Comment le premier album des Rolling Stones a rendu hommage au blues

Quatre ans après sa sortie, le 14 avril 1964, Mick Jagger avait ceci à dire à propos de Les pierres qui roulent‘premier album éponyme: “J’aime beaucoup notre premier album parce que c’est tout ce que nous faisions sur scène.” Étant donné que le groupe tournait et jouait tous les jours pendant les quatre jours qu’il a fallu pour enregistrer leur premier album au Royaume-Uni (deux jours au début du mois de janvier de cette année-là et deux à la fin du mois de février), il n’était guère surprenant que les Stones se soient tournés vers la musique qu’ils connaissaient si bien et aimaient tant.

Enregistrement du premier album des Rolling Stones au Royaume-Uni

Neuf reprises, une chanson originale écrite par Jagger et Keith Richards, et deux compositions de groupe (une avec l’aide de Phil Spector) composent le premier album britannique des Stones. Tout a été coupé à Regent Sound, l’un des studios les moins sophistiqués (mais bon marché!) De Londres.

Écoutez le premier album britannique des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.

Il y a peu d’overdubs et l’album se rapproche le plus possible du son live du groupe à ce moment-là – toutes les chansons ont été perfectionnées à la perfection pendant une année de tournée non-stop par Jagger, Richards, Brian Jones, Bill Wyman et Charlie Watts. L’album comprenait également quelques musiciens invités: Gene Pitney a joué du piano sur une piste («Little By Little», qui présentait également son co-scénariste Phil Spector sur les maracas) et Ian Stewart est apparu sur cinq titres, contribuant piano et orgue aux sessions .

Les chansons ont été enregistrées sur une chaîne stéréo à deux pistes dans une pièce isolée avec des cartons d’œufs, et il n’y avait pas assez d’argent pour les reprises. Les résultats ont été impressionnants. «Dans ces conditions primitives, il était facile de produire le genre de son que nous avions sur notre premier album et les premiers singles, mais difficile d’en faire un bien meilleur», a déclaré Richards. Les Rolling Stones ont dominé les charts pendant 12 semaines au Royaume-Uni à partir de début mai et sont restés dans les charts pendant un an.

L’oeuvre d’art

La créativité dans les coulisses du manager Andrew Loog Oldham a atteint un sommet avec le premier album des Rolling Stones. Sa confiance en lui – et sa croyance en le groupe – l’a poussé à créer une pochette qui n’a ni nom ni identité du groupe, juste une photographie. Il aurait probablement enlevé le logo Decca si l’étiquette l’avait laissé faire.

«Les Rolling Stones sont plus qu’un simple groupe – ils sont un mode de vie», a-t-il écrit dans les notes de l’album. «Un mode de vie qui a captivé l’imagination des adolescents du pays et en a fait l’un des groupes les plus recherchés du Beatdom. Car les Stones ont les doigts sur le pouls de la prémisse de base du succès de la musique «pop» – que son public achète du son, et le son est ce qu’ils vous donnent avec ce premier album; une approche brute, excitante et basique du rythme et du blues.

Les versions de couverture

Les reprises que les Stones ont enregistrées pour leur premier album au Royaume-Uni étaient en grande partie des chansons de blues et de R & Records d’échecs, le label qui a donné au groupe leur plus grande inspiration, mais ils ont également inclus des hommages aux labels Motown et Stax.

Les neuf reprises de l’album sont:

Je veux juste te faire l’amour

Écrit par Willie Dixon et enregistré à l’origine par Muddy Waters en avril 1954.

Route 66

À l’origine un hit des charts R&B aux États-Unis pour le Trio King Cole en juin 1946. La version des Stones s’inspire de Chuck Berryenregistrement de 1962.

Honnête je fais

Un Top 5 des succès R&B américains pour Jimmy Reed en octobre 1957, et son plus gros succès sur le Hot 100, où il atteint le n ° 32.

J’ai besoin de toi bébé (Mona)

UNE Bo Diddley original de 1957. Les Stones étaient de grands fans du pionnier du rock’n’roll Diddley et avaient coupé une version démo de sa chanson «You Can’t Judge A Book by Its Cover» en octobre 1962.

Je suis une abeille royale

Lorsqu’ils sont allés aux Regent Sound Studios pour enregistrer leur premier album, les Stones ont convenu qu’ils voulaient faire une version de «I’m A King Bee» de Slim Harpo. Ils ont suivi les arrangements de Harpo mais ont ajouté une pause de guitare slide de Brian Jones.

Carol

Un hit américain de R&B pour Chuck Berry en septembre 1958, «Carol» a également fait n ° 19 sur le US Hot 100.

Puis-je avoir un témoin

Marvin Gaye avait un hit américain R&B et Hot 100 en novembre 1963 avec cette chanson, sur laquelle il était soutenu par Les Supremes.

Vous pouvez le faire si vous essayez

Un succès du Top 5 américain du R&B pour Gene Allison en janvier 1958 (il a également atteint le numéro 36 du Hot 100).

Promener le chien

Rufus Thomas a publié “Promener le chien” en octobre 1963, à peine trois mois avant que les Stones ne commencent à enregistrer leur premier album, il est devenu l’un des 5 meilleurs succès du R&B aux États-Unis, tout en faisant également partie du Top 10 du Hot 100.

Les plus récents hit Makers d’Angleterre: différences dans la version américaine

Lorsque London Records a sorti le premier album des Stones aux États-Unis, le 30 mai 1964, il était accompagné d’une pochette d’album légèrement différente. La photo était la même, mais le nom du groupe figurait bien en évidence sur le devant, avec un sous-titre: England’s New Hit Makers.

Écoutez The Rolling Stones (les plus récents hit Makers d’Angleterre) sur Apple Music et Spotify.

La version américaine comportait également une légère modification de la tracklist. Une couverture du Buddy Holly la chanson «Not Fade Away» a été introduite (en remplacement de «I Need You Baby») et certains titres de chansons ont été modifiés. “Maintenant, j’ai un témoin (comme l’oncle Phil et l’oncle Gene)” a été abrégé en “Maintenant, j’ai un témoin”, tandis que l’original de Jagger-Richard “Dis-moi (vous revenez)” était simplement répertorié comme «Dis-moi».

Les plus récents hit Makers d’Angleterre, comme on l’appelle, a été un succès en Amérique. Il a atteint la 11e place du classement Billboard et a remporté l’or dans le processus, bien qu’il reste le seul album studio américain des Stones à ne pas entrer dans le Top 5.

Écoutez le meilleur des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify.