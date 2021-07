Comment le premier album du groupe a défini Americana

Tant individuellement que collectivement, les membres de Le groupe (Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson et Richard Manuel) avaient eu une décennie d’expérience en se faisant les dents sur le circuit live avant de sortir leur premier album, Music From Big Pink, en 1968. Initialement réunis sous le nom de The Hawks, soutenant groupe pour le pilier canadien du rockabilly Ronnie Hawkins, ils ont parcouru le circuit canadien et américain en direct pour créer un mélange furieux de R&B infusé de blues et de country qui satisferait le public des bars avide de boogie à fond de Hawkins.

Écoutez de la musique de Big Pink maintenant.

Pourtant, Hawkins a finalement été hissé par son propre pétard : son leadership exigeant a transformé le groupe en une jeune équipe si chaude qu’ils finiraient par se débrouiller seuls. Un bref passage en tant que Levon And The Hawks a suivi en 1965, avant que John Hammond, Jr, ne recommande le groupe à Bob Dylan, qui faisait alors des choses incalculables avec de la musique folk et à la recherche d’une jeune équipe intrépide qui ferait le tour du monde avec lui. et recréer son « son de mercure fin et sauvage » sur scène.

Le reste est une tradition musicale : Dylan a été accusé d’un « Judas ! au Free Trade Hall de Manchester en 1966 ; Les Hawks se sont retrouvés à passer d’un leader exigeant à un public exigeant divisé par des sons qu’ils n’avaient jamais entendus auparavant. Les spectacles étaient électriques – dans tous les sens du terme – et, pour Dylan et le groupe, la vie chargeait à un rythme terrifiant.

Il n’est pas étonnant que, lorsque le groupe est rentré chez lui dans sa maison louée à West Saugerites, New York (surnommée “Big Pink” en raison de ses murs extérieurs accrocheurs), la musique qu’ils ont créée semblait aspirer à une manière plus simple de vie. Il n’est pas non plus surprenant qu’avec leurs côtelettes, ils créent un mélange apparemment sans effort de gospel, de soul, de country et de rock. Si « Americana » a déjà eu une définition solide, c’est dans les chansons que ces quatre Canadiens et un Arkansawyer ont enregistrées pour Music From Big Pink en 1968.

Sorti au plus fort de l’ère psychédélique, Big Pink a balayé une scène musicale qui était devenue dépendante de se retrouver dans des expériences lysergiques et des wig-outs instrumentaux prolongés. De la modeste facturation du groupe (même pas nommé sur la pochette, ils ont choisi le nom The Band parce que, jusque-là, c’est tout ce qu’ils avaient jamais été derrière les noms de renom avec lesquels ils avaient tourné) à la couverture d’art folklorique peinte de Bob Dylan, l’album a créé quelque chose de vraiment nouveau à partir de ses influences obscures.

Sorti le 1er juillet 1968, Music From Big Pink dégageait une mystique en soi. Réservé par un trio de numéros de Dylan, l’ouverture “Tears Of Rage” et le duo de clôture “This Wheel’s On Fire” et “I Shall Be Released”, il a offert le premier indice de la façon dont l’une des chansons infâmes de “Basement Tapes” aurait dû sonner par les musiciens qui les ont enregistrés en premier. Bien que les sessions de 1967 que Dylan ait organisées à Big Pink avec The Band alors qu’il se remettait d’un accident de moto (et les exigences de sa tournée mondiale de 66) étaient déjà légendaires – et, grâce à des fuites d’acétates, avaient engendré de nombreuses reprises – les versions de l’album Big Pink ont ​​été les premières sorties par quiconque était réellement présent lors de ces sessions sacrées “Basement Tapes”.

Mais The Band était loin d’être des chanceliers chevauchant les queues de Dylan. Maîtrisant plus de 12 instruments à eux cinq, Big Pink est la preuve d’un groupe qui mélange vraiment la médecine et propose sa propre concoction explosive. En effet, Eric Clapton a déclaré que cela l’avait convaincu de dissoudre Crème en faveur de la formation Foi aveugle; les Des pierres et Beatles, aussi, a suivi son chemin de retour aux sources, s’éloignant de leurs extrêmes psychédéliques pour enregistrer respectivement Beggars Banquet et The Beatles (alias “The White Album”).

Comme s’ils étaient formés de quatre frontmen sans ego parmi eux, Manuel, Robertson, Danko et Helm échangent des voix sur les 11 titres de l’album, tout en prenant soin de se laisser un espace instrumental. L’interaction est d’une simplicité trompeuse, mais c’est là que réside une musicalité exquise encore renforcée par le fait qu’il n’y a pas d’excès : chaque note est parfaitement placée, rien n’est trop cuit.

L’orgue électrique envoûtant de Garth Hudson gonfle sous le fausset suppliant de Manuel sur « Tears Of Rage », la chanson un hymne des temps modernes s’il en est. Ailleurs, la fixation lyrique sur des temps plus simples ; le « poids » que nous devons tous porter ; une quête constante tout au long du disque, sont parfaitement servis par la musicalité habile. L’un des rares solos clairs de l’album, l’ouverture à l’orgue teintée de classique que Hudson déclenche sur “Chest Fever” fait davantage valoir son éclat sans prétention, mais les autres s’installent derrière lui, ne laissant aucune confusion. pourquoi ils étaient The Band : Levon Helm est solide comme du chêne, prouvant pourquoi il était l’un des meilleurs batteurs à émerger de l’ère country-rock, tandis que la guitare nerveuse de Robbie Robertson se faufile dans les interstices sans jamais se muscler pour plus d’espace que il faut.

Une bête subtile qui ne récompense que les écoutes répétées, les secrets de Music From Big Pink se révèlent lentement à chaque retour – sans jamais renoncer à la beauté mystérieuse qui se trouve en son cœur.

La musique de Big Pink peut être achetée ici.