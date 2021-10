Comment le plus gros risque de la Ligue humaine a récolté d’énormes récompenses

Imaginez un monde où « Don’t You Want Me » n’était jamais sorti… Le single le plus célèbre à être tiré de La Ligue humainel’album de Dare, c’est une de ces chansons qui est si centrale dans notre boussole culturelle qu’il est difficile de penser à l’explosion de la synth-pop et à la Deuxième invasion britannique, du début des années 80, sans elle. Sans parler des millions de pièces radiophoniques et d’excursions bruyantes sur la piste de danse qui ont suivi…

Mais « Don’t You Want Me » reste un point culminant populiste improbable d’un classique de synthé glacial à dix pistes qui n’aurait pas été publié en single si le groupe avait fait ce qu’il voulait. Comme tant de chapitres de l’histoire de The Human League, « Don’t You Want Me » sorti le 27 novembre 1981 au Royaume-Uni était en quelque sorte un heureux accident ; certainement pas un exercice cynique pour assurer la domination mondiale à un moment où le groupe aurait été pardonné de chercher une pause.

Écoutez Dare sur Apple Music et Spotify.

« Tu pourrais danser dessus »

La scission fracassante de la formation originale de Human League dans le collectif dirigé par Phil Oakey et Heaven 17 était une gueule de bois difficile dont le groupe n’avait pas encore récupéré. Les Carnet de route et les albums de Reproduction avaient commencé à créer un certain élan pour le groupe, mais la scission désordonnée qui a suivi et la décision apparemment abandonnée d’Oakey de recruter deux adolescentes inexpérimentées pour renforcer la programmation ont surpris les critiques et menacé de faire dérailler la crédibilité de la Ligue.

Mais de nouvelles sessions avec le producteur Martin Rushent ont suggéré qu’il y avait une méthode à l’apparente folie. « Boys And Girls » de 1981 faisait allusion à un son qui fusionnait l’attrait de la danse contemporaine avec le nouveau mouvement romantique, et ce single autonome a finalement aidé le groupe à se classer dans le Top 50 britannique. Avec leur maison de disques suffisamment intriguée pour permettre à d’autres sessions de continuer, » The Sound Of The Crowd » a été le premier grand succès de la Human League et a servi de modèle à Dare. « Quand nous l’avons entendu pour la première fois, c’était juste du bruit, du bruit, du bruit », a déclaré la récente recrue du groupe Suzanne Sully. «Mais nous savions que c’était un succès certain. Vous pourriez danser dessus.

Glamour de la rue et créativité d’évier de cuisine

Le suivi « Love Action (I Believe In Love) » a encore intensifié la dynamique de la danse et a atteint le Top 3 britannique à l’été 1981, avec The Human League se retrouvant parmi les habitués du Top Of The Pops. C’était le timing parfait – la scène musicale britannique était d’humeur fraîchement confiante. Des magazines comme Smash Hits et The Face aidaient à télégraphier un récit de feuilleton sur le glamour de la rue et la créativité des éviers de cuisine, également façonné par la dépendance croissante aux promos pop pour aider à vendre une chanson. La Ligue humaine avait un look fort qui jouait parfaitement dans cela.

Avec « Open Your Heart », sorti en octobre, le groupe a perfectionné son image la plus nette à ce jour dans une vidéo saisissante, qui correspondait au lancement de Dare, le 16 octobre. C’était peut-être la première fois qu’une vidéo lançait aussi explicitement le l’identité visuelle d’un album, mais le travail du designer Ken Ansell fait également écho à certaines couvertures classiques de la bible de la mode Vogue.

Un ensemble de chansons plus austères et plus froids

À travers les dix titres de Dare, vous trouverez ces singles pop effervescents, mais aussi un ensemble de chansons plus austères et plus froids, bien éloignés du brillant milieu de gamme de la scène adolescente contemporaine. « Seconds » est un récit brutal d’assassinat (alors largement supposé faire référence à la mort récente de John Lennon, mais en fait écrit sur le meurtre de John F. Kennedy en 1963), tandis que « Darkness » offre quelques élévations mélodiques mais est une épopée sombre sur les terreurs de la nuit. « I Am The Law » est un synthétiseur austère inspiré du personnage de bande dessinée de 2000 AD Judge Dredd… Il est à peu près aussi éloigné que vous pouvez l’imaginer des compositions pop moelleuses créées pour des contemporains comme Shakin’ Stevens.

« Do Or Die » est un morceau hypnotique axé sur la danse qui met l’ambiance à mi-chemin, mais, pour être clair, il serait faux de dire que Dare est une écoute sombre. Les touches plus légères sont rapides et furieuses, et, en substance, l’album est presque un exercice parfait pour équilibrer un disque pop.

Le plus grand record de fête de tous les temps

Mais Dare, c’est aussi un album à jamais submergé par ces magnifiques singles, qui menaçaient brièvement de faire de The Human League le plus grand groupe du monde. Pendant les vacances de cette année-là, « Don’t You Want Me » s’est classé n ° 1 pendant cinq semaines (aidé par la vidéo innovante de Steve Barron) et l’album Dare a inévitablement dominé les charts britanniques, restant sur les listes pendant plus de 70 semaines. Le succès international a rapidement suivi, avec « Don’t You Want Me » atteignant le sommet des charts américains l’été suivant, et Love And Dancing – un premier exemple de l’album de remix, avec de nouvelles versions de certains faits saillants de Dare – dans les magasins à le même temps.

Près de quatre décennies plus tard, il est un peu plus facile de déchiffrer la formule gagnante ici : les singles pop bien conçus qui ont créé un élan ; la magie de production brillante et à feuilles persistantes de Martin Rushent (il passerait à beaucoup d’autres grandes choses mais a-t-il jamais vraiment dépassé cela ? ); visuels lisses; un line-up de groupe presque parfait (avec l’ex-Rezillo Jo Callis aux synthés, ajoutant tellement de ballast musical); et cette chanson. Un morceau qui survivra à un album même aussi classique que celui-ci, « Don’t You Want Me » reste sans doute le plus grand disque de fête de tous les temps.

Même si vous n’êtes pas tout à fait d’accord avec ça, ça vous reverra très bientôt sur le dancefloor…

Dare peut être acheté ici.