Comment le premier hospice pour animaux au monde aide les vieux chiens dans leurs derniers jours | Nature | Nouvelles

Alexis donne aux animaux la paix et le bonheur dans leurs derniers jours (Image : Alexis Fleming)

Fleming dirige le premier hospice pour animaux au monde, un endroit où les animaux, dont beaucoup ont subi la brutalité de leurs anciens propriétaires, peuvent vivre leurs derniers jours en paix et, selon les mots de Fleming, « bonne mort ».

« Si nous acceptons la vie, nous devons accepter la mort. C’est inévitable, et cela peut en fait être une très belle chose. Cela va arriver, et nous avons tous en nous le désir de faire de la mort de quelqu’un une belle chose. C’est un cadeau de pouvoir faire cela pour pouvoir y faire face avec dignité et acceptation », déclare Fleming, 40 ans, qui a ouvert le Maggie Fleming Animal Hospice en l’honneur de son chien bien-aimé, Maggie.

Alexis avec Maggie en 2010 (Image : Alexis Fleming)

Dans son nouveau livre, No Life Too Small, Fleming se souvient de la première rencontre du couple après être tombée par hasard sur une annonce en ligne.

La photographie d’un bullmastiff bringé “petit et maigre” et “d’une tristesse envoûtante” a attiré son attention, mais c’est la formulation qui l’accompagne qui a scellé leur destin.

Acheté pour la reproduction, 10 des 12 chiots étaient morts, donc “ça” ne servait à rien et la petite amie le battait – “10 mois. 100 £”, indiquait l’annonce.

Fleming a déclaré au Mirror qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper d’un chien, mais elle ne pouvait pas lui tourner le dos.

« J’ai dû changer toute ma vie, mais c’est exactement ce que je devais faire. Cela n’a jamais été un débat », explique Fleming, qui a fourni à Maggie un foyer sûr et heureux, et Maggie a également soutenu son nouveau propriétaire alors qu’elle luttait contre une maladie chronique.

Ainsi, cela a brisé le cœur de Fleming lorsque Maggie est décédée d’un cancer du poumon sur la table d’opération d’un vétérinaire sept ans plus tard.

Digger était également sous la garde d’Alexis (Image: Alexis Fleming)

Bien que Maggie soit malade, c’était inattendu et Fleming était hors d’elle qu’elle ne soit pas là à la fin, mais l’idée d’ouvrir un hospice lui vint à l’esprit.

“C’était vraiment une idée ridicule parce que j’avais été très malade et que j’avais traversé un chagrin horrible en perdant Maggie, mais la pensée était là et allait toujours me déranger jusqu’à ce que je fasse quelque chose à ce sujet.”

L’hospice a ouvert ses portes en 2016 et Fleming a accueilli une multitude de vieux personnages en phase terminale et abandonnés à travers ses portes au cours des dernières années, y compris de nombreux amis canins tels que George, Osha, Annie, Bran, B et Digger.

«Je n’ai jamais vu un chien remuer la queue et mentir à ce sujet. Les chiens sont très émotifs et perçoivent vos sentiments, donc si vous avez des chiens heureux autour de vous, vous savez que vous touchez la cible. C’est une belle chose parce qu’ils dépendent de nous, et savoir que vous rendez quelqu’un vraiment heureux me rend satisfait et heureux », dit Fleming.

« C’est une relation très profonde mais simple. J’ai la même relation avec les moutons. Ils entrent beaucoup dans votre cœur et votre âme. Je ne peux pas imaginer la vie sans aucun d’entre eux.

Baggins the Great Dane savait quand il était temps de partir (Image: Alexis Fleming)

Baggins, un grand danois, est l’un des résidents les plus récents à être décédé.

Avant d’arriver à l’hospice, il avait été laissé seul dans un jardin sans abri, et presque mort de faim.

«C’était un kleptomane, il passait ses journées à embrouiller les gens, à les renverser et à voler et à penser qu’il est le gars le plus hilarant du monde. Il a passé un moment absolument génial ici, mais un jour, il m’a regardé et m’a dit que j’avais fini, et j’ai dit “d’accord mon pote”. Le vétérinaire est venu et il est parti très paisiblement.

“Je suis dévastée, il me manque tellement et le sera toujours mais je suis tellement heureuse pour lui parce que c’était une belle mort, et il est possible que cela se produise”, déclare Fleming, qui a appris à accepter ce qu’elle peut et ne peut pas contrôler afin que cela ne devienne pas écrasant.

“Certains animaux ont vécu des situations traumatisantes, mais je ne peux rien faire à propos de leur passé, tout dépend de ce que je peux faire pour eux maintenant.”

Ce ne sont pas seulement les chiens qui apprécient les soins d’Alexis (Image: John Kirkby)

Et bien que les gens présument souvent qu’elle ne voudrait pas s’approcher trop près de ses résidents pour éviter un plus grand chagrin, le contraire est vrai.

« Il faut vraiment bien connaître quelqu’un pour savoir quand il dit ‘J’ai fini’ et puis y faire face », explique Fleming, qui passe un accord avec chaque nouvel arrivant.

«Je leur dis:« Il viendra un moment où vous ne voudrez plus être ici, vous en avez marre et vous en avez assez. Dis-le-moi et je te promets que j’écouterai », et alors on n’y pense plus. C’est ce que je trouve qui m’aide le plus, moi et eux. Nous savons que ce jour viendra, et j’ai fait une promesse et je ne peux pas la rompre mais jusqu’à ce point, nous l’apprécions simplement. Il s’agit simplement d’en profiter pendant qu’ils sont ici.

Le nouveau livre d’Alexis

Bien que ses amis et sa famille s’arrêtent pour l’aider, Fleming dirige l’hospice principalement par elle-même, ce qui signifie souvent des journées de 20 heures, mais malgré l’épuisement, elle ne voulait pas qu’il en soit autrement.

“Un de mes amis m’a dit que peu importe où vous allez ici, il y a un visage heureux qui vous sourit et c’est vrai. Cela a parfois été une vraie corvée, et il y a eu des moments où j’ai voulu tout lâcher. et j’ai tapé du pied et jeté des Hobnobs dans l’étang, mais c’est une façon incroyable de vivre entouré de gens heureux. Je veux dire, ce n’est pas parfait, les gens meurent et c’est parfois traumatisant et horrible, mais dans l’ensemble, nous sommes tous vraiment contents et c’est juste une excellente façon de vivre.

No Life Too Small d’Alexis Fleming est maintenant disponible.