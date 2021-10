Comment le premier album de Taylor Swift la distingue des autres

Taylor Swift avait 14 ans lorsqu’elle a déménagé à Nashville avec sa famille pour poursuivre une carrière dans la musique. À l’âge de 16 ans, elle avait sorti un premier album éponyme plein de promesses et qui l’a mise sur la voie de la célébrité.

Swift était un adolescent obsédé par la musique. Elle a été fortement influencée par sa défunte grand-mère Marjorie, une ancienne chanteuse d’opéra, et a appris à jouer de la guitare en copiant une chanson de Dixie Chicks. « J’ai grandi avec la musique country, surtout Patsy Cline et Dolly Parton », a-t-elle déclaré. « Dès mon plus jeune âge, je chantais leurs chansons dans ma ville natale, lors de festivals, de foires et de concours de karaoké. »

Sorti le 24 octobre 2006, son premier album était plein de l’énergie et des obsessions de la jeunesse. Sa décision de travailler avec une compositrice expérimentée, Liz Rose, a été particulièrement judicieuse, qui l’a aidée à affiner ses idées de jeunesse. Ils ont co-écrit sept des 11 chansons de l’album, dont le premier single de Swift, « Tim McGraw ».

Rose, qui avait alors la quarantaine, est la mère de la chanteuse country Caitlin Rose. Alors que Swift avait écrit sa première chanson alors qu’elle n’avait que 12 ans – l’autobiographique « The Outside », qui est également apparue sur son premier album – Rose était une floraison tardive. Selon Caitlin, son ancienne mère employée de banque « n’a commencé à écrire qu’à 40 ans, pas même un poème. C’était une sorte d’accident. »

Ensemble, Swift et Rose ont également écrit le single à succès « Teardrops On My Guitar » à propos d’un garçon qui ignore qu’il est l’objet de l’affection de son camarade de classe. Rose, qui s’est décrite comme une éditrice, a déclaré à propos de leur processus d’écriture : « Elle a partagé toutes ces émotions avec une vieille dame… Elle m’a appris à me taire, à écouter et à laisser l’artiste écrire sa propre chanson, juste être le véhicule. Avec un peu de chance, je ne lui ai appris que la mécanique. Elle savait déjà tout. Je lui ai aussi dit : ‘Je vais t’aider à raconter ton histoire.’ »

Les chansons, écrites alors que Swift était au lycée, ont un décor de petite ville et un charme de fille d’à côté, reflétant les points de discussion émotionnels d’un adolescent observateur. Certains, comme le charmant « Our Song », étaient pleins d’images vibrantes et aidés par une belle musicalité. Le producteur talentueux et inexpérimenté Nathan Chapman, qui jouait de la guitare, du banjo, de la mandoline et de la basse sur l’album, a fait venir des musiciens d’accompagnement très talentueux. Sur « Our Song », par exemple, le violon est joué par Andy Leftwich, quatre fois lauréat d’un Grammy.

De plus, le joueur de dobro Bruce Bouton, alors dans la cinquantaine, était un homme de session expérimenté de Nashville – ayant joué de la guitare sur des disques de Kenny Rogers – tandis que le guitariste Dan Dugmore avait invité plusieurs James Taylor albums. Le percussionniste Eric Darken était un vétéran du travail avec Alan Jackson, Barry Manilow et Lee Ann Womack entre autres.

Les résultats étaient impressionnants. « Tim McGraw » a été certifié disque de platine en tant que single, tandis que « Picture To Burn » – un portrait cinglant d’un ancien petit ami arrogant, salué comme le premier présage du féminisme qui allait suivre – est devenu un quatrième single consécutif du Top 10 de l’album en 2007.

Au cours de la décennie qui a suivi son premier album, Swift est passée de prodige country aux yeux de biche à superstar mondiale, obtenant dix Grammys et une fortune en cours de route. Mais elle revient avec fierté sur ses débuts, y compris la chanson « Tied Together With A Smile », qui parle d’une amie qui était une reine de beauté qui gardait secret un trouble de l’alimentation. Comme elle l’a dit à l’époque : « Je ne voulais pas juste être une autre fille chanteuse enregistrant les chansons des autres. Je voulais qu’il y ait quelque chose qui me distingue. Et je savais que cela devait être mon écriture.

