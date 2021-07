Comment le premier album de Coldplay les a propulsés vers la célébrité

Avec sept albums et des ventes mondiales de plus de 80 millions d’unités déjà à leur actif, Coldplay a depuis longtemps cimenté sa réputation parmi les principaux acteurs du rock. Cependant, comme leurs héros REM et U2, les superstars basées à Londres ont construit leur renommée de bas en haut. Cela a pris quelques années, mais lorsque leur premier album, Parachutes, est sorti, le 10 juillet 2000, le groupe avait amassé un public fidèle qui leur resterait pour de bon.

Les premières années de Coldplay

Le chanteur Chris Martin et le guitariste principal Jonny Buckland ont uni leurs forces pour la première fois alors qu’ils étudiaient à l’University College de Londres en 1996. En collaboration avec le bassiste Guy Berryman et le batteur Will Champion, leur nouvelle formation a d’abord joué sous le nom de Starfish, mais a changé son nom en Coldplay à temps pour s’auto- sortir leur premier EP (maintenant hautement collectionnable), Safety, en 1998.

Avant même de signer sur une major, la star de Coldplay était en plein essor. Mercurial indie empreinte Fierce Panda (également responsable des premiers singles de Placebo et Supergrass) ont publié leur deuxième 45 tours, « Brothers And Sisters », en avril 1999, et dans une interview avec la publication britannique Record Collector, le patron du label Simon Williams a rappelé à quel point il avait été impressionné lorsqu’il a rencontré le quatuor naissant : « Je pensais qu’ils étaient terrifiant. ils n’avaient pas encore écrit [breakthrough hit] ‘Jaune’… mais ils avaient ‘Shiver’ et ‘Bigger Stronger’ et un charme hypnotique.

L’album

En signant chez Parlophone au début de 1999, Coldplay a sorti un autre EP acclamé par la critique, The Blue Room, avant de se mettre au travail pour enregistrer leur premier LP, Parachutes, avec le producteur Ken Nelson (The Charlatans, Snow Patrol) au cours de l’hiver et du début du printemps 2000. Propulsé par les motifs mémorables de guitare vif-argent de Buckland, la bande-annonce 45 de l’album, « Shiver », a gratté le Top 40 britannique, mais son successeur immédiat, le désir ardent et immédiatement reconnaissable « Yellow », a propulsé Coldplay au cœur même du grand public.

Parlophone a publié Parachutes au Royaume-Uni, tandis que Nettwerk/Capitol Records a repris l’album pour les États-Unis. Un début mature et assuré, il contenait une paire d’hymnes sublimes sur grand écran, dont “Yellow” (qui a atteint le n ° 4 au Royaume-Uni), les “Spies” agités et atmosphériques et le rédempteur “Everything’s Not Lost”. Des critiques enthousiastes ont annoncé l’arrivée du disque, le britannique Melody Maker le saluant avec enthousiasme comme “une déclaration musicale déterminante de 2000” et Rolling Stone louant les taches de fausset à la Jeff Buckley dans la prestation vocale plaintive de Chris Martin, avant de déclarer que “Parachutes monte finalement au-dessus de ses influences pour devenir une œuvre de transcendance réelle.

Les fans ont ensuite succombé au son post-Britpop passionné de Coldplay des deux côtés de l’Atlantique. Plus tard, générant un deuxième succès dans le Top 10 grâce à l’élégante ballade “Trouble” encadrée par un piano, Parachutes a dépassé le Top 40 britannique la semaine de sa sortie et est finalement devenu huit fois platine, tandis qu’aux États-Unis, l’album a régulièrement atteint un niveau sain. N°51 sur le Billboard 200.

Réalisant finalement des ventes mondiales de plus de huit millions d’exemplaires, Parachutes a ensuite reçu une série de distinctions de l’industrie, dont un prestigieux Grammy Award 2002 pour le meilleur album britannique. Son charme idéaliste est resté intact et son succès fulgurant a fourni à Coldplay un solide tremplin vers le profil mondial qu’ils ont si adroitement maintenu depuis le suivi épique de 2004, A Rush Of Blood To The Head.

Les parachutes ont été réédités en vinyle de 180 grammes et peuvent être achetés ici.