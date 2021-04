Comment le pont d’avalanche vers l’ETH et la BTC pourrait reprendre DeFi

Compartir

Conçu comme un écosystème blockchain pour lancer DeFi et DAps et soutenu par un protocole de consensus de troisième génération, Avalanche a enregistré l’une de ses meilleures semaines depuis son lancement. Les fondamentaux de son jeton AVEX natif restent solides et, à mesure qu’il gagne plus d’attention dans l’espace crypto, il semble être sur le point de se lancer dans un autre rallye.

Le PDG d’Ava Labs, Emin Gün Sirer, a confirmé que la plate-forme avait enregistré près d’un million de transactions sur sa blockchain de contrats intelligents. L’augmentation du volume des transactions, telle que rapportée par Sirer, s’est produite au cours des deux derniers mois, ajoutant que «l’avalanche est en train de devenir la couche 1 la plus avancée des biens publics».

La plate-forme a été mise en œuvre avec la capacité d’être «hautement évolutive et interopérable», même pour une utilisation en entreprise. À cet égard, Sirer a déclaré que la prise en charge de la machine virtuelle Ethereum était devenue un must pour Avalanche et tout autre projet cherchant à rester compétitif dans DeFi et l’espace de couche 1.

Décrivant comment les investisseurs ont pu tirer parti des fonctionnalités d’Avalanche en combinaison avec Ethereum, Sirer a déclaré:

De multiples ponts permettent aux actifs de circuler entre les écosystèmes Avalanche et Ethereum, donnant aux utilisateurs le contrôle de leurs stratégies DeFi et s’exposant à des frais. À peine six mois après le lancement du réseau central, cette conception et cette approche uniques de l’interopérabilité sont à l’origine de la première grande vague de croissance du réseau en termes d’utilisateurs, d’applications et d’actifs.

Pont vers Bitcoin et concurrence dans DeFi

Les frais élevés sur la blockchain Ethereum ont incité les utilisateurs à migrer vers des alternatives moins coûteuses. Sirer soutient qu’Avalanche est, avec Binance Smart Chain, l’une des plates-formes qui a connu une augmentation significative de l’activité des utilisateurs.

Le pont interopérable Avalanche to Ethereum (AEB) a été lancé début février et a depuis enregistré un total de 970000 transactions avec son contrat intelligent, 58000 portefeuilles uniques créés et 110 millions de dollars d’actifs transférés, selon les données partagées par Sirer. Le PDG d’Ava Labs a ajouté:

Les demandes d’API montent également en flèche, montrant qu’il ne s’agit pas seulement de quelques plongées de baleines, mais d’un écosystème DeFi en développement rapide à Avalanche. La semaine dernière, les API Avalanche ont reçu 792,65 millions de demandes, dont une période de 46,6 millions en seulement 3 heures.

De nouveaux ponts devraient être créés entre Avalanche et d’autres blockchains, dont un avec Bitcoin, qui est déjà en phase de test. Plus de 50 projets travaillent sur la plateforme, avec la participation de Chainlink, SushiSwap, Fulcrum, entre autres.

De plus, Sirer rapporte une croissance rapide des numéroteurs automatisés et des fermes de rendement opérant sur Avalanche avec Complus Network, YetiSwap et d’autres, accumulant au total 6% de la capitalisation boursière d’AVAX. Sirer a déclaré:

Avalanche ouvre la voie à la création d’actifs cryptographiques entièrement nouveaux tels que les offres initiales de litige, qui libèrent la classe d’actifs de 10 milliards de dollars de financement de litige des griffes d’une classe privilégiée d’investisseurs et dans un marché ouvert, juste et transparent.

La plate-forme Avalanche a mis en œuvre des améliorations telles que le partage, le format de transaction séparé par signature, la prise en charge des adresses Bech32, la réduction des frais de transaction. Par conséquent, Avalanche est en train de devenir l’un des concurrents les plus puissants pour remporter la couronne DeFi.

Le jeton natif AVEX a affiché une hausse de 11,2% sur le graphique hebdomadaire et se négocie à 28,74 $. Après un retrait par rapport à son sommet de 55 $, AVEX a beaucoup de place pour une croissance future.

AVAX avec de petits gains sur le graphique de 24 heures. Source: AVAXUSDT Tradingview