.

Plus tard, en 1965, la guerre du président Johnson contre la pauvreté a conduit à la création de Medicare et Medicaid, des plans de santé publique pour les personnes âgées et les pauvres.

Le gouvernement fédéral a également à peu près doublé la valeur des prestations de sécurité sociale entre 1965 et 1972, et a commencé à les rattacher à l’augmentation du coût de la vie, selon Irwin Garfinkel, professeur et cofondateur du Center on Poverty and Social Policy à Université Columbia. (Certaines de ces réformes ont eu lieu pendant le mandat du président Richard Nixon.)

“Ce que nous avons fait dans les années 60, ce qui était le plus remarquable, c’est que nous avons presque éliminé la pauvreté chez les personnes âgées”, a déclaré Garfinkel.

Les propositions de Biden interviennent à un moment de bouleversements économiques et sociaux similaires aux États-Unis.

Le ralentissement pandémique a été la pire récession depuis la Grande Dépression, plongeant des millions de personnes au chômage du jour au lendemain. Le calcul simultané du pays avec les inégalités raciales après le meurtre de George Floyd a rappelé le mouvement des droits civiques des années 1960 et a mis en lumière l’impact inégal de la récession sur les minorités et les pauvres.

Alors que les programmes sociaux américains étaient largement orientés vers les personnes âgées, le programme de Biden déplacerait quelque peu cet accent sur les enfants et les familles, selon les experts.

Selon une estimation, sa proposition d’élargissement du crédit d’impôt pour enfants réduirait de moitié la pauvreté chez les enfants. (La pauvreté des enfants est la part des enfants vivant dans des ménages pauvres.)

“Ce n’est pas tout à fait comme nous l’avons fait pour les personnes âgées, mais ce n’est pas mal”, a déclaré Garfinkel.

La proposition de Biden élargirait également les programmes pour les personnes âgées, en ajoutant des prestations visuelles, dentaires et auditives à Medicare, par exemple.

Coût du programme

Il est difficile de comparer le coût global et les dépenses de Reconstruire en mieux par rapport aux époques du New Deal et de la Great Society.

D’une part, les outils de budgétisation que le gouvernement fédéral utilise aujourd’hui pour évaluer les coûts n’existaient pas à l’époque. Mais examiner le coût en tant que part de l’économie américaine est l’un des meilleurs moyens de juger de la portée relative des programmes, ont déclaré les économistes.

Le plan de 3 500 milliards de dollars proposé par Biden serait dépensé sur 10 ans. Cela représente environ 350 milliards de dollars par an, soit environ 1,5% du produit intérieur brut actuel du pays, soit 22,7 billions de dollars, une mesure de la production économique.

Cette augmentation de 1,5 point est un grand bond par rapport aux dernières décennies, mais elle est inférieure à celles des époques Roosevelt et Johnson.

En 1939, la part des dépenses fédérales de protection sociale a atteint un pic de l’ère du New Deal de 3,6% du PIB, selon une analyse de Price Fishback, professeur à l’Université de l’Arizona qui étudie l’économie politique du New Deal. C’est une augmentation de 2,7 points de pourcentage par rapport à 1933.

En 1963, les dépenses sociales représentaient 4,1 % du PIB ; en 1973, il avait bondi à 7,4%, soit une augmentation de 3,3 points, a déclaré Fishback.

“C’est une grosse somme d’argent”, a déclaré Fishback à propos de Build Back Better. “[But] cela ne ressemble pas à un gros budget”, a-t-il ajouté.

L’image est quelque peu différente lorsqu’on considère les dépenses par habitant, pour tenir compte de la croissance de la population américaine au cours du siècle dernier.

Les dépenses sociales augmenteraient d’environ 1 060 $ par personne et par an dans le cadre du plan de Biden, a déclaré Fishback. Par comparaison, les politiques du New Deal avaient gonflé les dépenses d’environ 400 $ par personne à la fin des années 1930 ; les dépenses ont augmenté de 2 571 $ par personne entre 1963 et 1973.

Nous redéfinissons le filet de sécurité à un niveau supérieur. Il déplacera les ressources publiques vers plus de personnes. William Hoagland vice-président senior au Bipartisan Policy Center

Une mise en garde: les dépenses proposées par Biden s’ajouteraient au système de protection sociale existant, a déclaré Fishback. Et on ne sait pas comment ou si les programmes peuvent se développer au fil du temps ou devenir des éléments permanents.

La sécurité sociale, par exemple, versait peu de prestations au cours de ses premières années, mais représentait environ 1 000 milliards de dollars, soit 23 %, du budget fédéral en 2019.

Et le prix global peut changer au cours des négociations au Congrès. Un démocrate clé du Sénat, Joe Manchin, DW.Va., a déclaré jeudi qu’il ne soutiendrait pas une législation dépassant 1,5 billion de dollars – moins de la moitié du montant de la proposition de Biden.

Investissement vs dépenses

Bien sûr, certains économistes considèrent ces dépenses fédérales comme des « investissements » dans l’avenir du pays plutôt que comme des dépenses pures et simples.

« Je pense presque que le [$3.5 trillion] plan est un peu plus comparable à la guerre contre la pauvreté de LBJ [than to the New Deal], car il essaie de résoudre des problèmes stratégiques à long terme », a déclaré Krishna Kumar, directeur de la recherche internationale et économiste principal à la RAND Corporation.

Investir dans les enfants (au début du cycle de vie) par opposition aux personnes âgées (vers la fin de leur vie) distingue le plan de Biden, a-t-il expliqué.

En plus d’un crédit d’impôt pour enfants élargi, le plan prévoit des frais de garde d’enfants moins élevés, deux ans d’école maternelle universelle, 12 semaines de congé familial et médical payé et deux ans de collège communautaire gratuit.

Les États-Unis sont à la traîne par rapport aux autres pays riches développés au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques dans bon nombre de ces catégories, a déclaré Kumar.

De tels « investissements » peuvent produire des avantages économiques à l’avenir. Par exemple, les enfants en meilleure santé et plus instruits ont tendance à vivre plus longtemps, à gagner plus à l’âge adulte, à payer plus d’impôts et à moins dépendre du filet de sécurité, a déclaré Garfinkel.

L’investissement dans les programmes de la petite enfance rapporte 2 à 4 $ pour chaque dollar investi, selon une analyse RAND.

Au-delà du New Deal et de la Grande Société

Le plan de Biden diverge de ses prédécesseurs à certains égards, selon les économistes.

Peut-être plus important encore, ses avantages sont répartis sur une large partie de la population américaine – pas seulement les plus nécessiteux.

Cela rapproche les États-Unis d’un modèle social adopté par des pays scandinaves comme la Norvège et la Suède, reflétant peut-être que les problèmes de garde d’enfants affectent également les familles de la classe moyenne, ont déclaré des économistes.

Par exemple, les familles pauvres obtiennent les gains les plus importants du crédit d’impôt pour enfants élargi, mais des fonds supplémentaires atteignent également les ménages à revenu plus élevé (personnes ayant jusqu’à 200 000 $ de revenu et couples mariés avec jusqu’à 400 000 $.)

Dans l’ensemble, l’expansion double les prestations familiales moyennes à près de 5 100 $, selon le Congressional Research Service.

“Nous redéfinissons le filet de sécurité à un niveau supérieur”, a déclaré William Hoagland, vice-président senior du Bipartisan Policy Center. “Cela déplacera les ressources publiques vers plus de personnes.”

Cette stratégie peut aider à recueillir un soutien politique pour les initiatives de Biden. Une focalisation plus étroite – uniquement sur les individus les plus pauvres, par exemple – est une « recette pour un désastre politique » car elle érode la base de partisans, selon Marglin, l’économiste à Harvard.

“C’est ainsi que fonctionne notre système politique”, a-t-il déclaré. « Les grands innovateurs l’ont compris.

“C’était quelque chose que Franklin Roosevelt savait en 1935, et je suis sûr que Lyndon Johnson le savait en 1965, et je suis sûr que Joe Biden le sait aussi”, a-t-il ajouté.