Comment le procès de la COPA contre Craig Wright pourrait bénéficier à Bitcoin

Fin janvier 2021, Craig Wright a déposé une demande de cessation et de désistement contre Square, Inc., affirmant être l’auteur et détenant les droits d’auteur du livre blanc Bitcoin. Wright a exigé que le document soit supprimé de la société de paiement et d’autres sites Web, y compris Bitcoin.org.

Square est membre de la Crypto Open Patent Alliance (COPA). Par conséquent, la société a donné une réponse au nom de ses membres et en son propre nom. De plus, la COPA demande à Wright plus d’informations pour prouver ses affirmations.

Maintenant, selon un document déposé à la Haute Cour de justice du Royaume-Uni, la COPA a intenté une action en justice demandant à l’entité juridique de déclarer que Wright n’a pas de propriété sur le livre blanc Bitcoin. La COPA a déclaré ce qui suit via son compte Twitter:

Nous soutenons la communauté des développeurs Bitcoin et de nombreux autres qui ont été menacés pour avoir hébergé le livre blanc.

Le développeur anonyme de Bitcoin connu sous le nom de “Cobra” n’a pas exprimé son point de vue sur Wright. Lorsque le procès initial a été déposé, Cobra a affirmé qu’il y avait une attaque en cours contre Bitcoin et a rejeté la déclaration de Wright affirmant qu’il était Satoshi Nakamoto. À propos de l’initiative COPA, Cobra a déclaré:

Je ne sais pas ce qui est plus noble que de défendre le document technique qui a tout déclenché. Vraiment une bonne nouvelle. La communauté Bitcoin ne se rendra jamais aux menteurs qui abusent de l’absence de Satoshi pour revendiquer frauduleusement le crédit de son (ses) travail (s).

Impact de l’action de Wright sur Bitcoin et Bitcoin SV

Cobra a sonné l’alarme sur les implications des poursuites et du «harcèlement» de Wright contre les développeurs Bitcoin. Dire que cette action ne peut pas être «sous-estimée» en raison de l’expérience et des connaissances que ces personnes collectent depuis plus d’une décennie. Cobra a déclaré:

Les bogues dangereux sont plus susceptibles de s’infiltrer dans Bitcoin Core, sans yeux expérimentés sur le code. Il peut être encore plus difficile d’acquérir de nouveaux talents – contribuer à un projet open source est assez ingrat, qui veut faire face au risque de poursuites en plus de cela?

La réponse de la COPA à Wright pourrait constituer un obstacle à davantage de poursuites. La société cherche à créer un «monde où les gens peuvent utiliser» Bitcoin et crypto-monnaies sans obstacles juridiques.

Parmi eux se trouvent la société dirigée par Jack Dorsey, les bourses OKCoin, Kraken, le groupe de développement Chaincode Labs, MicroStrategy et d’autres.

Le Bitcoin se négocie à 59 984 $ et a évolué latéralement au cours des dernières 24 heures. Sur le graphique à 7 jours, BTC a réalisé un bénéfice de 3% et 4,6% au cours des 30 derniers jours.

BTC se déplaçant latéralement sur le graphique de 24 heures. Source: BTCUSD Tradingview

D’autre part, le BSV de la fourche Bitcoin se négocie à 258 $ avec une perte de 4,3% sur le graphique de 24 heures. Comme l’a dit Cobra, la crypto-monnaie semble avoir une tendance à la baisse depuis le 21 janvier, lorsque Wright a commencé à faire des menaces juridiques.