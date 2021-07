Comment le plan riche pour gouverner un monde en feu 10z viral

– des espions de Dieu

Un 4 juillet, alors que les Américains célèbrent encore une large idée de la liberté (c’est-à-dire que la liberté est destinée à tout le monde), j’offre ceci, un aperçu du monde en train de se construire devant nos yeux, la vue d’une fenêtre sur cette venue jour où la seule liberté célébrée le 4 juillet sera la liberté des super-riches du reste de la souffrance d’entre nous.

La citation ci-dessous est extraite d’un article bien plus long publié en Australie intitulé « Comment le riche plan pour gouverner une planète en feu. » J’en aurai plus sur ce sujet dans un futur travail.

Pour l’instant, cependant, lisez ceci. C’est à partir du milieu de l’essai.

Dans les années qui ont suivi les attaques terroristes du 11 septembre 2001, les gouvernements occidentaux ont étendu et renforcé l’appareil répressif de l’État. Aujourd’hui, nous voyons, comme beaucoup l’avaient prédit, comment la répression des libertés fondamentales menée au nom de la « guerre contre le terrorisme » a créé une nouvelle norme dans laquelle quiconque s’oppose au programme du gouvernement devient une cible. Les manifestants écologistes, et tous ceux qui se dressent contre l’ordre néolibéral destructeur, sont désormais fermement dans leur ligne de mire. Aux États-Unis, la bataille pour arrêter la construction de l’oléoduc Dakota Access fournit l’exemple le plus extrême à ce jour. En novembre 2016, le blocus amérindien de Standing Rock a été rompu par une opération de police si fortement militarisée qu’elle ressemblait à quelque chose de l’invasion de l’Irak. À des températures inférieures à zéro, les bloqueurs ont été attaqués avec des canons à eau, des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des grenades à commotion cérébrale. Des centaines ont été blessés et beaucoup hospitalisés. Deux femmes qui ont été impliquées dans le blocus et qui ont ensuite vandalisé le pipeline font maintenant face à des accusations en vertu desquelles elles pourraient être emprisonnées jusqu’à 110 ans. En Australie, nous avons vu ceux qui protestaient pacifiquement devant la Conférence internationale sur les ressources et l’exploitation minière à Melbourne faire face à un niveau inhabituel de violence policière et d’arrestations massives. Dans le Queensland, le gouvernement travailliste de l’État a adopté de nouvelles lois visant les militants écologistes. Début décembre, trois membres d’Extinction Rebellion ont été emprisonnés lorsqu’un magistrat leur a refusé la mise en liberté sous caution – quelque chose sans précédent pour des accusations liées à des actes de désobéissance civile non violente. Peut-être que rien ne fournit une meilleure métaphore de l’avenir vers lequel nos dirigeants nous dirigent qu’une photo, prise lors de l’ouragan Sandy en 2012, de la ligne d’horizon de la ville de New York enveloppée dans l’obscurité d’une panne d’électricité – tous sauf un bâtiment, qui est resté un arbre de Noël. Ce bâtiment était le siège du géant bancaire mondial Goldman Sachs, où, protégée par une montagne de sacs de sable et à l’aide d’un générateur de secours, l’entreprise a pu garder les lumières allumées et les bénéfices affluer même lorsque la ville était inondée par trois -mètre d’onde de tempête et les hôpitaux, les écoles, le métro et la plupart des autres services ont été contraints de fermer. Si vous imaginez cette image comme le monde et le bâtiment Goldman Sachs comme le royaume doré habité par les super-riches du monde et la classe politique qui les sert, tout ce que vous avez à ajouter, c’est des gardes lourdement armés autour du bâtiment et vous J’aurais une assez bonne idée de ce qui nous attend. Le manque apparent de préoccupation de nos dirigeants à l’égard du changement climatique est une ruse. Ils espèrent que, s’ils parviennent à repousser la dissidence assez longtemps, ils parviendront à construire cet avenir, brique par brique brutale, et nous ne pourrons rien y faire.

Alors que l’avenir climatique jusqu’à présent inévitable se déroule, imaginez l’image au sommet de cette pièce comme le monde. Si vous le faites, le bâtiment Goldman Sachs, comme le dit l’écrivain, ressemble à un « royaume doré habité par les super-riches du monde et la classe politique qui les sert. Tout ce que vous auriez besoin d’ajouter, ce sont des gardes lourdement armés autour du bâtiment et vous auriez une assez bonne idée de ce qui vous attend.

Ce qui nous attend est, malheureusement, un monde d’abandon – le nôtre, par nos dirigeants.

On a déjà vu ce monde, celui des gardes, des banques et de l’abandon, lors de l’intrusion Occupy Wall Street dans l’ordre public.



Soldats impériaux gardant une banque à Portland, novembre 2011.

C’est beaucoup de troupes d’assaut pour une seule banque. Celui-là n’est qu’une branche, et une petite en plus. C’est à quel point le monde de la richesse a eu peur que les banques soient prises d’assaut, et c’est avec quelle force ils entendent protéger ce monde.

Planifier la catastrophe sous les yeux

Pour garder les choses simples et (devrait-il être dit) évidentes : si les super-riches, ceux qui possèdent et contrôlent la plupart des gouvernements du premier monde et de nombreux gouvernements du second monde, avaient déjà prévu de sauver notre espèce de la catastrophe climatique à venir, ils le ferait maintenant, et nous les regarderions le faire.

Au lieu de cela, nous voyons le contraire. Ils construisent des États de « sécurité » hautement militarisés, même dans les démocraties, des États qui ne peuvent protéger et ne protégeront que la richesse, contre les millions – et plus tard, les milliards – de réfugiés que leurs politiques délibérées et évidentes créeront.

Si par leurs actes nous les connaissons, alors nous les connaissons déjà beaucoup. Ils n’ont aucun plan pour sauver le climat mondial pour les habitants du globe. Non pas parce qu’ils ne pensent pas que la crise arrive, mais parce qu’ils ne le veulent pas.

Ce qu’ils prévoient de faire à la place, c’est de se sauver eux-mêmes.

Si j’étais roi…

Si je dirigeais cette opération (je ne le suis pas), celle qui fait passer le monde d’une paix relative contrôlée par la richesse au chaos mondial protégé par la richesse, je n’aurais qu’un seul objectif – garder les masses de gens silencieux et complaisants jusqu’à ce que rien peut être fait pour arrêter la séparation de leur petit monde riche en énergie du monde plus vaste et plus pauvre du reste d’entre nous.

L’histoire de la façon dont cela se produira, les phases que ce projet traversera, sont les sujets de travaux ultérieurs. Mais pour l’instant, qu’il suffise de le dire, croyez vos yeux. L’état de sécurité – celui qui les protège – est presque terminé. Ils le construisent devant nous.

Le rejet de tout plan climat qui n’aurait pas pour seul objectif de garder les richesses du monde entre les mains de ceux qui les détiennent, se produit chaque jour, encore une fois devant nous.

Et les soins de santé dont les Américains, de plus en plus nombreux, auront désespérément besoin dans un monde devenu de plus en plus fou et dangereux – cela n’arrivera jamais. Même les démocrates, tels qu’ils sont actuellement dirigés, vous détestent de le vouloir – ce serait tellement mieux pour eux si vous vous contentiez d’Obamacare, la sœur faible et handicapée de Medicare For All, et que vous en ayez fini avec ça.

Le message pour ce quatrième

Alors le message pour ce 4 juillet : célébrons la quantité de liberté que nous avons pendant que nous l’avons. Et si cela ne vous semble pas trop compliqué, battons-nous pour le garder. Si nos dirigeants n’ont pas notre meilleur intérêt dans leur cœur, pourquoi devrions-nous avoir le leur dans le nôtre ?

_______

À propos de l’auteur

Thomas Neuburger est essayiste, poète et écrivain. Il publie des analyses politiques sous le pseudonyme de Gaius Publius depuis 2010.