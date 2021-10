Comment le prince Harry aurait réagi à l’hospitalisation de la reine Elizabeth

Le prince Harry serait préoccupé par l’état de sa grand-mère et de la reine Elizabeth pendant son séjour à l’hôpital. Une source proche de la famille royale a déclaré au magazine américain que la distance supplémentaire entre Harry et le reste de la famille royale depuis qu’il a quitté l’Angleterre pour les États-Unis joue un grand rôle dans « l’impuissance » qu’il éprouve.

« Il se sentait impuissant à 5 000 miles de là à Montecito, [California,] et s’est enregistré sans arrêt avec elle », a révélé l’initié, ajoutant qu’Harry ne s’était pas remis de ne pas avoir dit au revoir à son grand-père, le prince Philip, avant sa mort plus tôt cette année.

« [He] ne se pardonnerait jamais si la même chose se produisait avec sa grand-mère bien-aimée », a expliqué l’initié. Harry aurait prévu un autre voyage à la maison avec sa femme pour les vacances, étant donné que le dernier voyage en famille aurait été arrêté par son frère le prince William. Harry est « en espérant rentrer à la maison pour Noël avec Meghan, sinon avant pour qu’elle puisse enfin se rencontrer [her great granddaughter] Lilibet et vois [great grandson] Archie à nouveau », a déclaré la source.

La nouvelle du séjour à l’hôpital de Sa Majesté est intervenue après qu’elle a annulé son voyage en Irlande du Nord en raison des demandes des médecins pour qu’elle se calme. « La reine a accepté à contrecœur l’avis médical de se reposer pendant les prochains jours », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué le 20 octobre. « Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain. » Le palais affirme qu’elle n’était à l’hôpital que pour des « enquêtes préliminaires » et qu’elle a été libérée le lendemain. Elle est retournée au travail la même semaine.

« La reine reconnaît enfin qu’elle ne sera pas là pour toujours et qu’elle doit ralentir », a déclaré la source au média. « Elle n’est pas une lâcheuse et continuera à travailler, mais elle confie certaines de ses fonctions au prince Charles et au prince William et les prépare à prendre la relève. » Le prince Harry n’est pas le seul membre de la famille préoccupé par la santé de la reine. Alors qu’elle continue ses affaires comme d’habitude, le reste de la famille craint que le monarque de 95 ans ne se sente toujours malade. « La reine dit qu’elle va bien et qu’elle va bien, mais elle l’a déjà dit, donc naturellement ils sont inquiets », ajoute la source.