Comment le premier album de Foxy Brown a changé la donne

Au milieu des années 90, un nouvelle génération de femmes se taille une place dans le genre hip-hop dominé par les hommes. Ils ont inauguré une nouvelle vague de MCing street-savvy, à travers lequel ils n’avaient pas peur d’exsuder leur sexualité. S’appuyant sur les fondations posées par leurs prédécesseurs, cette nouvelle école d’artistes a défié les doubles standards qui étaient ancrés dans le genre depuis sa création. Sans conteste, Inga DeCarlo Fung Marchand, alias Brun Foxy, est devenue une figure majeure dans ce domaine, grâce à son premier album phare, Ill Na Na.

« Elle a pris le rythme et l’a assassiné »

Foxy Brown a fait son apparition pour la première fois en tant que sensation adolescente de Brooklyn. Elle a été découverte lors d’un spectacle de talents local par le duo de production à succès Trackmasters, qui travaillait sur LL Cool Jl’album de Mr Smith. Ils ont été tellement impressionnés qu’ils l’ont invitée à déposer un couplet sur « I Shot Ya », accompagnée de Keith Murray, Prodigy of Mobb Deep et Fat Joe.

« Donc, quand elle est entrée sur le rythme et l’a assassiné, tout le monde s’est dit: » Yo, ça y est « », a déclaré Poke, membre de Trackmaster, dans une interview avec Complex. « Donc, nous avons signé le contrat avec Def Jam, puis nous avons immédiatement commencé sur ce disque. Tout le monde savait qu’il fallait saisir l’opportunité car c’était le record qui allait la lancer.

Un nom familier sans contrat d’enregistrement

Après être apparu sur cette coupe de posse étoilée, Foxy a sauté sur un certain nombre de fonctionnalités, à commencer par le remix « You’re Makin’ Me High » de Toni Braxton, et deux coupes de la bande originale de The Nutty Professor, dont « Touch Me Tease Moi » par Case et Mary J Blige, et « Ain’t No Ni__a » par un rappeur prometteur nommé Jay Z. Avec ces apparitions d’invités de premier plan, Foxy était un nom familier avant d’avoir un contrat d’enregistrement. Le décor était planté pour son premier album.

Le 19 novembre 1996, Foxy sort son premier album très attendu, Ill Na Na. Sorti le Def Jam, et avec Trackmasters à la barre en tant que producteurs exécutifs, l’album a exploité une formule gagnante de boucles de chansons R&B en hits hip-hop, résultant en un disque qui change de genre. Sorti exactement une semaine après les débuts explosifs de Lil Kim, Hardcore, Ill Na Na est immédiatement apparu comme l’œuvre d’une autre femme qui change la donne. Mais les MCs ont été dépeints comme des rivaux, poussant le faux récit que le hip-hop n’a de place que pour une star féminine.

Manger des comptines pour le petit déjeuner

Ill Na Na consistait en des jams adaptés à la radio, des bangers de club et des hymnes de rue. Des contributions supplémentaires à la production ont été apportées par Teddy Riley, Havoc of Mobb Deep, Rich Nice, Charly « Shuga Bear » Charles et China « Black Divine » Allah, qui a conçu le paysage sonore pour Foxy pour annoncer son arrivée officielle.

Sorti deux mois avant l’album, le 15 septembre 1996, le sensuel « Get Me Home », mettant en vedette le groupe R&B Blackstreet, était le premier single du projet. Samplant le tube R&B « Gotta Get You Home Tonight » d’Eugene Wilde, la chanson a atterri sur le Billboard Hot 100 et a atteint la 10e place des charts R&B. Son single de suivi, « I’ll Be », avec Jay-Z, a été un succès encore plus grand. Atterrissant au n ° 7 du Billboard Hot 100, il reste le single de Foxy le plus populaire à ce jour.

Dans la vidéo qui l’accompagne, Foxy mange des comptines au petit-déjeuner et a l’air de voler en le faisant. Contrairement à ses prédécesseurs et idole personnelle, Roxanne Shante, Foxy n’a pas eu à porter de vêtements amples et à cacher sa féminité pour réussir en tant que « l’un des garçons » du hip-hop.

Inversant le classique R&B « I’ll Be Good » de René et Angela, « I’ll Be » a enflammé les pistes de danse et a présenté Foxy au grand public en tant que star solo. Le dernier single d’Ill Na Na, « Big Bad Mama », avec le groupe R&B Dru Hill, est apparu pour la première fois sur la bande originale de How To Be A Player et a décroché un autre succès pour Foxy. Utilisant « She’s A Bad Mama Jama » de Carl Carlton comme base et capitalisant sur la popularité de Foxy, le single a été ajouté à une réédition de Ill Na Na et a valu à Foxy un autre hit du Billboard 100.

Montrer ses compétences au micro

Sur un album plein de joyaux, la chanson titre met en valeur les compétences de Foxy au micro sur une interprétation fluide de « Brick House » de Commodores, avec Method Man de Wu-Tang Clan assistant à la prise. Les autres vedettes sont « Foxy’s Bells » (une reprise entraînante de la coupe légendaire de LL « Rock The Bells »), le groove décontracté de « Fox Boogie » (avec Kid Capri) et « (Holy Matrimony) Letter To The Firm, ” une ode à ses coéquipiers Nas et AZ, de The Firm.

1996 a été une année d’albums à succès de certaines des plus grandes superstars du hip-hop, et Foxy Brown a tenu le coup avec des débuts stellaires. Ill Na Na a fait ses débuts au n ° 7 du Billboard 200 et s’est finalement vendu à plus d’un million d’exemplaires, atteignant le statut de platine et faisant de Foxy une force avec laquelle il faut compter dans le hip-hop et le grand public.

Incontestablement, Ill Na Na a trouvé Foxy Brown aidant à briser le plafond de verre du hip-hop. Son image positive du sexe, sa confiance débridée et son lyrisme d’élite sont devenus le modèle des futures artistes féminines, de Missy Elliott à Eve, Nicki Minaj et Cardi B.

