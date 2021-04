Comment le premier album éponyme de Paul a brisé les Beatles

Lorsque Paul MccartneySon premier album solo, simplement intitulé McCartney, est sorti le 17 avril 1970, il était loin de ce que beaucoup attendaient. Suivant Abbey RoadLa perfection raffinée de McCartney a choisi de publier un album de chansons, d’expériences et de griffonnages sonores principalement réalisés seul à la maison. Il lancerait une carrière solo s’étendant sur cinq décennies – et comptant. Mais d’abord, il a dû partir Les Beatles.

Écoutez McCartney sur Apple Music et Spotify.

«Paul quitte les Beatles»

Le 9 avril 1970, McCartney a téléphoné John Lennon pour lui dire qu’il quittait le groupe. Lennon avait fait part au groupe de sa propre intention de quitter le groupe en septembre 1969, bien que, d’un commun accord, aucune annonce n’ait été faite. Maintenant, McCartney, lui aussi, avait décidé de monter des bâtons.

Ce que McCartney a omis de mentionner à Lennon, c’est qu’il venait d’envoyer une «auto-interview» à la presse nationale, les informant presque que les Beatles étaient terminés. Dans ce communiqué de presse, qui a été envoyé avec des copies promotionnelles de son premier album solo éponyme, Paul a répondu aux questions qu’il supposait qu’on lui aurait posées s’il avait fait une conférence de presse. En plus de parler du nouvel album, il a parlé de l’avenir des Beatles – ou de son absence.

Q: Envisagez-vous un nouvel album ou un single avec les Beatles?

UNE: Non.

Q: Cet album est-il un repos loin des Beatles ou le début d’une carrière solo?

UNE: Le temps nous le dira. Être un album solo signifie que c’est «le début d’une carrière solo…» et ne pas en finir avec les Beatles signifie que c’est juste un repos. Donc c’est les deux.

Q: Votre rupture avec les Beatles est-elle temporaire ou permanente, en raison de différences personnelles ou musicales?

UNE: Différences personnelles, différences professionnelles, différences musicales, mais surtout parce que je passe un meilleur moment avec ma famille. Temporaire ou permanent? Je ne sais pas vraiment.

Q: Prévoyez-vous un moment où Lennon-McCartney redeviendra un partenariat actif d’écriture de chansons?

UNE: Non.

Le Daily Mirror du lendemain a fait la une du titre «Paul quitte les Beatles». Si Paul voulait faire en sorte que son premier album solo ne passe pas inaperçu, il n’aurait guère pu en faire plus.

“Il n’y a eu aucune tentative de compétition”

Dans le demi-siècle qui a suivi sa sortie, McCartney a été loué pour sa nature artisanale, ce qui lui donne le charme que Paul y a toujours vu. «J’avais toutes ces choses difficiles et je les ai toutes aimées et j’ai pensé: Eh bien, elles sont difficiles, mais elles ont ce genre de choses à leur sujet.

Au moment de la sortie de McCartney, cependant, la réception était mitigée, de nombreux critiques trouvant les chansons à moitié finies et sous-produites. Avec le recul, cependant, en n’essayant pas de rivaliser avec son ancien groupe avec un disque bien produit sur lequel il avait travaillé, Paul est sorti de leur ombre. Comme Neil Young dit-il lors de l’intronisation de Paul au Rock and Roll Hall of Fame: «Aucune tentative n’a été faite pour rivaliser avec les choses qu’il avait déjà faites.»

Parallèlement aux questions-réponses, Paul a inclus une ventilation piste par piste des chansons de son premier album, qu’il a enregistré en grande partie sur un magnétophone à quatre pistes Studer dans sa maison géorgienne du quartier verdoyant de St John’s Wood à Londres, à quelques pas de Lord’s Cricket. Ground, le zoo de Londres et, plus important encore, les studios d’EMI à Abbey Road. L’album a été terminé aux Morgan Studios dans la banlieue nord-ouest de Londres de Willesden et Abbey Road. Aujourd’hui, le modus operandi de McCartney est devenu tout un domaine de la création musicale, connu sous le nom de lo-fi. À l’époque, cependant, il était inconnu pour un artiste majeur d’utiliser ces méthodes de base. Travaillant sans même une table de mixage, Paul s’est branché directement sur le magnétophone.

“Une bande-annonce de la chanson complète”

McCartney s’ouvre sur un doodle d’une chanson intitulée «The Lovely Linda». Arrivant à bien moins d’une minute, McCartney a admis que c’était la première chose qu’il avait enregistrée lorsque le Studer a été installé, «pour tester la machine». Dans ses notes, Paul promet que «la chanson est une bande-annonce de la chanson complète, qui sera enregistrée dans le futur». Cinquante ans plus tard, nous attendons toujours de l’entendre.

Ensuite, «That would be Something», qui, comme «The Lovely Linda», a été écrit par McCartney dans sa ferme écossaise en 1969. George Harrison a déclaré que c’était «génial». C’est une brise sans effort d’une chanson, ses racines country soulignées par le traîneau méridional de Paul. Il convient de noter en particulier les remplissages de batterie, que Paul chante plutôt que de jouer.

Si ces deux chansons créent une atmosphère terreuse, «Valentine Day» instaure le côté décontracté du disque. Comme «Momma Miss America», cet instrumental improvisé a été enregistré «avec plus de souci de tester la machine qu’autre chose».

Mais malgré toute la nature décontractée de la «Saint-Valentin», elle est immédiatement suivie par le premier véritable classique McCartney de la collection. Il semblerait que «Every Night» raconte les deux vies que Paul vivait à l’époque. D’un côté, les Beatles s’effondraient; les différences commerciales le trouvèrent d’un côté de la fracture, avec John, George et Ringo de l’autre. De son propre aveu, McCartney sombra dans une dépression et se tourna vers la bouteille pour se réconforter.

D’autre part, il était nouvellement marié, avec une nouvelle petite fille, ainsi que la fille de Linda, âgée de six ans, issue d’un précédent mariage. Cette dichotomie se reflète dans «Chaque nuit», qui s’ouvre: «Chaque nuit, je veux juste sortir / Sors de ma tête / Tous les jours, je ne veux pas me lever / Sors de mon lit», avant concluant: “Mais ce soir, je veux juste rester et être avec vous.”

Dans ses notes, McCartney a dit qu’il avait eu les premières lignes pendant quelques années. C’est aussi la première chanson de l’album non enregistrée à la maison, après avoir été déposée à Abbey Road.

«J’ai envoyé à Sinatra une chanson intitulée ‘Suicide’ – il ne l’a pas compris»

S’il avait eu ces répliques pendant un petit moment, «Hot As Sun» remonte à bien plus loin – au moins à la fin des années 50. Instrumentale de 12 mesures, Paul a clairement apprécié le numéro: non seulement il l’avait ressuscité depuis plus d’une décennie plus tôt, lors des sessions «Get Back» des Beatles en janvier 1969, mais il l’a ajouté à la setlist de la dernière tournée des Wings, en 1979.

Le morceau est complété par les enregistrements de Paul sur les verres à vin, avant qu’un bref fragment d’une chanson intitulée «Suicide» ne puisse être entendu. Paul avait écrit cette chanson avec l’intention de la donner à Frank Sinatra. «Je lui ai parlé au téléphone et je lui ai dit à ce sujet:” Super, Paul, envoie-le. ” Merci Frank! Alors j’en ai retiré ça. J’ai fait une démo, je lui ai envoyé et il a pensé que je prenais la pisse. Il l’a vraiment fait. «Est-ce que ce gars plaisante? Vous savez, envoyer à Sinatra une chanson intitulée «Suicide»? Il ne l’a pas compris.

Ensuite, il y a «Junk», une chanson que Paul avait écrite pendant le séjour des Beatles avec le Maharishi en Inde, en 1968. A juste titre, pour un album que l’on pourrait qualifier de bric-à-brac musical, «Junk» présente une lyrique décrivant l’éphémère dans une casse. “Guidons, jubilé sentimental, pots de confiture: j’aime les images comme ça”, a expliqué Paul dans son journal du fan club Club Sandwich. «Il y a certains mots que vous aimez. J’avais toujours l’habitude de dire que «chandelier» était mon mot préféré. Certains mots créent des couleurs dans votre tête ou évoquent un sentiment. Donc, la chanson était un pot-pourri de belles paroles dont je devais trouver un sens, donc c’était: ‘Achetez, vendez, vendez,’ Junk ‘dit le panneau dans la cour.’ Pour regrouper tout cela, j’ai eu l’idée de «Junk». C’était une belle façon d’écrire une chanson.

La première face du pressage original du vinyle se termine avec «Man We Was Lonely», une chanson écrite vers la fin des sessions d’enregistrement du premier album solo de McCartney. Comme Paul l’a noté, c’était aussi son premier duo avec Linda. «Le refrain (‘Man we was lonely’) a été écrit au lit à la maison, peu de temps avant la fin de l’enregistrement de l’album», se souvient-il. «Le milieu (‘J’avais l’habitude de rouler…’) a été fait un déjeuner à la hâte, car nous devions enregistrer la chanson cet après-midi.

La seconde moitié de l’album s’ouvre avec «Oo You», un instrumental enregistré à la maison, auquel McCartney a par la suite ajouté des voix chez Morgan. Après l’instrumental bluesy «Momma Miss America», vint une chanson que Paul avait tenté en vain de terminer pendant les sessions «Get Back». La tentative avortée des Beatles de “Teddy Boy” ferait plus tard surface sur leur compilation Anthology 3, avec les choeurs de John Lennon, disant à l’auditeur “prends ton partenaire, do-si-do”, tandis que Paul s’effondre en riant. C’est une histoire-chanson fantaisiste typique de McCartney à cette époque, suivant la tradition de «Rocky Raccoon» et «Maxwell’s Silver Hammer». Une version instrumentale de «Junk», nommée à juste titre «Singalong Junk», suit, avant le tour de force incontesté de l’album, «Maybe I’m Amazed».

Encore plus passionné aujourd’hui

Écrit à propos de sa femme Linda en 1969, “Maybe I’m Amazed” a été enregistré à Abbey Road, avec Paul jouant à nouveau de tous les instruments – y compris l’un de ses meilleurs solos de guitare. Inclus dans la liste de Rolling Stone des 500 plus grandes chansons de tous les temps, “Maybe I’m Amazed” reste une pièce maîtresse des spectacles live de McCartney. Pendant qu’il chante, des photos de lui, Linda et leur famille apparaissent sur un écran géant derrière lui; si quoi que ce soit, la prestation de Paul est encore plus passionnée aujourd’hui, plusieurs années après la mort de Linda, qu’elle ne l’est sur l’enregistrement de l’album.

Le premier album solo de Paul McCartney se termine par un morceau instrumental expérimental nommé «Kreen-Akrore». Comme McCartney l’a expliqué dans ses notes: «Il y avait un film à la télévision sur les Indiens Kreen-Akrore vivant dans la jungle brésilienne, leur vie et comment l’homme blanc essaie de changer leur mode de vie pour le sien, alors le lendemain, après le déjeuner, j’ai joué de la batterie. L’idée derrière tout cela était d’avoir le sentiment de leur chasse. Ainsi, plus tard, le piano, la guitare et l’orgue ont été ajoutés à la première section.

«À la fin de la première section, Linda et moi émettons des bruits d’animaux (accélérés) et un son de flèche (fait en direct avec un arc et une flèche – l’arc s’est cassé), puis des animaux se précipitant sur un étui de guitare.»

Et avec ça, Paul McCartney a commencé une carrière solo.

McCartney peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Paul McCartney sur Apple Music et Spotify.