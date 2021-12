Comment le programme First Home peut aider les travailleurs clés à acheter une maison

Les travailleurs clés peuvent bénéficier d’une remise d’au moins 30 % en utilisant le programme (Photo : Metro.co.uk/ Shaun Flannery)

Le programme First Homes, lancé en juin, est la dernière initiative gouvernementale visant à amener les gens à accéder à l’échelle du logement.

Pour ce faire, il propose des maisons neuves sélectionnées avec des remises d’au moins 30 % aux acheteurs qui ont soit une connexion locale, soit des travailleurs clés.

Le programme est disponible pour les acheteurs éligibles qui gagnent moins de 80 000 £ (90 000 £ à Londres) et contractent une hypothèque pour couvrir au moins 50 % du prix d’achat, en versant un acompte minimum de 5 %.

Contrairement à l’Aide à l’Achat, il n’y a pas de prêt à rembourser et la remise s’appliquera à chaque vente du bien, afin que les futurs acquéreurs puissent également en bénéficier.

Le prix maximum après remise est plafonné à 250 000 £ partout sauf à Londres, où il est de 420 000 £.

Les nouvelles maisons sélectionnées comme celles de Meadow View bénéficient d’une remise d’au moins 30 % (Photo : Shaun Flannery)

Bien que First Homes soit encore dans sa phase pilote, des contrats ont récemment été attribués à des constructeurs de maisons à travers l’Angleterre pour livrer 1 500 maisons d’ici mars 2023, et jusqu’à 60 000 sont attendus au cours de la prochaine décennie.

Le conseil d’arrondissement d’Eastleigh dans le Hampshire s’est également engagé à offrir 200 maisons – et cet accord représente en fait le plus grand engagement à ce jour – et Vistry Parterships construit des premières maisons à Walkmill Lane à Cannock, dans le Staffordshire.

Bientôt, Elder Gardens à Newton Aycliffe, Country Durham, un développement de Keepmoat Homes qui était également responsable de Meadow View à Bolsover, Staffordshire, où les premiers résidents à acheter en utilisant le programme First Homes ont maintenant emménagé.

« C’était trop beau pour être raté »

L’infirmière Laura et son partenaire Carl ont pu acheter leur maison grâce au programme

Laura, une infirmière de 27 ans, et son partenaire Carl, qui a 28 ans et est ingénieur en monte-escaliers, sont ensemble depuis cinq ans et économisent pour acheter une maison pendant la moitié de ce temps.

Plutôt que de gaspiller de l’argent en loyer, ils avaient vécu avec leurs parents respectifs afin de pouvoir maximiser leur caution.

« Nous ouvrons Help to Buy ISAs et avons pu économiser plus que prévu pendant la pandémie car nous ne sortions pas ou ne partions pas en vacances », explique Laura.

«Au départ, nous espérions acheter au début de 2020, mais les prix des logements avaient augmenté et nous avons examiné le prêt sur fonds propres Help to Buy, mais n’aimions pas l’idée de devoir le rembourser.

«En fait, nous avions rencontré Meadow View et vu une maison que nous aimions avant de découvrir First Homes, et le projet semblait parfait. Après avoir vérifié mon éligibilité en tant que travailleur clé, Keepmoat nous a mis en contact avec le Mortgage Advice Bureau, qui nous a trouvé un prêt hypothécaire par l’intermédiaire de Leeds Building Society.

«L’achat sur plan signifiait que nous n’avons pas pu voir notre propre maison individuelle de trois chambres avant septembre, mais nous en avons vu une similaire sur un autre site et avons pu choisir les armoires de cuisine, les sols et les carreaux. Nous nous attendions à des problèmes de démarrage car le programme est si nouveau, mais tout était très simple et nous avons reçu nos clés le 29 octobre.

«C’est très paisible ici, au milieu de l’endroit où vivent nos deux familles et pratique pour travailler. Nous nous sentons très chanceux et First Homes était une trop bonne occasion à manquer.

