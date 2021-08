Comment le programme Reverse Mentor d’Estée Lauder stimule l’innovation – WWD

Le leadership et le développement des talents sont deux fils conducteurs qui traversent Estée Lauder Cos. depuis sa création.

Comme le dit Leonard A. Lauder, lorsque vous rejoignez l’entreprise, vous êtes traité comme un membre de la famille.

Fabrizio Freda a repris cette philosophie et l’a développée en poursuivant les programmes lancés par ses successeurs, tels que le Estée Lauder Cos. à Vassar créé par Leonard Lauder en 1987 (devenu plus tard Estée Lauder Cos. au Bryn Mawr College Program) et le Programmes présidentiels mondiaux lancés par William P. Lauder en 2003 et ont également marqué le développement de sa propre empreinte avec le programme CEO Global Reverse Mentor, créé en 2015.

L’initiative associe de jeunes salariés qui sont dans l’entreprise depuis plus d’un an avec des cadres supérieurs. La mission est de s’assurer que les dirigeants chevronnés sont en contact avec l’état d’esprit et l’éthique des jeunes consommateurs d’aujourd’hui, et la méthode de mentorat inversé donne également aux cadres débutants l’accès à des dirigeants qu’ils n’auraient peut-être pas autrement.

“Les jeunes, ceux qui ont leur vie devant eux, représentent l’avenir plus que toute autre chose”, a déclaré Freda. « Personnellement, je crois, et l’entreprise croit, en la diversité et l’inclusion à tous les niveaux. C’est la diversité générationnelle.

Freda a fondé le programme presque par accident. En 2015, sentant des changements importants dans le comportement des consommateurs, en particulier chez les jeunes consommateurs, il a demandé à Phebe Farrow Port, vice-président senior, stratégies de gestion mondiales, de trouver quelqu’un qui pourrait le former sur les changements qui émergent rapidement.

Port a demandé à un jeune employé de tout faire découvrir à Freda, des plateformes de médias sociaux aux magasins branchés de brique et de mortier où les Millennials faisaient leurs achats.

Freda est devenue accro : elle a d’abord mis en place un safari de vente au détail pour ses subordonnés directs, puis créé un programme de mentorat inversé permanent en un mois seulement.

Aujourd’hui, plus de 600 hauts dirigeants dans toutes les régions et tous les domaines de l’entreprise ont des mentors inversés. Le programme est devenu un important contrôle de température pour les tendances de l’entreprise, ainsi qu’un pont pour surmonter les écarts de génération en termes de culture interne également.

« Les jeunes veulent des choses dans leur carrière que les baby-boomers comme moi n’auraient pas pensé à demander quand j’ai commencé », a déclaré Port. « Ils vont vous dire ce qui est important pour eux. Authenticité, pouvoir contribuer, faire entendre leur voix – ils sont assez intelligents pour savoir qu’ils ne pourront pas être les décideurs d’un lancement de plusieurs millions de dollars, mais ils veulent pouvoir l’influencer, et ils s’attendent à ça.

La façon dont les Gen Zers et les Millennials envisagent leur travail est également très différente. « Ils ne veulent pas donner leur vie à un travail, mais ils veulent que leur travail ait un sens dans la vie », a déclaré Port. “Ils veulent que leur travail soit le reflet de leurs valeurs et ils veulent travailler pour des patrons qui respectent leur voix et leurs opinions.”

Fabrizio Freda avec une récente classe de mentors inversés.

Il s’agit aussi de maintenir la pertinence. Les mentors inversés aident les cadres supérieurs à se tenir au courant des principaux points de contact culturels, dans tous les aspects de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un produit, d’une tendance ou d’un changement socioculturel plus important.

Port, par exemple, a récemment fait une plongée profonde sur TikTok avec son mentor inversé. Ses principaux points à retenir : « La perfection est de la vieille école, les tendances sont découvertes, pas adoptées, et nous avons des créateurs et non des influenceurs », a-t-elle déclaré.

Kenya Bryant, 30 ans dont le rôle en tant que partenaire philanthropique du département Global Corporate Citizenship and Sustainability implique l’octroi de subventions à travers l’Estée Lauder Cos. Charitable Foundation, sert de mentor inversé pour Deirdre Stanley, vice-président exécutif et général conseil de l’entreprise.

Les deux se rencontrent environ tous les mois et parlent de tout, de leurs expériences de vie partagées aux synergies entre leurs deux équipes.

“C’est un élément inestimable de l’entreprise pour moi”, a déclaré Bryant. « Je pense au point de vue de l’entreprise sur la justice sociale. Le fait d’entendre mon point de vue, venant d’une génération différente, n’est pas seulement rafraîchissant, mais cela lui permet de l’appliquer à son propre travail et aux conversations qu’elle pourrait avoir avec d’autres hauts dirigeants. Nous avons un pouls sur l’industrie qui devrait certainement être pris en considération et ce programme nous permet de le faire de manière organique. »

Camila Dauhajre, directrice adjointe pour l’écoute sociale et l’analyse, sert de mentor inversé pour Michelle Freyre, présidente mondiale de Clinique. Dès le premier jour, Freyre a dit à Dauhajre de se sentir libre de lui envoyer un e-mail avec des idées, des questions, des commentaires. Et Dauhajre a.

«J’ai tendance à lui envoyer beaucoup d’e-mails – si je vois quelque chose qui se passe sur TikTok ou une nouvelle tendance YouTube, je l’envoie. Mais nous zoomons aussi beaucoup », a déclaré Dauhajre.

Ici, les conversations autour des tendances sont plus profondes, ce qui conduit souvent à des projets plus importants pour Dauhajre et son équipe. “Nous allons approfondir des sujets plus vastes que nous analysons – comment les consommateurs de la génération Z parlent de l’acné par exemple et ce que font les marques dans l’espace ou la skinification du maquillage.”

Pour Dauhajre, qui est chez Lauder depuis un peu plus d’un an, avoir accès à un leader comme Freyre s’est avéré inestimable. “C’est bien plus qu’une relation de mentor inversé où je nourris les idées de Michelle”, a-t-elle déclaré. «C’est construire une relation spéciale avec un haut dirigeant, nous enseignant autant qu’il le peut pour qu’un jour nous devenions les leaders. Avoir un programme qui s’articule autour du retour d’expérience des jeunes de l’entreprise me pousse à rester ici et à continuer de grandir.

Et c’est juste le point, a déclaré Port, qui a noté que l’une des premières questions que Freda lui a posées lorsqu’il a rejoint l’entreprise en 2009 était de savoir comment Lauder définissait le leadership.

« Il a dit : ‘Le leadership pour moi signifie le leadership de chaque chaise. Je veux que les jeunes sachent qu’ils ont les deux moi : l’influence, ce qui crée un impact pour l’organisation », a rappelé Port.

« Il a déclaré : « le fait de relier la nouvelle vision du monde des jeunes à l’expertise de nos hauts dirigeants ajoute une valeur incroyable à l’entreprise. » Cette combinaison unique crée de la magie.’ Et c’est vraiment ce qui s’est passé.